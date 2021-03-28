Неужели в Ф-1 наконец будет интрига? И как быстро Алонсо начнёт жаловаться? Итоги Бахрейна

В аварии Мазепин больше печален не сам её факт, а то, что она произошла так быстро.

В Бахрейне стартовал очередной сезон Формулы-1 и на фоне скепсиса многих экспертов, уверенных, что расстановка сил никак не изменилась, гонка стала настоящим подарком: пока всё выглядит так, что две команды на равных будут бороться за чемпионство, а главная восходящая звезда чемпионата бросит вызов самому титулованному пилоту в истории…

Итоги первого этапа нового сезона — в обзоре «Чемпионата».

Мазепин вылетел в первом же повороте, «Ред Булл» глупо проиграл. Ф-1 стартовала! У Макса Ферстаппена действительно было преимущество над Хэмилтоном, но «Ред Булл» его потеряла из-за тактических ошибок.

Борьбе — быть

До последнего момента не верилось, что в «Ред Булл» действительно смогли догнать «Мерседес» и теперь смогут бороться на равных — но на Гран-при Бахрейна именно так и было! Более того, в этот уик-энд складывалось впечатление, что «Ред Булл» даже быстрее бессменных чемпионов последних лет — и в сезоне-2021 немецкая команда всерьёз рискует проиграть титул. Правда, в Бахрейне всё обошлось: в «Ред Булл» очень неуклюже сработали тактически и фактически отдали гонку.

В Бахрейне Ферстаппен был быстрее — и в квалификации, и на первых кругах гонки. В «Мерседесе» атаковали соперников тактически: Хэмилтон исполнил «андеркат», но «Ред Булл» никак не попытался защититься. Макс оставался на трассе так долго, что после остановки его двухсекундное преимущество превратилось в семисекундное отставание.

Пит-стоп Макса Ферстаппена Фото: Getty Images

Ровно то же самое произошло и на вторых пит-стопах: в «Ред Булл» вновь до последнего затягивали остановку. И такое решение можно было бы понять, если бы в концовке Ферстаппен атаковал Хэмилтона на «софте»: в таком случае слишком ранний переход на мягкую резину уничтожил бы Макса на последних кругах. Но голландец-то финишировал на «харде» — а потому мог спокойно сменить резину и раньше, чтобы не терять относительно Хэмилтона.

В общем, в этот раз «Ред Булл» оплошал — и будет интересно, как стратеги команды объяснят тактику Ферстаппена. Но главное в другом — теперь две сильнейшие команды чемпионата сражаются на равных, а потому лёгкой прогулки за восьмым титулом у Хэмилтона не получится. Если, конечно, стратеги «Ред Булл» возьмутся за ум.

Положение в чемпионате (топ-10):



1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 25 очков

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 18

3. Валттери Боттас («Мерседес») — 16

4. Ландо Норрис («Макларен») — 12

5.

6. Шарль Леклер («Феррари») — 8

7. Даниэль Риккардо («Макларен») — 6

8. Карлос Сайнс («Феррари») — 4

9. Юки Цунода («Альфа Таури») — 2

10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1…

20. 1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 25 очков2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 183. Валттери Боттас («Мерседес») — 164. Ландо Норрис («Макларен») — 125. Серхио Перес («Ред Булл») — 106. Шарль Леклер («Феррари») — 87. Даниэль Риккардо («Макларен») — 68. Карлос Сайнс («Феррари») — 49. Юки Цунода («Альфа Таури») — 210. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1…20. Никита Мазепин («Хаас») — 0.

Первый блин Переса — комом

По итогам Гран-при Бахрейна в голосовании болельщиков на звание лучшего пилота дня победил Серхио Перес — из-за технических проблем мексиканец стартовал с пит-лейна, но прошил весь пелотон и завоевал пятое место. Это было и правда впечатляющее выступление — трудно вспомнить подобные прорывы в исполнении Алекса Албона. Однако этот уик-энд Чеко вряд ли считает особенно удачным.

Перес опережает Феттеля Фото: Getty Images

В прошлом году Кристиан Хорнер не раз повторял, что второй пилот команды должен быть достаточно быстр, чтобы прессинговать «Мерседесы» впереди, но Чеко занял лишь 11-е место в квалификации и даже без поломок на прогревочном круге не смог бы вмешаться в борьбу лидеров. Руководство «Ред Булл» в лице Хельмута Марко поддержало пилота, заявив, что не надо было рисковать с «медиумом» во втором сегменте, но Серхио взял ответственность на себя и признал — не собрал круг.

