Мазепин вылетел в первом же повороте, «Ред Булл» глупо проиграл. Ф-1 стартовала!

У Макса Ферстаппена действительно было преимущество над Хэмилтоном, но «Ред Булл» его потеряла из-за тактических ошибок.

Старт за Ферстаппеном

Старта первой гонки сезона болельщики ждали с особенным интересом — Ферстаппен и Хэмилтон стартовали с первой линии, и Макс блестяще среагировал на светофоры, «прикрыл» перед поворотом соперника и сохранил за собой первую позицию. Тем временем Шарль Леклер опередил Валттери Боттаса и вышел на третью позицию. Гасли сохранил пятое место, Норрис отобрал у Риккардо шестую позицию, а Алонсо и Стролл прошли Сайнса.

Борьба, однако, закончилась уже после нескольких поворотов — Никита Мазепин вылетел уже во втором повороте, а судьи нейтрализовали заезд автомобилем безопасности, чтобы убрать заглохший «Хаас».

На рестарте Ферстаппен вновь отбился от Хэмилтона, которого сзади прессинговал Леклер, однако позиции в первой четвёрке так и не изменились. Зато Пьер Гасли допустил ошибку, пропустил «Макларены», а затем ещё и потерял антикрыло после удара об одного из них — француз разом провалился с пятого места на 18-е и вынужден был ехать в боксы.

DRS включили на шестом круге — и Боттас с открытым крылом контратаковал Леклера и вернул себе третью позицию. Шарль попытался огрызнуться, но «Мерседес» оказался сильнее, и финн удержался впереди. К этому моменту Валттери отстал от Хэмилтона на три секунды, а тот ещё 1,3 секунды уступал Ферстаппену — на первых кругах «Ред Булл» уверенно контролировал заезд.

Леклер же не только отстал от «Мерседеса», но спустя несколько кругов пропустил и Ландо Норриса, а вот Даниэлю Риккардо подобраться на расстояние атаки к «Феррари» не удавалось.

«Мерседес» атакует на пит-стопах

Опередить Ферстаппена до пит-стопов у Хэмилтона шансов не было, и потому Льюис решил раньше заехать в боксы. Британец взял себе свежий «хард» и ехал на три секунды с круга быстрее, чем «Ред Булл»! Однако подопечные Кристиана Хорнера не торопились звать на пит-стоп Макса. В итоге голландец поехал в боксы только на 17-м круге — на четыре круга позже, чем Хэмилтона, и выехал из боксов вторым — в семи секундах позади «Мерседеса». При этом голландец сменил один комплект «медиума» на другой — то есть Ферстаппен обязан был ещё хотя бы раз посетить боксы.

Вернувшись на трассу, Макс поехал на секунду с круга быстрее, чем Хэмилтон, и постепенно сократил отставание до двух секунд, и в этот момент — на 28-м круге — Льюис совершил второй пит-стоп, взяв новый комплект «харда». «Я мог бы оставаться на этих шинах дольше», — отметил Хэмилтон, но в команде подтвердили: Ферстаппен слишком близко, пит-стоп был нужен, чтобы защититься от «андерката».

Ферстаппен вернулся в лидеры, но динамика гонки вновь изменилась: Хэмилтон вновь поехал быстрее, чем «Ред Булл», хотя разница была уже не три секунды, а несколько десятых. Правда, по мере износа «харда» на машине Макса Хэмилтон приближался всё быстрее, и на 39-м круге Ферстаппен свернул на свой второй пит-стоп. На трассу лидер «Ред Булл» вернулся вторым — в 8,7 секунды позади Хэмилтона, но на свежих шинах. И мгновенно бросился в погоню.

Льюис устоял

Настоящий Гран-при Бахрейна начался за 15 кругов до финиша, когда Ферстаппен бросился в погоню за Хэмилтоном. Макс на каждом круге отбирал у лидера по нескольку десятых. Отрыв постепенно сокращался, и за десять кругов до финиша Ферстаппен был уже лишь в четырёх секундах, за семь кругов — в двух секундах. За пять кругов до финиша Макс уже был в зоне DRS позади Льюиса — британец допустил ошибку и слишком широко выехал в одном из поворотов.

На 53-м круге Ферстаппен провёл первую атаку — но Льюис отбился и «вывез» соперника широко, однако Макс не отступил и всё-таки совершил обгон в четвёртом повороте. Однако Макс опередил соперника за пределами трассы и вынужден был вернуть позицию.

«Мазепин станет персоной нон грата». Россиянина обвинили в нарушении неписаных правил Ф-1 Забавно, но в результате действий Никиты Феттель рискует пострадать дважды — и даже стартовать позади.

Во второй раз подобраться к Хэмилтону Ферстаппену не удалось — почти всё время Макс был в зоне DRS, однако у британца в запасе оставалась одна-другая десятая, чтобы держать соперника на расстоянии. Льюис в итоге одержал победу, а Ферстаппен финишировал вторым — в 0,7 секунды позади.

У «Ред Булл» в этой гонке было преимущество над «Мерседес», но австрийцы проиграли заезд тактически. Дважды Ферстаппен лидировал, но команда никак не отреагировала на «андеркат» — оба раза Макс возвращался на трассу в семи секундах позади. И такую тактику можно было бы понять, если бы Ферстаппен финишировал на «софте», но нет — последний отрезок голландец провёл на «харде», а потому совсем неясно, зачем было так долго ждать финальной остановки…

Третье место занял Валттери Боттас — на одном из пит-стопов механики продержали финна десять секунд, но он вернулся в топ-3, а на последнем круге поставил рекорд гонки. Ландо Норрис удержался на четвёртом месте, а пятую позицию занял Серхио Перес — автомобиль Чеко заглох на прогревочном круге, мексиканец стартовал с пит-лейна, но совершил гигантское количество обгонов и набрал десять очков.

Шарль Леклер, лучший представитель «Феррари», стал шестым, опередив Даниэля Риккардо и Карлоса Сайнса, а девятым финишировал Юки Цунода — японец стал первым дебютантом, набравшим очки в первой же гонке, после Стоффеля Вандорна. Замкнул топ-10 Лэнс Стролл.

Следующий этап — Гран-при, сделанный в Италии и Эмилии-Романьи, — пройдёт в Имоле 18 апреля.