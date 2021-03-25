Что Мазепин думает о BLM-движении и как ему Шумахер. Интервью перед дебютом в Ф-1

Завтра, 26 марта, Никита Мазепин начнёт свой первый боевой сезон в Формуле-1, приняв участие в двух пятничных тренировках Гран-при Бахрейна. Накануне дебюта пилот «Хааса» пообщался с группой российских журналистов, ответив на самые разные вопросы.

«Будем бороться с «Уильямсом»

— К сожалению для российских болельщиков, «Хаас» скорее всего станет одним из аутсайдеров сезона. В связи с этим какие задачи вы ставите перед собой? Например, важно ли обогнать Мика Шумахера?

— Начну с конца. Безусловно, очень важно постараться показать результаты, которые позволят оказаться впереди соперника. С самого начала выступлений в автоспорте тебе прививается инстинкт, что ты должен выкладываться на полную и опережать всех соперников. Для меня неважно, кто находится рядом со мной. Очень важно сохранять такой настрой, но адекватно оценивать собственные возможности, стараясь улучшать свои результаты с каждой гонкой.

— И кто может стать вашим конкурентом из числа других команд?

— По прошествии тестов у меня сложилось мнение, что мы будем бороться с «Уильямсом». На этом, наверное, всё. По моим оценкам, остальные команды пока слишком далеко от нас.



— Российских болельщиков трудно завлечь, если пилот не борется за высокие места. На какие скрытые интриги им стоит обратить внимание, чтобы не терять интереса и активно вас поддерживать?

— Мне трудно придумать интриги — всё-таки это не входит в мои обязанности. Но я могу откровенно сказать, что всегда буду стараться показывать максимально хороший результат, когда я выезжаю на трассу. Постараюсь финишировать максимально высоко или даже пересечь финишную черту первым. Это не зависит от того, стартую я 19-м или с поул-позишен.



С другой стороны, Формула-1 очень сильно отличается от других чемпионатов, в которых я выступал за свою жизнь. Здесь намного меньше зависит от гонщика и намного больше — от команды и машины. Здесь все — чемпионы, лучшие гонщики в мире, при этом есть пилоты всех поколений: кому-то 41, а кому-то 20. Я считаю, что этот чемпионат в любом случае интересен. Если бы я не выступал, то все равно каждое воскресенье был бы приклеен к телевизору, потому что я очень большой фанат этого спорта.

— Мик Шумахер во время тестов сказал, что ему помогла работа, которую вы выполнили на трассе. А какие плюсы видите вы в сотрудничестве с Миком?

— Мик — один из лучших молодых пилотов сейчас на рынке. То, что он оказался в «Хаасе», для меня лично стало сюрпризом, потому что таких гонщиков мало. Возможность работать с лучшими — это трудно, они никогда не дадут тебе шанса расслабиться, и это именно то, что нужно такой команде, как «Хаас». Эта команда нуждается в двух пилотах, которые голодны до побед и которые хотят на долгое время остаться в Формуле-1. Уверен, вместе с Миком мы сможем улучшать машину, и надеюсь, что у нас будут хорошие результаты в 2022 году.



— У вас нет ощущения, что Мик перетягивает всё внимание на себя?

— Безусловно, такого ощущения нет. Я каждый день нахожусь в команде, работаю с людьми и вижу, что у нас хорошие отношения друг с другом и с командой. Всё идёт чередом.



Не мог поверить в эту историю, но когда я был маленьким, то в семь лет отец подарил мне первый покрашенный шлем — и это была реплика шлема Михаэля Шумахера! Не мог тогда даже подумать, как всё обернётся через 15 лет! Я всегда следил за выступлениями Михаэля, он выступал на порядок лучше своих соперников в тот момент. Для меня это было той точкой, до которой я хотел когда-нибудь дойти. До сих пор об этом вспоминаю и хотел бы когда-нибудь достичь такого же уровня.

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«Очень уважаю судей»

— Вы как-то говорили, что во время выступлений в Формуле-2 судьи иногда принимали решения относительно вас не по гоночным причинам. Нет ли опасений, что в Формуле-1 будет похожая ситуация?

— Я лично знаком со всеми судьями. Мы проводим всю свою жизнь на гоночных трассах. И летаем по миру практически все вместе. Мы все являемся частью одной большой семьи Формулы-1. Когда-то они принимают мою сторону, когда-то — против меня. Они намного старше меня и были в Формуле-1 еще когда я не родился. Судьи идеально знают правила, поэтому я их очень уважаю.



