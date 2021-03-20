«Мерседес» снова прибедняется? Немцы жалуются каждый сезон — и потом всех громят

Каждую зиму одно и то же: заканчиваются тесты, и «Мерседес» отказывается признать себя фаворитом наступающего сезона Формулы-1. Иногда, как в этом году, у прогнозирующих падение «Серебряных стрел» есть основания, иногда все едины в отправке немцев на вершину. Главное, что итог один: наступает первая квалификация сезона, и поул — зачастую в разгромом стиле — завоёвывает представитель «Мерседеса». Вспоминаем, как чемпионская команда отнекивалась от статуса фаворита в прошлые турбогибридные сезоны.

«Мерседес»: по гоночному темпу мы не так быстры, как «Ред Булл»

Сезон-2020: 13 побед в 17 Гран-при

Отрыв в квалификации Гран-при Австрии от ближайшего соперника — +0,538

Валттери Боттас: «Никогда не узнаешь, какие болиды привезут команды на первую гонку сезона после тестов. Даже глядя на время тестов, сказать что-то сложно. Думаю, у нас снова будет три команды-претендента. На победу в Мельбурне будут претендовать как минимум три команды».



Льюис Хэмилтон: «Мы как никогда сконцентрированы на том, чтобы продолжать движение вперёд в год, который, похоже, будет для нас самым сложным».



Пресс-служба: «Что мы можем сказать, так это предсказать, что борьба впереди в Мельбурне обещает быть плотной».

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Сезон-2019: 15 побед в 21 Гран-при

Отрыв в квалификации Гран-при Австралии — +0,704



Тото Вольф: «К концу тестов мы достойно выглядели на фоне «Феррари». Однако, основываясь на наших расчётах относительно количества топлива в болидах, мы понимаем, что «Феррари» впереди».



Льюис Хэмилтон: «Феррари» сейчас самая быстрая. Я думаю, что потенциально их отрыв от нас полсекунды. Что-то вроде того. В течение следующей недели мы постараемся нагнать хотя бы одну десятую. Тем более эта машина износилась на тестах, и у нас будут новые детали».

Валттери Боттас: «Мы узнали, что соперничество будет очень и очень тяжёлым в этом году, но мы ждём вызова. Если хотим быть конкурентоспособными в Мельбурне, нам необходимо продолжать работать и прибавлять в скорости».

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Сезон-2018: 11 побед в 21 Гран-при

Отрыв в квалификации Гран-при Австралии — +0,664



Льюис Хэмилтон: «Я считаю, что в этом году борьба за лидерство будет захватывающей. Потенциально сейчас «Ред Булл» быстрее всех. Будет интересно посмотреть на то, что они привезут на первый этап. Я слышал, что их машина будет серьёзно модернизирована, в то время как мы не планируем вносить никакие коррективы».



Валттери Боттас: «Думаю, что и «Ред Булл», и «Феррари» выглядели на тестах очень сильными. Многое будет зависеть от развития в начале сезона. Я бы не стал недооценивать их. Думаю, что сражаться за победы будут три команды, по крайней мере в начале сезона».

Сезон-2017: 12 побед в 20 Гран-при

Отрыв в квалификации Гран-при Австралии — +0,268



Льюис Хэмилтон: «В «Феррари» проделали фантастическую работу, они ещё прибавляют, но и сейчас их темп очень хорош. Не знаю, показали ли все свои возможности в «Ред Булл», но и они обычно прибавляют к гонке. Так что я ожидаю серьёзной битвы с обеими командами».

Ники Лауда: «Мерседесу» предстоит тяжёлый год, но мы будем стараться изо всех сил. Я настроен оптимистично. Первые три гонки дадут нам представление о расстановке сил. Я думаю, что «Мерседес», «Феррари» и «Ред Булл» очень близки друг к другу, в пределах, возможно, двух-трёх десятых».



