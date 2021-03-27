Два разворота в квалификации у Мазепина, глупая проблема и авария у Шварцмана? Ставить крест на россиянах рано.

Сезон россиян в Ф-1 и Ф-2 начался просто кошмарно. Но есть масса поводов для оптимизма

Суббота была вторым соревновательным днём уик-энда открытия сезона для Формулы-1 и её гонок поддержки — Формулы-2. В обоих первенствах выступают российские пилоты, и пока похвастаться им практически нечем. Никиту Мазепина дважды развернуло во время квалификации Формулы-1, а Роберт Шварцман столкнулся с соперником в первом же повороте гонки и теперь отстаёт в борьбе за титул в Ф-2.

Впрочем, ставить крест что на одном, что на другом — рано, ещё будут возможности отыграться. А кроме этого есть ещё несколько поводов для оптимизма…

Мазепин начал с двух разворотов, «Ред Булл» правда впереди «Мерседеса». Ф-1 интригует! Действующие чемпионы не блефовали — у немецкой команды действительно больше нет преимущества! А вот «Хаас» — безнадёжно последний.

Шварцман потерял одну гонку. Впереди ещё 22

Роберт Шварцман считается одним из главных фаворитов Формулы-2 в этом году, но пока россиянину этот статус подтвердить не удаётся. В квалификации Роберт занял только 11-е место, допустив ошибку в работе с педалями, а во второй гонке уже в первом повороте столкнулся с Дэном Тиктумом — оба сразу сошли. Вряд ли можно в этом эпизоде в чём-то обвинять Шварцмана — он ехал аккуратно и не совершал безумных манёвров, но и возлагать вину на Тиктума было бы несправедливо — он тоже боролся за позицию. Так или иначе, после двух гонок на счету Шварцмана только восемь очков и шестое место в чемпионате.

Однако могло быть и хуже. Много очков потерял Лиам Лоусон, которого развернул Другович, не удалось выстрелить Випсу — технические проблемы, 10-секундный штраф «схлопотал» Кристиан Лундгор, выбивший Лирима Цендели. А Маркус Армстронг, хорошо известный Шварцману по академии «Феррари» и не только, и вовсе пока не набрал ни одного очка. В Бахрейне проблемы возникли не только у Роберта, а почти у всех претендентов на титул — разве что Пиастри, Дарувале и Чжоу жаловаться не на что.

Права на видео принадлежат Formula Two Championship Limited. Посмотреть видео можно в «твиттере» Формулы-2.

Помимо этого, нельзя не отметить, что в ряде аспектов в Бахрейне Шварцман смотрелся даже сильнее, чем год назад. В первую очередь речь о блестящих стартах — именно такой стал залогом четвёртого места в первой гонке, да и во второй Роберт тронулся с места очень здорово и перед первым поворотом находился на выгодной траектории. Кроме того, радует сильная квалификационная попытка — реализовать её из-за последовавших проблем с педалями не удалось, однако на будущее — хороший знак.

В общем, если не обращать внимания на результат, Шварцман по-прежнему остаётся одним из лидеров чемпионата, однако теперь у него ещё больше соперников (кто же ожидал от Лоусона и Пиастри такого сильного дебюта?). Зато и опыта у Роберта теперь больше — и, в отличие от прошлого года, ему не придётся на каждом этапе разбираться с чем-то новым. Сезон только начался, а вся борьба за титул — впереди.

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«Хаас» — аутсайдер, но это не новость

Не позавидуешь и Никите Мазепину — два разворота в первой же квалификации сезона, последнее место и проигрыш 0,8 секунды напарнику, такому же дебютанту. Вряд ли можно придумать ещё более неудачное развитие событий для россиянина. К тому же, после сессии руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер признал, что в спешке инженеры напутали настройки brake-by-wire, что и привело к блокировке тормозов в решающей попытке.

«Прежде такого не случалось — ни на тестах, ни в тренировках, — отметил Мазепин. — Надеюсь, завтра такого не произойдёт. Нам есть, что изучить, хотя мы с самого начала знали, что квалификация будет для нас трудной».

Словно этого было мало, в паддоке обрушились на россиянина с критикой: на прогревочном круге, предшествовавшем его вылету, Мазепин обогнал других пилотов, нарушив негласное соглашение, по которому гонщики не гоняются перед квалификационной попыткой. А вылетев, Никита ещё и испортил круг шедшим позади — им пришлось сбросить из-за жёлтых флагов.

Впрочем, соглашения соглашениями, но правил, запрещающих обгонять на прогревочном круге квалификации, нет, а потому Никита имел полное право так поступить. К тому же, как признался Штайнер, в вылете его вины нет.

Из позитивного отметим то, что в первой попытке Мазепин был быстрее напарника — 1:33,273 против 1:33,861. Увы, первой попыткой Джорджа Расселла при этом было 1:32,589, то есть почти на 0,7 секунды быстрее. Судя по всему, «Уильямс» в этом году существенно быстрее «Хааса», зато если Шумахеру или Мазепину удастся опередить куда более опытного Николаса Латифи, это будет успехом. Фактически расклад сил в конце пелотона примерно такой, каким его предсказывали ещё на тестах, так что, как и в случае со Шварцманом, вся борьба впереди. Жаль лишь, что сезон Мазепина начинается с поражения от напарника в квалификации.