Ф-1 стартует! Разбор: кто займёт первое место и избежит ли «Хаас» полного провала

«Мерседес»

Что изменилось за зиму. Максимальная стабильность! Тото Вольф не просто остался боссом, но и увеличил свою долю в команде до трети, подписаны новые годичные контракты с Хэмилтоном и Боттасом. По сути, главное изменение — необходимость адаптироваться к лимиту на бюджеты, сокращая персонал и повышая эффективность финансовых вложений.



Ожидания от сезона. Вопреки ожиданиям, «серебряные стрелы» слабо провели зимние тесты: возможно, в команде недооценили изменения в регламенте, согласно которым задняя зона днища у задних колёс была урезана. По «Мерседесу» эти перемены ударили куда сильнее, чем по «Ред Булл». Впрочем, мы помним, что довольно проблемными для немцев были и тесты перед сезоном-2019, что не помешало вновь взять оба титула. Так что и сейчас Хэмилтон и компания сохраняют статус фаворитов, пусть и не безоговорочных.



Коэффициенты на чемпионство: Хэмилтон — 1.45; Боттас — 14.00.



Прогноз «Чемпионата» (по итогам опроса авторов отдела): 1-е место в Кубке конструкторов.

«Мерседес» снова прибедняется? Немцы жалуются каждый сезон — и потом всех громят Вспоминаем, как Хэмилтон, Вольф и компания каждый год ждали «очень сложного сезона».

«Ред Булл»

Что изменилось за зиму. Устав искать пророка в своём отечестве, «быки» взяли в пару к Ферстаппену опытного Серхио Переса — теперь команда наконец-то сможет бороться с «Мерседесом» двумя машинами, а не одной. Ну а «Хонда» на прощание подготовила абсолютно новый мотор, который, вопреки опасениям, не вызвал никаких проблем во время тестов.

Ожидания от сезона. «Ред Булл» гладко провёл все три дня испытаний и теперь даже вынужден сам отказываться от звания фаворита. Команда Матешица все последние годы надеялась, что сможет бросить вызов «Мерседесу», и похоже, что 2021-й — действительно лучший для этого шанс. Неужели дело опять кончится недолётом и несколькими утешительными успехами?



Коэффициенты на чемпионство: Ферстаппен — 3.30; Перес — 15.00.



Прогноз «Чемпионата»: 2-е место в Кубке конструкторов.

«Макларен»

Что изменилось за зиму. Из-за откладывания нового регламента команда из Уокинга оказалась в странном положении: на фоне относительной «заморозки» машин пришлось переходить зимой на двигатели «Мерседес», вписывая немецкую силовую установку в шасси, проектировавшееся под моторы «Рено». Кроме того, Карлоса Сайнса сменил Даниэль Риккардо.



Ожидания от сезона. «Пересадка сердца», судя по тестам, прошла более чем успешно. Не забыли инженеры и о новинках, хитро интерпретировав новые правила по части диффузора. В общем, «Макларен» на тестах оказался так хорош, что теперь все ждут от него как минимум сохранения третьей строчки в командном зачёте. А кто-то даже полагает, что коллектив из Уокинга может оказаться совсем рядом с «Мерседесом». С учётом сильного состава пилотов, будет интересно!



Коэффициенты на чемпионство: Риккардо — 40.00; Норрис — 65.00.



Прогноз «Чемпионата»: 3-е место в Кубке конструкторов.

«Астон Мартин»

Что изменилось за зиму. Если сама машина стала эволюцией прошлогодней (точнее, позапрошлогодней...), то всё остальное изменилось очень сильно. Очередное переименование позволило команде резко стать заводской, а на место Серхио Переса пришёл Себастьян Феттель — ход, спору нет, пафосный, но вот его эффективность ещё предстоит оценить, учитывая, что в 2020-м мексиканец смотрелся гораздо сильнее немца.



Ожидания от сезона. «Астон Мартин» на удивление слабо провёл тесты, намучившись из-за технических проблем. Тем не менее эксперты не ждут от команды провала и предрекают ей участие в борьбе за звание «лучшего из остальных». Но есть вопросы к составу пилотов: вернёт ли Феттель прежнюю форму и насколько хорош Стролл?



Коэффициенты на чемпионство: Феттель — 95.00; Стролл — 190.00.



Прогноз «Чемпионата»: 5-е место в Кубке конструкторов.

В паддоке Формулы-1 посмеиваются над растолстевшим болидом «Альпин». Ещё могут пожалеть! Идея инженеров из Энстоуна поражает наивностью и простотой, но может сработать.

«Альпин»

Что изменилось за зиму. Как и коллеги из Сильверстоуна, команда сменила название и взяла к себе чемпиона мира. Но если «Астон Мартин» сам выставил на улицу Переса ради Феттеля, то для «Альпин» приход Фернандо Алонсо позволил закрыть дыру, открывшуюся после решения Даниэля Риккардо отправиться в «Макларен». Перемены и на командном мостике: Сириль Абитебуль внезапно покинул концерн «Рено», и теперь «Альпин» будут управлять сразу двое: Марцин Будковски и Давиде Бривио.



Ожидания от сезона. Французы удивили на тестах своим «толстым» болидом, но пока неочевидно, что эта новинка или какие-то другие обновления позволят «Альпин» стать третьей в общем зачёте. Говорят, что и сам Алонсо не впечатлён машиной. Впрочем, отрывы в средней группе должны быть невелики, так что в случае успешной доработки болида и нескольких чудес от Фернандо всё возможно. Но для начала нужно проверить, как на испанце сказались двухлетняя пауза и недавний перелом челюсти. Да и Окону есть что доказывать после слабого сезона-2020.



