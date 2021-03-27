Мазепин начал с двух разворотов, «Ред Булл» правда впереди «Мерседеса». Ф-1 интригует!

Действующие чемпионы не блефовали — у немецкой команды действительно больше нет преимущества! А вот «Хаас» — безнадёжно последний.

Действительно ли у «Мерседеса» проблемы, а «Ред Булл» впервые за долгое время готов начать сезон в качестве фаворита? Ответить на этот вопрос должна была первая квалификация года — и битва за поул в Бахрейне получилась как никогда плотной!

«Ред Булл» готов к сражению!

До самого последнего момента нельзя было с уверенностью сказать, кто из двух фаворитов приехал в Бахрейн в более сильной форме, и первые попытки в Q3 лишь ещё больше запутали: Макс Ферстаппен показал лучшее время среди десяти финалистов, но Льюис Хэмилтон уступил голландцу всего 0,023 секунды! Словно этого было мало, на третьей строчке расположился Пьер Гасли на сестринской для «Ред Булл» «Альфа Таури». А вот Валттери Боттас оказался только четвёртым — в 0,7 секунды позади Макса.

Во второй попытке Хэмилтон немного потерял на втором секторе, но смог превзойти время Ферстаппена на одну десятую. Однако Макс ехал позади, обновил рекорды каждого из секторов и вырвал у Льюиса поул-позицию! Хэмилтон в итоге остался вторым, а Боттас — лишь третьим.

На четвёртой позиции расположился Шарль Леклер — и для «Феррари» такой результат на изобилующей длинными прямыми трассе — это очень хорошая новость. Пятёрку быстрейших замкнул Пьер Гасли, опередивший пару «Макларенов» — Риккардо впереди Норриса, Карлос Сайнс квалифицировался восьмым, а Фернандо Алонсо расположился на девятой строчке. Замкнул топ-10 Лэнс Стролл.

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Норрис не пустил Переса в финал

Приход Серхио Переса привлёк дополнительный интерес к «Ред Булл» — предполагается, что Чеко сможет куда эффективнее помогать Ферстаппену бороться за титул, чем это получалось у Албона. Но первая квалификация Чеко с «Ред Булл» завершилась вылетом во втором сегменте. В первой попытке мексиканец слишком широко выехал из четвёртого поворота, а времени второй не хватило, чтобы попасть в топ-10. Время Серхио превзошёл Норрис, и в итоге новый гонщик «Ред Булл» квалифицировался лишь 11-м — даже хуже, чем Албон на первом этапе сезона-2021.

На двенадцатой позиции расположился Антонио Джовинацци — итальянец тоже выдал в конце сильный круг, но ему не хватило нескольких сотых, чтобы пробиться в финальный сегмент. Тринадцатое место занял Юки Цунода — дебютант смотрелся неплохо, но в решающий момент уступил напарнику 0,7 секунды и оказался за бортом Q3. На 14-й и 15-й строчках расположились Кими Райкконен и Джордж Расселл.

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Окон и Феттель остались в Q1

Решающим моментом первого сегмента стали последние круги, в которых целый ряд пилотов боролся за продолжение квалификации. Одни из них оказался Никита Мазепин — и для россиянина финальная попытка завершилась разворотом. В первой россиянин тоже вылетел, так что фактически у Никиты был лишь один быстрый круг, и после него он оказался последним.

Также не очень повезло Окону — француз прибавил в последней попытке, но вслед за ним круг завершил и Лэнс Стролл, выбивший пилота «Альпин» из топ-15. Эстебан в итоге остался 16-м, опередив Николаса Латифи и неожиданно провалившегося Себастьяна Феттеля — немец не улучшил в последней попытке и остался на 18-й позиции. Строллу Себ уступил 0,8 секунды.

Замкнули же протоколы гонщики «Хааса»: Мик Шумахер стал 19-м, Никита Мазепин — 20-м. Время немца оказалось на 0,82 секунды быстрее. Впрочем, большим сюрпризом это не стало: ещё на зимних тестах было понятно, что американские машины по большей части будут в конце пелотона.