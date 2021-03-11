Показуха кончилась. 5 главных интриг предсезонных тестов Формулы-1

12 марта в Бахрейне стартуют предсезонные тесты Формулы-1. Судить по ним об окончательной расстановке сил будет рано, но вот что мы сможем узнать уже сейчас.

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Что с мотором у «Феррари»?

Пожалуй, главная интрига предстоящих заездов — каким получился новый двигатель «Феррари». В прошлом сезоне нехватка мощности была главной проблемой «Скудерии» и её клиентов, и в итоге она обернулась худшим сезоном за 40 лет. По данным различных источников, именно двигателем в Маранелло занимались в первую очередь, и, если Маттиа Бинотто не лукавил, прибавка в мощности позволит команде вернуться в число грандов или хотя бы стать к ним заметно ближе.

Новая машина «Феррари» Фото: ferrari.com

Однако даже если двигатель обзаведётся «лошадями», это далеко не гарантия того, что «Феррари» сразу же вернётся на подиум. В первую очередь нужно будет понять, насколько весомой получилась прибавка. И даже если она получится достаточно большой, неизвестно, насколько хорошо поедет шасси, лишившееся части прижимной силы на задней оси.

На трассе в Бахрейне множество длинных прямых, и по данным GPS специалисты смогут достаточно быстро посчитать, какие машины и где проигрывают. Так что к первому этапу сезона у нас уже будет представление о том, чего добились итальянские мотористы.

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Сможет ли кто-то побороться с «Мерседесом»?

В сезоне-2021 команды будут использовать пусть и доработанные, но всё же прошлогодние шасси, а потому кардинальных перемен в расстановке сил в паддоке не ждут. Тем не менее сцепление задней оси — один из ключевых параметров управляемости автомобиля, а именно в этой области ФИА ввела наибольшие ограничения. К тому же с этого года «Мерседес» лишается системы Двухосевого рулевого управления (DAS), которая почти наверняка была полезным подспорьем в прошлом году.

Так или иначе, шанс на то, что борьба за титул получится острее, есть. «Ред Булл» традиционно уступает «Мерседесу» в начале сезона и подтягивается ближе к концу, однако на фоне использования прошлогодних шасси ситуация немного меняется: Гран-при Бахрейна станет в каком-то смысле продолжением сезона-2020. И будем надеяться, что «Ред Булл» свой импульс сохранит. В противном же случае утешаться останется лишь тем, что восьмой подряд Кубок конструкторов одной команды — это и правда историческое достижение.

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Поможет ли «Мерседес» «Макларену»?

В этом году возродится легендарный альянс из прошлого — «Макларен-Мерседес». Именно с немецкими двигателями Мика Хаккинен, Дэвид Култхард и Кими Райкконен выигрывали гонки в 90-х и 2000-х, сражаясь с Михаэлем Шумахером. Тогда, правда, Уокинг был эксклюзивным партнёром немецкой марки, а двигатели строились специально под «Макларен». Сейчас же британцы станут одним из клиентов и получат не больше привилегий, чем «Уильямс».

Нет причин полагать, что из-за перехода на новые моторы «Макларен» потеряет в темпе, однако, пока в Уокинге будут изучать все особенности работы двигателя, другим будет проще извлекать максимум из имеющейся техники. К тому же, несмотря на то что «Макларен» стал в сезоне-2020 сильнейшим из середняков, не будем забывать — «Рейсинг Пойнт» (теперь — «Астон Мартин») был быстрее, а гонщики «Рено» зачастую держались вплотную к оранжевым машинам или даже опережали их.

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В какой форме Фернандо Алонсо?

Возвращение двукратного чемпиона мира (уже в статусе трёхкратного — вместе с титулом в WEC) станет одним из главных сюжетов предстоящего сезона. Формула-1 знает как удачные примеры возвращения чемпионов (Ники Лауда, Ален Прост), так и не слишком успешные (Найджел Мэнселл, Михаэль Шумахер), и пока сложно судить, в какой форме будет Алонсо. Правда, Фернандо эти два года даром времени не терял и выступал в весьма требовательных гонках на выносливость и ралли-рейдах.

Проблема может быть в другом: зимой Алонсо попал в ДТП и травмировал челюсть. По заявлениям команды, испанец будет готов к предсезонным тестам, а его подготовка к сезону пройдёт по плану. Тем не менее это уже не первый случай странных инцидентов с участием испанца (помните удар электричеством на тестах?), и внимание к нему будет приковано повышенное.

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Что будет с «Хаасом»?

Один из главных сюрпризов минувших презентаций — «русифицированная» ливрея «Хааса». Представители американской команды не признаются в том, что такая раскраска — провокация, связанная с санкциями ВАДА, и даже ФИА вроде бы не имеет к ней претензий. Тем не менее Всемирное антидопинговое агентство уже «изучает» ситуацию и в теории ещё может вмешаться, хотя шансы на это не так велики.

Никита Мазепин Фото: haasf1team.com

Впрочем, больше беспокойства вызывает не это, а форма команды. Гюнтер Штайнер заявил, что доработка шасси 2021 года закончится одновременно с зимними тестами, после чего все инженеры переключатся на проект автомобиля на сезон-2022. Другими словами, в команде «забили» на предстоящий год и бросят все силы на следующий, а потому Никите Мазепину с Миком Шумахером наверняка предстоит бороться среди аутсайдеров. Но именно тесты подскажут, насколько сильно придётся страдать немцу и россиянину.