— Как вы считаете, какая у вас репутация в гоночном мире? И как бы вы её изменили?

— Я большой противник моментов, когда люди пытаются быть теми, кем они не являются. Считаю, что такая модель поведения выглядит несолидно. Особо не думаю, кем бы я хотел быть. Я гонщик, я этим занимаюсь всю жизнь, и у меня это хорошо получается. Самое главное для меня — делать максимум на трассе. Это тяжёлая цель, над которой придется много трудиться. Поэтому работы достаточно.



Пусть те, кто смотрят мои гонки, сами решат по поводу моей репутации. Точно могу сказать одно — мои гонки смотреть никогда не скучно, я не сдаюсь просто так.

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— Будете ли вы поддерживать акции BLM или останетесь вне политики?

— Для гонщиков XXI века очень хорошо, что существуют социальные сети — большие платформы, за которыми следят люди. Причём некоторые из наших подписчиков даже не смотрят гонки. Очень важно не только хорошо выступать на трассе, но и делать что-то хорошее для общества.

Я только начинаю свой путь в Формуле-1, и у нас есть опытные люди, которые полноценно занимаются подобными вопросами. Я всегда буду поддерживать их акции. И важно не то, чтобы 30 секунд показать какие-то публичные действия на трассе перед стартом, важно жить этим. И своим поведением менять мир в лучшую сторону. Что я ежедневно и пытаюсь делать.



— Что думаете по поводу запрета на использование российского флага?

— Будучи пилотом Формулы-1, ты являешься главным в цепочке из очень большого количества людей, которые работают на команду, на машину, на тебя лично. Спорт — это то, чем я занимался всю свою жизнь, то, ради чего я просыпался по утрам… Но политика не обошла его стороной. Я как спортсмен могу сказать, что выполняю свою работу на трассе. Безусловно, запрет флага меня расстраивает, но у меня нет возможности и времени об этом рассуждать, да и это просто бессмысленно.

Тест. Вспомните все Гран-при, с которых стартовали сезоны Формулы-1? У вас пять минут Бахрейн и Австралия — легко, а как насчёт остальных десяти Гран-при?

«У нас с Квятом был один и тот же тренер»

— Вы поддерживаете отношения с кем-либо из бывших российских пилотов Формулы-1?

— Меня связывает что-то особенное с каждым из наших гонщиков. Вместе с тем гонки — это как командный вид спорта, так и спорт одиночек. Мы особо не общаемся друг с другом. Хотя с Даней я знаком очень давно — если не ошибаюсь, с 2012 года, потому что когда мы начинали в картинге, то у нас был один и тот же тренер.



С Виталием у меня хорошие, дружеские отношения, потому что я всегда на него равнялся. Я сам хотел стать первым российским гонщиком в Формуле-1, но меня опередили, и это очень серьёзный статус!



С Серёжей я не общался… У Виталия и Дани были успешные, хоть и очень непростые карьеры. У меня получилось послушать советы, как оставаться спокойным и ждать своего дня.

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— Судя по «инстаграму», вы любите единоборства?

— Да, действительно, я большой поклонник единоборств. В частности, ММА. Мало кто об этом знает, но до начала профессиональной карьеры в гонках я вместе с ними занимался спортивной гимнастикой и единоборствами. И, на самом деле, больше всего удовольствия получал именно от боев. К сожалению, из-за отсутствия большого таланта в этом виде спорта я захотел полностью сконцентрироваться на гонках.



Но я поддерживаю очень хорошие отношения с федерацией ММА России, дружу с президентом Радмиром Габдуллиным. Мы даже несколько месяцев назад летали вместе на сборы в Кисловодск. Очень важно получать удовольствие от любых своих занятий. Единоборства требуют хорошей физической формы. Это именно то, что мне нужно для Формулы-1. В свободное время я без вреда для здоровья занимаюсь с этими ребятами и учусь у них выносливости и сконцентрированности.



— Насколько активно ваш папа интересуется Формулой-1?

— Мне очень повезло с тем, что у нас с отцом общие интересы. Я — профессиональный спортсмен, а он поддерживает меня и наблюдает за моими результатами. Мы оба смотрели гонки ещё 10 лет назад каждый раз по воскресеньям, когда даже не было близости к пониманию, что я могу здесь оказаться. У нас с отцом очень хорошие отношения. Он помогает, поддерживает и даёт советы ровно столько, сколько нужно. И меня, безусловно, это не отвлекает, а только помогает.