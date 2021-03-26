За титул сразятся «Ред Булл» и даже «Макларен»?! Итоги первых тренировок Ф-1 сезона-2021

В Бахрейне завершились пятничные свободные заезды первого этапа Формулы-1 сезона-2021 — и завершились они довольно неожиданным первым местом для «Ред Булл» и намного более неожиданным вторым — для «Макларена». Впрочем, «Мерседес», вероятно, последнего слова ещё не сказал…

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Лидируют «Ред Булл» и «Макларен»

Лучшее время первых двух сессий тренировок перед Гран-при Бахрейна осталось за Максом Ферстаппеном — 1:30,847, однако вместе с этим обращает на себя внимание тот факт, что ещё почти полтора десятка пилотов уместились в секунде от голландца. Не факт, что это значит, что пелотон стал намного плотнее, скорее такие результаты говорят о том, что лидеры ещё не показали своего максимума.

Тем не менее второй результат Ландо Норриса удивляет. Ещё на тестах соперники «Макларена» обращали внимание на хитроумное крепление заднего диффузора к днищу на новом детище Джеймса Ки, и, похоже, автомобиль действительно способен на большее, чем его предшественник. К тому же, в этом году «Макларен» вернулся к двигателям «Мерседес» — а в Бахрейне прибавка в мощности не бывает лишней.

Льюис Хэмилтон на свободных заездах Гран-при Бахрейна Фото: Lars Baron/Getty Images

«Мерседес» в этот день оказался лишь третьей по скорости командой — и немцы уже признают, что переход на усечённое днище больше подарил именно по длиннобазным автомобилям. «Это, конечно, не единственный аспект, из-за которого у нас сложности, но очевидно, что мы не можем использовать свою подвеску так же, как это делают, например, в „Ред Булл“ или других командах», — признаёт Тото Вольф. Так или иначе, Льюис Хэмилтон завершил день с третьим временем — в 0,23 секунды позади Ферстаппена.

Зато, судя по всему, прибавила «Феррари»: Карлос Сайнс завершил день с четвёртым временем, уступив Ферстаппену лишь 0,28 секунды — это в четыре раза меньше, чем в пятничных тренировках прошлогоднего Гран-при Бахрейна. Шарль Леклер после обеда показал только 12-е время, однако в утренней сессии монегаск был пятым — двойной выход «Феррари» в финальный сегмент на этот раз не должен стать сюрпризом.

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Главная загадка — «Альфа Таури»

Если верить результатам пятничных заездов, то пятой по скорости машиной обладает «Альфа Таури». Ещё утром Пьер Гасли показал весьма неплохое седьмое время, опередив Сайнса и Риккардо, но довольно слабый — 14-й — результат Юки Цуноды оставлял сомнения. Однако вторую сессию команда провела блестяще: девятое место от Гасли и седьмое — от Цуноды!

Юки Цунода на свободных заездах в Бахрейне Фото: Peter Fox/Getty Images

Двух часов тренировок мало, чтобы делать далекоидущие выводы, к тому же на примере «Хааса» 2019 года мы знаем, что быстрый круг не всегда трансформируется в стабильно высокий темп на круге, но «Альфа Таури» и на зимних тестах производила хорошее впечатление, а потому может преподнести сюрпризы. Да и Цунода пока смотрится очень многообещающе. Даже без читов с DRS.

Ещё одна загадка — «Астон Мартин». Пока британская команда не блещет: Лэнс Стролл закончил день на восьмой позиции, Себастьян Феттель — на 14-й. Вероятно, по «Астон Мартин» точно так же ударило сокращение рабочей поверхности днища в задней части — в таком формате длиннобазный автомобиль пока кажется менее эффективным. И если всё так, то у Феттеля проблемы: именно нестабильная задняя часть и неуверенность в ней были главной причиной невыразительных выступлений немца в «Феррари».

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Алонсо недоволен

Главное разочарование первой пятницы сезона — «Альпин». И если Эстебан Окон под конец дня поднялся на 11-е место, более или менее привычное прошлогоднему «Рено», то вот 15-й результат Фернандо Алонсо по любым меркам выглядит слабым. Более того, радиопереговоры испанца уже попали в официальную трансляцию — и в них он был очень недоволен машиной и жаловался на избыточную поворачиваемость.

Перед сезоном-2021 в Энстоуне решились на кардинальную перепланировку шасси: чтобы уменьшить боковые понтоны, инженеры перенесли компоненты в верхнюю часть — под набухший кожух шасси. В теории преимущества в аэродинамике перекрывали проблемы с центром тяжести… На практике же французские машины оказались в нижней половине протоколов, а их главный соперник — «Альфа Ромео».

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Полностью посмотреть видео вы можете в Instagram-аккаунте Формулы-1.

Согласно результатам тренировок, швейцарская «Альфа» на полсекунды опережает «Уильямс» и на полторы — «Хаас». Вероятно, машины прибавили за счёт более мощного двигателя «Феррари», однако пока этого недостаточно, чтобы бороться с «Альфа Таури».

«Уильямс» тоже чуть ближе к лидерам — и проигрывает полторы секунды вместо прошлогодних двух, однако даже так Джорджу Расселлу не удаётся дотянуться до соперников — Кими Райкконену, разбившему носовой обтекатель во второй сессии, британец проиграл почти полсекунды.

Надежд на «Хаас» нет

«Хаас», выкрашенный в этом году в российские цвета, увы, весь день выглядел главным аутсайдером: Мик Шумахер смог добиться лишь 18-й позиции во второй сессии, а Никита Мазепин оба раза замыкал протоколы. Хотя отставание в итоге оказалось минимальным: Шумахера, Латифи и Мазепина разделили полторы десятых.

Впрочем, нельзя не отметить тот факт, что в этих тренировках «Хаас» отстаёт от лидеров сильнее, чем ещё четыре месяца назад. И одной лишь сменой опытных пилотов на дебютантов не объяснить разницу почти в полтора раза: с 1,8 до 2,4 секунды. «Хаас» не только не решил прошлогодние проблемы, но и откатился ещё дальше: теперь даже «Уильямс» быстрее, а команда Джина Хааса рискует оказаться главным аутсайдером чемпионата.