И возникает вопрос: проблемы Переса в квалификации это разовая осечка, вызванная порывом ветра или другими деталями, или действительно быстро ездить на этой машине может только Ферстаппен? Боевая гонка с кучей обгонов — отличный способ получше узнать свой автомобиль, а потому на следующем этапе ждём от Серхио более сильной квалификации.

Необычно: в Формуле-1 теперь зелёный сейфти-кар. И новинку может купить любой желающий! Всего 14,5 млн рублей – и вы представляете, как даже Хэмилтон с Ферстаппеном безропотно остаются позади.

«Феррари» — прибавила

Говорить о том, что легендарная «Скудерия» возвращается в борьбу за титул или хотя бы победы, рано, однако в Маранелло очевидно добились прогресса. И если сравнить результаты квалификаций этого Гран-при Бахрейна и прошлогоднего, то именно «Феррари» уступает самой себе меньше других. Так, Леклер буквально всю гонку боролся в первой пятёрке и лишь на последних кругах Перес сместил Шарля на шестую строчку.

Шарль Леклер Фото: Getty Images

Мы не будем делать далеко идущих выводов из одной гонки, но в Бахрейне «Феррари» на равных сражалась с «Маклареном», который ещё в прошлом сезоне был для машин из Маранелло недосягаем. Не исключено, что именно «Скудерия» теперь станет главным соперником Уокинга в борьбе за третье место Кубка конструкторов.

Смог бы кто-то ещё вмешаться в это сражение? «Альпин» и «Астон Мартин» немного сдали, «Альфа Ромео» прогрессирует, но недостаточно. А вот форма «Альфа Таури» пока неясна: в квалификации Гасли выступил очень сильно, но не реализовал потенциала в гонке, зато пару очков забрал Юки Цунода. Будем надеяться, что команда из Фаэнцы нас ещё удивит.

Положение в Кубке конструкторов:



1. «Мерседес» — 41 очко

2. «Ред Булл» — 28

3. «Макларен» — 18

4. «Феррари» — 12

5. «Альфа Таури» — 2

6. «Астон Мартин» — 1

7. «Альфа Ромео» — 0

8. «Альпин» — 0

9. «Уильямс» — 0

10. «Хаас» — 0.

Алонсо будет жаловаться

Одно из главных разочарований первого этапа — «Альпин». После девятого места Фернандо Алонсо в квалификации казалось, что французы по крайней мере остались примерно там же, где были в конце прошлого года, однако в гонке испанец терял позиции и пропустил даже Лэнса Стролла, которого прошёл за счёт «андерката» на первом пит-стопе. На момент своего схода Фернандо шёл 12-м и фактически лишился шансов на очки.

Фернандо Алонсо Фото: Getty Images

Когда в прошлом году стало известно о возвращении Алонсо в Формулу-1, Сириль Абитебуль (на тот момент — руководитель команды) заявил, что Фернандо мыслями уже в сезоне-2022 и призывает Энстоун готовиться именно к нему. Это, конечно, логично, но надолго ли хватит испанца, если «Альпин» и в следующих гонках будет ближе к аутсайдерам, нежели лидерам? То, что Алонсо будет ругаться, после такого этапа вообще не вызывает сомнений.

К слову, откровенно слабо в этот уик-энд смотрелся и «Астон Мартин» — по команде Лоуренса Стролла уменьшение рабочей поверхности днища ударило так же сильно, как и по «Мерседесу». Дело в том, что у «Астон Мартина» тоже длиннобазное шасси с низким рейком, и в условиях текущего технического регламента задняя ось машины слабее держит трассу.

Как мы увидели Ф-1 и влюбились. Болельщики — о молодом Попове, РТР и «Технике — молодёжи» Ламповые истории от поклонников гонок: как случайно включили Ф-1 вместо мультиков, смотрели по ночам и узнавали расклады от мамы.

1:0 в пользу Мика

На данный момент на счету Никиты Мазепина больше прогревочных кругов в гонках Формулы-1, чем боевых. Россиянин, увы, выбыл из гонки уже во втором повороте первого круга, когда в стартовой суматохе, уворачиваясь от Мика Шумахера, зацепил поребрик и вылетел в гравий. В итоге первый Гран-при оказался для Никиты крайне неудачным: два вылета в квалификации и ранний сход в гонке.

Никита Мазепин Фото: Getty Images

Катастрофы, впрочем, не произошло: в «Хаасе» не скрывают, что все силы брошены на то, чтобы достойно смотреться в сезоне-2022, а в этом году гонщики команды набираются опыта и знакомятся с командой. Однако и хорошего в этом уик-энде мало: Мик Шумахер проехал всю гонку и теперь лучше напарника чувствует машину. А ведь именно в сравнении с напарником и будут оценивать пилотов «Хааса». Пока 1:0 в пользу Мика.