«Феррари» выиграет, Квят выйдет на замену. 9 смелых прогнозов на сезон Формулы-1

Перед стартом 72-го сезона Формулы-1 сотрудники автоспортивной редакции «Чемпионата» (включая даже нашего суперветерана Петра Геллера) делятся своими смелыми, но вместе с тем более чем реальными предсказаниями.

Александр Кожевников: Перес претендует на титул

Наконец-то фанаты «Ред Булл» могут вздохнуть с облегчением. У них два пилота, а не Макс + вчерашний юниор. Серхио Перес за свою карьеру прошёл сразу через несколько кругов ада, начиная с внезапно перестроенного за год до нового регламента «Макларена» и заканчивая «Заубером» и «Форс Индия». Управлять строптивыми жеребцами этот мексиканец точно умеет, а оседлать быка, учитывая близость Техаса к его родному городу — и подавно. Если без шуток, то Серхио достаточно опытный пилот, чтобы адаптироваться к новым условиям и странному поведению болида и начать отбирать очки у соперников (возможно, включая Ферстаппена) уже в первой половине сезона.



Учитывая то, что где-то в чертогах моего разума этот сезон в кои-то веки прогнозируется не однокалиточным, ждём увлекательной борьбы за титул, в которой Чеко вполне по силам поучаствовать. Немного упростим задачу сбываемости этого прогноза и предположим, что Перес за три гонки до конца сезона будет отставать от лидера менее чем на 75 очков. А дальше уже будь, что будет — в таком случае сезон можно считать суперуспешным.

Тест. Вспомните все Гран-при, с которых стартовали сезоны Формулы-1? У вас пять минут Бахрейн и Австралия — легко, а как насчёт остальных десяти Гран-при?

Владислав Золов: Боттас даст бой Хэмилтону

Даст бой не на отдельных этапах, что в предыдущие сезоны хоть и не часто, но случалось, а по всему чемпионату. Может быть, версия «Боттас 4.0» даже сможет сделать то, что однажды сделал Нико Росберг, — отнять титул у Хэмилтона.



Понятно, что в финна многие перестали верить, да и он сам как минимум разок задумывался над тем, а надо ли продолжать пытать счастье в «Мерседесе» (дело было после Гран-при России в Сочи в 2018 году, о чём он рассказал в документалке Drive to Survive). Однако сейчас, когда в «чёрных стрелах» уже одной ногой Джордж Расселл, пора «просыпаться» и выдавать свой максимум. Если этот максимум, конечно, не был продемонстрирован ещё по ходу прошлых четырёх сезонов за «Мерседес».

Александр Кожевников: «Мерседес» полностью сменит состав

А почему бы и нет? Хэмилтон уже несколько лет говорит, что он не гонится за восьмым титулом, упорно продолжая сокращать расстояние до него. Восемь — отличное число, которое вряд ли кто-то превзойдёт в ближайшие несколько десятилетий, так что можно и на покой, отстаивать права угнетённых и обниматься с Роско. Есть и другой вариант, при котором Льюис не выигрывает титул и настолько расстраивается (а к победам он уже привык), что покидает чемпионат по окончании сезона. Контракт Льюиса на один год намекает нам и на то, что в команде не готовы сейчас связывать себя со стареющим британцем на долгосрочную перспективу.

Ну а Боттас… А Боттас уйдёт из команды на следующий день после Льюиса. Валттери — слишком удобный для Хэмилтона напарник: как минимум он слушается Джеймса. С уходом Льюиса слушаться Джеймса уже не будет нужно, да и команда вряд ли связывает своё будущее, сколь бы успешным оно ни было, с финном. Так что если из команды (вернее, из Формулы-1), уйдёт Хэмилтон, то покинет коллектив и Боттас. Звучит более чем логично.

«Мерседес» снова прибедняется? Немцы жалуются каждый сезон — и потом всех громят Вспоминаем, как Хэмилтон, Вольф и компания каждый год ждали «очень сложного сезона».

Виталий Крысанов: Квят выйдет на замену

В коронавирусную эпоху невозможно быть полностью уверенным в том, что тот или иной гонщик сможет проехать все гонки сезона. И хотя часть пилотов «короной» уже переболела, а шприцы с вакциной наготове, риск, что пилоты и в 2021-м будут пропускать этапы из-за этой заразы всё равно остаётся достаточно высоким.



В этой ситуации как никогда здорово иметь в запасе сильного резервиста. В 2021-м на скамейке запасных появился Даниил Квят, готовый в случае чего сесть за руль «Альпин» вместо Фернандо Алонсо или Эстебана Окона. Впрочем, нельзя исключать и вариант с выступлением на стороне. В теории в услугах Дани может быть заинтересована даже «Феррари», где Квят уже работал целый год на симуляторе и у которой в запасе (в роли тест-пилота) молодой Каллум Айлотт, а ещё одной альтернативой является Антонио Джовинацци.



Ну и надо держать в уме довольно серьёзную травму Алонсо, которую испанец получил в межсезонье. На тестах челюсть Фернандо удар держала, но не факт, что нагрузки целого уик-энда окажутся испанцу по зубам. Как тут не вспомнить, что из своих последних четырёх сезонов в Ф-1 Алонсо полностью проехал только один – два года подряд он был вынужден пропускать этапы из-за последствий аварий плюс отлучался в Америку.



В общем, вероятность выхода резервистов на замену сейчас явно выше, чем обычно, и Квят может получить свой шанс. Главное, носить маску.

В паддоке Формулы-1 посмеиваются над растолстевшим болидом «Альпин». Ещё могут пожалеть! Идея инженеров из Энстоуна поражает наивностью и простотой, но может сработать.

