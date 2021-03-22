Российские военные задержали сотрудника «Мерседеса». Заехал на велосипеде слишком далеко

На прошлой неделе на сервисе Netflix состоялся релиз третьего сезона документального сериала «Формула-1: гони до Сюрвива» (российские переводчики, учитывая качество их работы, вполне могли перевести Formula 1: Drive to Survive и так). Мы отсмотрели (не без труда — но об этом в конце) новинку и рассказываем пять главных фактов, которые вскрылись только с выходом сериала.
В Сочи военные задержали инженера Боттаса
Одну из самых ярких историй всего сезона рассказал тест-инженер «Мерседеса» Доминик Рифстал в дни Гран-при России. «Не рекомендую кататься здесь на велосипеде», — сказал он Боттасу. «Ты ездил в горы?» — переспросил финн.
Беседа инженера с Боттасом
Фото: Netflix
«Да, и меня задержали! — стал рассказывать инженер. — Было похоже, что я заехал на какую-то военную базу. Меня остановили, забрали паспорт. А в какой-то момент за мной гналась бродячая собака!». «Добро пожаловать в Россию», — посмеялся в ответ Валттери.
Боттас хотел уйти — после командной тактики в 2018-м
Самый растиражированный спойлер третьего сезона: в третьей серии Валттери признаётся, что после Гран-при России 2018 года хотел уйти из Формулы-1. Тогда финн, напомним, лидировал в сочинской гонке, но в «Мерседесе» решили перестраховаться и поменять пилотов местами — чтобы защитить Хэмилтона от Феттеля.
Хэмилтон и Боттас после Гран-при России 2018 года
Фото: Netflix
«Я был очень зол, — признаётся на камеру пилот. — Я стал задумываться: а зачем я вообще всё это делаю? Я даже думал об уходе, думал просто сдаться. Но сразу после того финиша сказал: я так больше никогда не сделаю».
Абитебуль не разговаривал с Риккардо
Ещё до старта сезона-2020 стало известно, что Даниэль Риккардо покинет «Рено» и присоединится к «Макларену» — уход австралийца из Энстоуна стал сюжетом одного из эпизодов сериала. С точки зрения фактуры никаких новостей он не рассказывает, но наглядно демонстрирует, как изменились отношения между пилотом и руководителем команды Сирилем Абитебулем.
Сириль Абитебуль
Фото: Netflix
«Я делаю всё возможное, чтобы не воспринимать это как личное, но он меня бросил, — говорит Сириль. — Был период, когда мы даже не разговаривали».
По ходу серии Абитебуль признаёт, что команде необходимо отработать сезон достойно, но и добавляет, что не сомневается: Даниэль совершает ошибку. К слову, после сезона-2021 Абитебуль покинул свой пост: новым руководителем команды (она теперь называется «Альпин») стал Марцин Будковски.
За приходом Мика в «Хаас» стоит немецкий спонсор
Одна из серий концовки сезона рассказывает об отчаянном положении команды «Хаас». Джин Хаас, владелец и главный спонсор команды, сообщает Гюнтеру Штайнеру, что не намерен увеличивать финансирование, а потому руководителю необходимо привлечь дополнительные средства.
Гюнтер Штайнер на переговорах со спонсорами
Фото: Netflix
В поисках спонсоров Штайнер встречается с представителями немецкой компании 1&1, однако одним из её условий было подписание гонщика из Германии. «Есть такая возможность», — отмечает Гюнтер, имея в виду Мика Шумахера, который к этому моменту прочно ассоциировался с переходом в «Альфа Ромео». В итоге, как мы понимаем, план Штайнера сработал, а в лице спонсоров Шумахера и Мазепина команда получила мощную финансовую поддержку.
В «Рено» потребовали машины Зафнауэра
Ещё один сюжет с участием «Рено» — протест против автомобилей «Рейсинг Пойнт», которые были в явной степени «вдохновлены» шасси «Мерседеса» 2019 года. Сходство двух машин было очевидным, но как доказать, что инженеры «Рейсинг Пойнт» не перерисовали всё по фотографиям? В «Рено» же обратили внимание на воздуховоды тормозов, которые нельзя скопировать по фото: слишком важно их внутреннее устройство. Они оказались идентичными, и ФИА признала правоту французов, однако избранный штраф вызвал в стане «Рено» лишь усмешки.
Команда «Рено» обсуждает решение судей
Фото: Netflix
«Итак, мы победили, но не совсем, — объясняет коллегам Алан Пермейн, держащий в руках протокол решения судей. — Протест поддержали: штраф в € 200 тыс и снятие по 7,5 очка с каждой машины — то есть всего 15». «А сколько они набрали?» — спрашивает Марцин Будковски. «42». «А ещё они будут всем чай разносить весь уик-энд, да? — предполагает в шутку один из участников беседы. — Или ещё какие-то принудительные работы предусмотрены?»
«А можно мне покататься на машинах Отмара? У него невероятная коллекция, — выдаёт в конце концов Абитебуль. — Если мне отдадут его коллекцию — у меня не будет больше претензий».
«Не, ну это какая-то ерунда», — заключает Пермейн.
P.S. В целом, на вкус вашего автора, третий сезон сериала получился разочаровывающим. Первые две серии производят отличное впечатление: после зимней паузы посмотреть на большом экране тщательно отобранные динамичные планы под усиленный звук ударов и прочих эффектов — отличный «разогрев» к старту сезона. В третьей — шокирующе искренние откровения Валттери Боттаса.
Однако затем сериал скатывается в самопересказ и самоповторы — в буквальном смысле: практически весь сезон авторы так или иначе возвращаются к первым гонкам. И хотя с одной стороны надуманных сюжетов стало меньше (ну, кроме, например, «сверхажиотажного» сражения Норриса и Сайнса перед уходом последнего — помните такое?), резко бросается в глаза то, что по-настоящему важные истории либо не проработаны, либо не показаны вовсе.
Две главные истории сезона — авария Грожана и сага с переходом Переса из «Рейсинг Пойнт» в «Ред Булл» — коряво сжаты в одну серию, а дебют Расселла в «Мерседесе» и вовсе не удостоился отдельного эпизода. В плане проработки тем и раскрытия новых граней своих героев сериал, выражаясь спортивной терминологией, уже третий сезон топчется на месте.
Отдельно хочется упомянуть ужасающую русскую озвучку сериала: переводчики и редакторы итогового текста не разбираются в Формуле-1 и буквально через слово говорят так, что даже знающий человек может запутаться. Болельщику, который не знает английского, в оригинале всё равно будет проще смотреть, чем в такой озвучке. Верим, что четвёртый сезон окажется лучше.
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