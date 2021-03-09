Презентации в Формуле-1 превратились в тлен и уныние. После 2022-го их можно отменять

Завтра, 10 марта, пройдёт последняя презентация команды Формулы-1 перед сезоном-2021, но ещё до того, как мы увидим новый автомобиль «Феррари», можно констатировать: институт презентаций в том виде, в каком мы его любили, умер или как минимум находится при смерти. Ещё один-два сезона — и болельщики потеряют прежний интерес к этим межсезонным представлениям команд, в чём сами команды и виноваты.

Что не так? Главный аргумент банален до невозможности: нам перестали показывать новые машины. Поэтому больше нет смысла отсчитывать часы и минуты до момента, когда с болида снимут покрывало или в соцсетях появятся свежие рендеры.



Практически все команды уже отказались от того, чтобы вживую показывать новые автомобили. Всё чаще мы видим свежие ливреи, нанесённые на старые машины. Прежде инженеры на всякий случай скрывали задний диффузор и могли показать базовые версии других элементов — но всё-таки это были узлы от нового автомобиля. Теперь практически повсеместно мы можем слышать извинительное бормотание: «Ну, мы сегодня показали ливрею, рассказали о команде, а новую машину вы увидите в первый день тестов».

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Ещё пару сезонов назад в ходу была концепция «старая живая машина + адекватные свежие рендеры». Но теперь и на рендерах мы видим всё меньше деталей — и всё труднее распознать хоть какие-то новинки. Да, в случае с сезоном-2021 ситуация усугубилась относительной заморозкой автомобилей, из-за чего новинок меньше, чем обычно, но промежуточный характер нынешнего чемпионата просто подчёркивает тенденцию, а не является неприятным исключением из правил.



Формула-1 дошла до момента, когда невероятные прорывы и сенсационные изменения в конструкции машин практически сошли на нет — преимущество топовых коллективов составляется из сотен мелкий инноваций, и потому инженеры желают до последнего скрывать свои новые идеи, чтобы создать дополнительный задел в дни и недели относительно конкурентов.

Инженеры всё сильнее боятся за свои идеи — и презентации неизбежно скучнеют. Политику конструкторов понять можно, но в итоге страдают болельщики, которые вообще не видят новых машин. Спрашивается, а зачем им тогда смотреть презентации?



Вдобавок к этому нынешней зимой мы столкнулись сразу с двумя «сливами» перед презентациями. Беспечность команд поразительна: что «Астон Мартин» с его порталом, что «Уильямс» с приложением почему-то не догадались, что кто-то сможет покопаться в исходном коде или декомилировать нужные файлы. Можно, конечно, жаловаться на неких хакеров, но по сути команды сами виноваты, что смазали презентации.

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Новые ливреи? В этом плане 2021-й с его переименованием двух команд, сменой владельца в третьей и новым титульным спонсором в четвёртой – скорее исключение, уже в 2022-м так же весело не будет.



Громкие заявления руководителей или пилотов? Полноте, когда такое было в последний раз. Более того, в этом году команды даже не всегда заботятся о том, чтобы в момент презентации выложить полноценные интервью с гонщиками. То есть и машин новых нет, и даже прилизанные мысли пилотов не почитать – печально.

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Наконец, некоторые команды продолжают забывать, что болельщикам плевать на пафосные речи, мотивационные ролики и всяческие концертные выступления, из-за которых ожидание новых машин ещё немного растягивается. Ладно, если речь идёт о 10-15 минутах, но иногда концертная часть презентации становится до-смешного длинной. Да, вроде бы так солиднее в глазах руководства и спонсоров, но по факту просто раздражает.



Так что же, перестаём следить за презентациями? Ну, ещё год в этих церемониях будет смысл. Революционные изменения регламента в Формуле-1 просто вынудят команды показать в 2022-м действительно новые машины – и они будут интересны даже в своём базовом виде, без секретов, скрытых до тестов. А вот в 2023-м, боимся, тлен и уныние вернутся к нам уже надолго. До следующей смены правил.