Евгений Кустов: Юки Цунода завоюет подиум

Японский новичок произвёл хорошее впечатление на тестах в Бахрейне — даже с поправкой на хитрости с использованием DRS. Без сомнения, у японца есть талант, а у его болида — неплохая скорость. Если помножить это на обычную везучесть пилотов, как-то связанных с Даниилом Квятом, вот вообще не удивляюсь, если в каком-нибудь сумасшедшем Гран-при 2021 года Юки попадёт в тройку лучших.



Это вовсе не говорит, что Цуноду ждёт блестящий сезон. Юки приходит в Формулу-1 с достаточно небольшим опытом, его выступления наверняка будут сопровождаться немалым числом ошибок, которые не позволят «Альфа Таури» мечтать о чём-то большем, чем седьмое место в Кубке конструкторов. Но и несколько ярких вспышек наверняка будет.

Цунода: попытаюсь опередить Мазепина и Шумахера и стать лучшим новичком в Формуле-1

Александр Кожевников: «Феррари» выиграет гонку

Перед стартом прошлого сезона (причём ещё в марте), ваш покорный слуга говорил, что «Феррари» не выиграет ни одной гонки в сезоне-2020. Проверить это можно по ссылке. Что же, этот смелый прогноз в итоге сбылся, так что, почему бы снова не затронуть тему «Феррари» перед новым сезоном. Правда, на этот раз мы с лёгкостью меняем берцы на сланцы.



Да, «Феррари» просто обязана выигрывать хотя бы одну гонку в сезоне-2021. Моторы итальянской команды сделали шаг вперёд (не верьте шуткам Штайнера, это именно шутки), да и команда явно не сидела на месте в межсезонье, потягивая вино и заедая его пастой. «Феррари» сделала шаг вперёд (спойлер — соперники тоже). Но этого шага должно хватить, чтобы отхватить в сезоне-2021 хотя бы одну случайную победу. У итальянцев неплохое шасси, так что, учитывая прогресс мотора и намечающуюся борьбу за первые места, пара гонок может привести к непредсказуемым последствиям. Исторически у «Феррари» лишь однажды были два сезона без побед (вернее, даже три), но вряд ли на этот раз история повторится, при всём уважении к «Ред Булл» и «Мерседесу».

Дмитрий Захарченко: Феттель проиграет Строллу

Переход Феттеля в «Астон Мартин» — одна из главных интриг сезона. Четырёхкратный чемпион мира приходит в команду в статусе суперзвезды — пусть и с подмоченной в «Феррари» репутацией. Тем не менее с ходу опередить Стролла Себу будет очень тяжело. Во-первых, после множества ошибок в последние годы немец так и не вернул уверенность за рулём (на тестах у «Астон Мартин» постоянно были проблемы), во-вторых — это не «его» команда.



Дело не столько в том, что Лэнс Стролл — сын владельца, хотя это и избавляет канадца от перспективы оказаться в роли второй скрипки. Стролл уже не первый год выступает здесь, знает почти всех и знаком с автомобилем, к которому Феттелю лишь предстоит привыкнуть. Надеемся, Феттель сможет быстро прийти в свою лучшую форму, но если этого не произойдёт, у Лэнса будут все шансы опередить титулованного напарника во внутрикомандном соперничестве.

«Вероятно, иногда Мазепин чересчур атаковал». Что думают СМИ о раскладе сил в Формуле-1 Правда ли, что «Ред Булл» сейчас сильнее «Мерседеса», и кто из середняков впечатлил на тестах в Бахрейне больше всего?

Владислав Золов: «Хаас» окажется выше, чем «Уильямс» и «Альфа Ромео»

Да, по итогам предсезонных тестов американцы выглядят похуже своих прямых конкурентов, но у «Хааса» есть два полных амбиций новичка, которые не намерены мириться с ролью парочки безнадёжных аутсайдеров.



Конечно, не в пользу Мазепина с Шумахером-младшим говорит их долгая раскачка в Формуле-2. Тем не менее Формула-1 — совсем иной мир, где «скороспелые» гонщики могут недораскрыться, а вечные «второгодники», напротив, выстрелить с ходу и дальше не сбавлять оборотов (возьмём для наглядности такие разные карьеры в Ф-1 Вандорна и Чеко Переса). Пусть и предпосылок к подобному исходу событий — самая малость.

Кто такой Никита Мазепин, или Всё, что нужно знать о новом россиянине в Формуле-1 В паддоке Мазепина уже хорошо знают — по победам в молодёжных сериях и недавнем скандале.

Пётр Геллер: Райкконен летом уйдёт из Формулы-1

Когда Кими продлил контракт на 2021 год, сразу появилось двусмысленное ощущение. С одной стороны, всегда хочется, чтобы легенды выступали как можно дольше, с другой — наблюдать за тем, как один из самых талантливых гонщиков последних 20 лет ожесточенно борется за 15-е место и изредка напоминает о себе авариями, весьма тоскливо.



Понять, зачем Кими остался после такого катастрофичного сезона-2020, весьма сложно. Он говорит, что получает наслаждение от пилотирования и поэтому продолжает гоняться. Но действительно ли управление таким слабым болидом может приносить удовольствие? Возможно, Кими надеется, что новая «Альфа Ромео» будет шустрее. После презентации многие обратили внимание, что они решили занизить подвеску и пообещали ещё несколько свежих идей в первых гонках, но хватит ли этого для стабильной борьбы хотя бы за десятку? Есть большие сомнения, учитывая, что ресурсы у команды не самые большие, а скоро они и вовсе переключатся на разработку болида на 2022-й. Думаю, к летней паузе Кими поймет, что дальше ехать некуда, и завершит карьеру, не дожидаясь конца сезона.