Валттери Боттас: «Мы определённо не уверены в том, что мы впереди. Мы не расслабляемся, у нас совсем не комфортное положение. Мы чувствуем, что другие команды добились хороших успехов за зиму. «Феррари» выглядит очень сильной. «Ред Булл» всегда может удивить. Также и другие конюшни могут быть сильными. Но «Феррари» выглядит особенно солидно, кажется быстрой и сильной, и кто знает, что привезут команды в Мельбурн. Мы не должны недооценивать соперников. Мы не говорим, что являемся номером один, просто работаем в полную силу».

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Сезон-2016: 19 побед в 21 Гран-при

Отрыв в квалификации Гран-при Австралии — +0,838



Льюис Хэмилтон: «Думаю, у них есть козырь в рукаве. Лично я ожидаю, что в этот уик-энд «Феррари» будет к нам ближе, чем они говорят».



Ники Лауда: «Разрыв изменился. В прошлом году у нас было 0,6 секунды преимущества, в этом году борьба будет гораздо плотнее. Может, наше преимущество сократится примерно до 0,2 секунды, так что всё может случиться. «Ред Булл» тоже очень быстры, и они могут доставить нам проблем в таких местах, как Монако и Сингапур».



Тото Вольф: «„Феррари“ выглядела не хуже, у них были интересные моменты на длинных сериях кругов, а также на отдельных кругах. Похоже, ситуация действительно такова, что до клетчатого флага расстановку сил предсказать будет невозможно».

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Сезон-2015: 16 побед в 19 Гран-при

Отрыв в квалификации Гран-при Австралии — +1,391



Ники Лауда: «Это будет интересный сезон, и не только из-за «Мерседеса». В личном зачёте борьба за титул, вероятно, не будет решаться в борьбе исключительно между Льюисом и Нико. Третий или четвёртый также будет в борьбе».



Нико Росберг: «Не совсем правильно говорить, что «Мерседес» — лучшая на данный момент команда Ф-1 и что мы являемся теми, кого будут стараться превзойти конкуренты. Мы внимательно следим за оппонентами. Конкуренты прилагают все усилия, и некоторым из них удалось сделать шаг вперёд».

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Сезон-2014: 16 побед в 19 Гран-при

Отрыв в квалификации Гран-при Австралии — +0,317



Льюис Хэмилтон: «У нас сильная машина, но не считаю, что в связи с этим мы гарантированно окажемся впереди других команд. Я уверен, что «Феррари» достаточно быстра и «Ред Булл» достаточно хорош. Возможно, двигатели их болидов не так хороши, как наш. Но я не удивлюсь, если на первом Гран-при разница между первой и второй командами будет составлять в районе десятых доли секунды. У нас хорошие шансы вмешаться в борьбу, но я не знаю точно, как мы будем выглядеть относительно конкурентов. Будем надеяться, что нашими результатами станут победы».



Тото Вольф: «Мы очень хорошо понимаем, что команды с двигателями «Феррари» и «Рено» наберут форму. Это только вопрос времени, и я ни секунды в этом не сомневался. «Ред Булл» четыре раза подряд выиграл чемпионат, и в их составе один из лучших пилотов Ф-1. Смирение — вот что приходит мне на ум в преддверии сезона. В прошлом было много «чемпионов мира по тестам». Мы хорошо провели тесты, но у нас нет причин впадать в эйфорию».



Льюис Хэмилтон: «Похоже, у «Ред Булл» отличная машина. А обычно чем красивее болид, тем он быстрее, так что я уверен, что в этом году у них будет весьма быстрый болид. Как только они решат проблемы с двигателем или иными системами — а я думаю, они их решат — то, как всегда, их будет трудно победить. Себастьян — действующий чемпион, так что он цель для каждого. Но я знаю, что моя команда сильна, так что, надеюсь, мы сможем побороться с ними».



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Ну что, вы всё ещё не считаете «Мерседес» фаворитом перед стартом сезона-2021?