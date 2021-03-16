«Вероятно, иногда Мазепин чересчур атаковал». Что думают СМИ о раскладе сил в Формуле-1

Правда ли, что «Ред Булл» сейчас сильнее «Мерседеса», и кто из середняков впечатлил на тестах в Бахрейне больше всего?

Внезапные проблемы «Мерседеса» и отличный старт для «Ред Булл» — два главных итога зимних тестов Формулы-1. Но вступают ли «быки» в новый сезон в роли фаворитов? На этот и другие вопросы попробовали ответить аналитики мировых СМИ.

«Победа Макса в первой гонке не станет шоком»

Эксперт Sky Sports, бывший пилот Формулы-1 Карун Чандхок полагает, что мы правда имеем основания верить в «быков» перед стартом сезона.



«Я искренне думаю, что это первый раз с начала гибридной эры, когда поул-позишн и победа Макса в первой гонке не станут шоком. Я не говорю, что ожидаю именно этого, но они должны оказаться в схватке», — верит индиец.



«Мерседес» не продемонстрировал в Бахрейне традиционной скорости и надёжности, но никто не собирается недооценивать чемпионов». Про это пишет Кейт Коллантайн из RaceFans.



«В прошлые годы «Мерседес» демонстрировал способность внедрять комплексные обновления либо во время тестов, либо по ходу сезона, либо же быстро раскрывать потенциал машины – не сталкиваясь с проблемами с корреляцией данных, как у соперников. Планируют ли они сделать то же самое в 2021-м? Быть может, во вторник во время съёмочного дня в Бахрейне они впервые используют такой пакет обновлений? «Тестовая война» в Ф-1 перед стартом сезона ещё может быть не завершена!» — предупреждает Коллантайн.

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«Очевидно, почему Цуноду подняли в Формулу-1»

Ну а пока мы гадаем насчёт потенциала «Серебряных стрел», автор The Race Эдд Стро делится своими впечатлениями от болидов, за которыми он наблюдал в 11-м повороте трассы в Сахире. Этот довольно скоростной изгиб хорошо демонстрирует возможности машин и их недостатки.



«Самой впечатляющей машиной является «Ред Булл», — начинает без сенсаций Стро. – Но как же она хороша в руках Ферстаппена! Он способен поворачивать, полностью сохраняя скорость на апексе, но самое захватывающее, что и на газ он может выходить раньше, чем кто-либо — причём без намёка на прокрут колёс.

«Мерседес» в руках Хэмилтона, такое ощущение, не сразу проявляет интерес к тому, чтобы атаковать в повороте. Затем, когда он набирает скорость, начинают проявляться ограничения машины. Очевидно, что Хэмилтон не поворачивает так же решительно, как Ферстаппен, но вопрос, как сильно это связано с тем, что ему просто это не нужно на тестах, и как сильно — с нестабильностью зада машины. Вероятно, отчасти верны обе причины».



Из машин средней группы Стро выделил «Макларен» и «Альфа Таури». Болид AT02 журналист назвал хорошо сбалансированным и позволяющим пилоту многое. «Вместе с «Маклареном» это две самые впечатляющие машины средней группы», — заключает автор.

Скорость «Альфа Таури» под управлением Юки Цуноды отметил и Джон Вилде из PlanetF1. Он прогнозирует, что японец будет выступать «захватывающе».



«Скорее захватывающе, чем сенсационно, — подчёркивает Вилде. Такое определение точнее. Без сомнений, со стороны японского новичка будут блистательные моменты. Мы увидели в Бахрейне достаточно, чтобы быть в этом убежденными. Но мы также можем ожидать некоторых ошибок новичка — их предсказывал даже Франц Тост. Они были очевидны и на тестах, когда Цуноду развернуло (похоже, его отвлёк болид Кими Райкконена), а воскресные быстрые круги сочетались с блокировками колёс. Как бы то ни было, очевидно, почему в «Альфа Таури» решили поднять его в Ф-1 после всего одного сезона в Формуле-2».

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«Вероятно, иногда Мазепин чересчур атаковал»

Не так захватывающе на тестах смотрелись «Альпин» и Фернандо Алонсо. К самому чемпиону вопросов не возникло, а что касается машины, то Марко Кансеко из Marca верит, что она даст шанс на подиумы даже после не слишком впечатляющих квалификаций.



«Алонсо будет сражаться за место в третьем сегменте, — считает Кансеко. — С «Альпин» пока слишком много вопросов. На «харде» было хорошее время 1:31.2, в двух десятых от Сайнса на таком же компаунде (у Карлоса лучший результат на этих шинах за все три дня). Потом, на шинах С3 и С4, Фернандо уже не смог приблизиться к лидерам. Неизвестно, связано ли это с большой загрузкой топливом или с тем, что он просто не мог сильнее прибавить.



Похоже, машина «Альпин» хорошо управляемая по сравнению с рядом соперников. Она не так сильна на одном круге, но достаточно хороша для того, чтобы Алонсо в гонках добивался хороших результатов — включая даже подиумы».

Марко: у второго «Мерседеса» — «Астон Мартин» — были такие же проблемы с коробкой передач

Трудно сказать что-то однозначное про форму «Феррари» и «Астон Мартин», признается обозреватель BBC Эндрю Бенсон.

«Всё выглядело так, что у «Феррари» сложности — по крайней мере, до момента, когда Шарль Леклер проехал впечатляющий круг на шинах «медиум» в самый жаркий момент воскресенья. Трудно оценить их реальный уровень.



То же самое касается и «Астон Мартин», у которого были проблемы с надёжностью и который проехал слишком мало репрезентативных кругов. В итоге их новичок Себастьян Феттель был вынужден признать, что ему не хватает примерно ста кругов, чтобы адаптироваться в новой команде и новой машине», — констатирует Бенсон.



А что же «Хаас»? Вернёмся к наблюдениям на трассе Эдда Стро из The Race.



«Учитывая, что от команды много и не ждали, интереснее всего было наблюдать над прогрессом его молодых гонщиков. Вечером в последний день за рулём работал Никита Мазепин, и он атаковал, но, вероятно, иногда чересчур. В целом, похоже, что он слишком поздно начинал поворачивать, из-за чего выход из поворота становился хуже, терялось время. Но если чуть менее агрессивно входить в поворот, то всё будет нормально», — заключил автор.