Коэффициенты на чемпионство: Алонсо — 80.00; Окон — 250.00.



Прогноз «Чемпионата»: 6-е место в Кубке конструкторов.

«Феррари»

Что изменилось за зиму. Маттиа Бинотто сохранил свой пост, но провёл внутреннюю реорганизацию. Отмучился Феттель, чьё место занял Карлос Сайнс. Ну а самое главное — «Феррари» наконец-то получила возможность использовать нормальный двигатель вместо «кастрированного» в 2020-м после странного закулисного соглашения с ФИА. Ещё поменяли ливрею, добавив «подпалëнный» зад и странный зелёный логотип Mission Winnow.



Ожидания от сезона. Похоже, по сравнению с 2020-м команда добилась прогресса, но говорить о возвращении в группу лидеров не приходится. «Феррари» будет довольна, если поборется за третье место в Кубке конструкторов и соберётся с силами перед мощным рывком в 2022-м. Осторожные поводы для оптимизма есть, но истинной силы итальянцев мы пока не знаем.



Коэффициенты на чемпионство: Леклер — 50.00; Сайнс — 150.00.



Прогноз «Чемпионата»: 4-е место в Кубке конструкторов.

«Феррари» выиграет, Квят выйдет на замену. 9 смелых прогнозов на сезон Формулы-1 Верим в кадровую революцию в «Мерседесе» и то, что «Хаас» окажется небезнадёжен.

«Альфа Таури»

Что изменилось за зиму. Новичок из Формулы-2 Юки Цунода сменил в команде Даниила Квята, ливрею инвертировали, а в остальном всё стабильно. Машина получила переднюю подвеску от прошлогоднего болида «Ред Булл» и существенно обновлённый движок «Хонды» — на тестах техника работала практически идеально.



Ожидания от сезона. «Альфа Таури» и в прошлом году нередко вмешивалась в борьбу за звание «лучшего из остальных» и в 2021-м вполне способна это повторить. Вместе с тем подняться выше седьмого места будет сложно: конкуренты очень серьёзные, а итальянцев наверняка будет тянуть вниз новичок Цунода — вряд ли он с ходу продемонстрирует потрясающую стабильность и окажется на уровне Гасли.

Коэффициенты на чемпионство: Гасли — 250.00; Цунода — 500.00.



Прогноз «Чемпионата»: 7-е место в Кубке конструкторов.

«Альфа Ромео»

Что изменилось за зиму. Швейцарцы получили новый движок «Феррари», но и сами серьёзно поработали, существенно обновив машину — сменой ливреи дело отнюдь не ограничилось, визуальные отличия налицо.



Ожидания от сезона. «Альфа Ромео» хорошо смотрелась на тестах. По общему мнению, швейцарцы должны оставить далеко позади «Уильямс» и «Хаас», а может, даже вмешаться в схватку остальных середняков. Очков должно быть больше, чем в 2020-м, но подняться выше восьмой позиции окажется трудно.



Коэффициенты на чемпионство: Райкконен — 500.00; Джовинацци — 1000.00.



Прогноз «Чемпионата»: 8-е место в Кубке конструкторов.

Справится ли Мазепин с Шумахером и ещё 4 интриги нового сезона Формулы-1. Ждём старта! Надежда есть: шасси «Мерседеса» в этом году может сильно сдать. Надеемся на возрождение «Феррари» и предвкушаем дуэль Мазепин — Шумахер.

«Хаас»

Что изменилось за зиму. Американцы заранее пожертвовали сезоном-2021 и в знак этого полностью сменили состав пилотов: вместо опытного дуэта Грожан-Магнуссен теперь молодые, перспективные (и денежные) Шумахер с Мазепиным. Разумеется, в распоряжении «Хааса» тоже появился обновлённый мотор «Феррари», а вот болид по сути просто адаптировали к регламенту-2021.



Ожидания от сезона. Крайне низкие. Американцы и в том-то году были в числе аутсайдеров, а теперь рискуют рухнуть на последнюю позицию. «Уильямс» обновил машину куда серьёзнее и располагает перспективнейшим и уже опытным Расселлом, ну а про прогресс «Альфы» мы сказали выше. Если «Хаасу» удастся зацепить хоть какие-то очки за 23 Гран-при, это станет успехом. Ну а главная задача — обкатать Мика и Никиту и подготовить сильный болид к сезону-2022.



Коэффициенты на чемпионство: Шумахер — 1000.00; Мазепин — 1000 00.



Прогноз «Чемпионата»: 10-е место в Кубке конструкторов.

Кто такой Никита Мазепин, или Всё, что нужно знать о новом россиянине в Формуле-1 В паддоке Мазепина уже хорошо знают — по победам в молодёжных сериях и недавнем скандале.

«Уильямс»

Что изменилось за зиму. Это первый сезон, в который команда вступает без семьи Уильямс у руля. В знак этого обновили ливрею (получилось так себе). Новый глава команды Йост Капито пригласил на пост технического директора своего старого знакомого по «Фольксвагену» Франсуа-Ксавье Демезона. Результаты его работы будут видны уже в 2022-м, но и к нынешнему сезону «Уильямс» довольно существенно обновил машину в стремлении опередить хотя бы «Хаас».



Ожидания от сезона. У британцев есть все основания рассчитывать на победу в сражении за предпоследнее место — мы уже писали и про обновлённую машину, и про опыт и потенциал Расселла. А вот подняться выше девятой строчки едва ли возможно: «Альфа Ромео» и все остальные слишком далеко, при этом развитием машины нужно пожертвовать в пользу работы над болидом 2022 года.



Коэффициенты на чемпионство: Расселл — 500.00; Латифи — 1000.00.



Прогноз «Чемпионата»: 9-е место в Кубке конструкторов.