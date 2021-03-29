«Руки опускаются...» Крик души Алексея Попова после критики трансляций Ф-1 на «Матче»

Несмотря на напряжённый и зрелищный гоночный уик-энд Гран-при Бахрейна Формулы-1, не все российские болельщики остались довольны: многие начали критиковать телеканал «Матч ТВ» за то, что трансляция воскресной гонки слишком часто прерывалась рекламой. Свою критику болельщики решили донести через YouTube-канал Алексея Попова, попросив знаменитого комментатора «передать» руководству «Матча» их недовольства. В ответ на многочисленные комментарии Алексей записал эмоциональное 15-минутное обращение — мы приводим его почти полную расшифровку.

«Сезон стартовал, большой гоночный праздник. Только вот у меня вчера вечером на душе, если честно, был совсем не праздник. Просто раздавленное ощущение, очень тяжёлое. Хотел с вами поделиться, объяснить: может быть, люди просто не до конца понимают специфику работы. Любимой работы, но, тем не менее, работы, причём достаточно тяжёлой — пусть даже со стороны иногда это так не выглядит.



Когда я говорю, что это сложно, то вижу, что многие ухмыляются — конечно, прилетели в тёплую страну… Да, тёплую. Но работа с приездом в гостиницу в районе 10-11 вечера и дальше ещё до двух ночи, а то и до трёх — читать, готовиться. В общем, длинные насыщенные дни. Даже после гонки ни о каком пляже речи нет. Тёплое море рядом, но… Это личный выбор: можно было пойти на пляж, в торговый центр, но нужно очень много всего делать — читать, готовиться… И это мой личный выбор. Да и домой вроде по прямой здесь пять часов лететь, а дорога займёт целый день. В общем, всё это не так легко и не так весело, как кажется со стороны. Но это сознательный выбор из-за гонок, которые мы все любим. Я рискну даже предположить, что, может быть, я люблю их больше — хотя бы потому, что за 30 лет мне это не надоело и я всё так же рвусь в бой. Хотя у меня были предложения заняться другими вещами, которые могли бы приносить намного больше денег. Это к вопросу о деньгах.

И вот мы переходим к спонсорству и к рекламе. Когда мне пишут: «Ну мы же это не вам пишем, просто донесите это до канала»… Смотрите. Я могу, конечно, что-то донести до канала, но канал живёт за счёт рекламы. Он тратит деньги на покупку прав, и это миллионы. Соответственно, он продаёт рекламу внутри трансляций, и вы никак это не измените и канал это никак не изменит.



Есть определённые правила по количеству рекламы: она должна составлять 20 процентов. Соответственно, три блока по четыре минуты в первом часе, а во втором это гораздо меньше, чем 20 процентов, потому что это два блока по четыре минуты. Но есть одно «но» — до финиша. А финиш — это не до конца часа, потому что там идут церемонии награждения, подиумы и так далее. Поэтому получается, что за условные полчаса второго часа этой рекламы больше. Эти два блока более плотные, чем в первом часе.

Почему вам казалось, что рекламы больше? Я вам объясню. Это из-за десяти минут, которые убрал Стефано Доменикали (начало гонок было перенесено на десять минут назад перед стартом сезона-2021. Если раньше гонка стартовала, скажем, в 18:10, то теперь — в 18:00. — Прим. «Чемпионата»). Если мы говорим про первый час, то раньше он начинался с нуля и заканчивался при переходе через отсечку часа. Раньше бы мы дали первую рекламу до старта, и, соответственно, после старта осталось бы две в первом часе и две во втором. Сейчас, когда начинается этот час, даже если в ту же долю секунды вы дадите рекламу, то стоит понимать, что прогревочный круг идёт три минуты, а реклама — четыре. Перекрыть прогревочный круг и дать рекламу в момент старта невозможно, поэтому остаётся три рекламы по четыре минуты. Да, это часто, это много, но с этим ничего поделать нельзя.

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Есть платные сервисы от Формулы-1 без рекламы — абсолютно легальные в нашей стране. Они прекрасно работают. Если вы не можете смотреть рекламу, можете на них подписаться и смотреть их. Что касается меня, я работаю на «Матч ТВ», который организует трансляцию. Количество рекламы, кстати, никак не влияет на мой личный доход — многие даже это мне пишут. Если выдали больше рекламы, это не значит, что лично Попов больше получит. Нет. Я бы мог получать деньги от рекламы только в этих роликах на YouTube, но если вы заметили, то я всегда выключаю рекламу внутри роликов, так называемую монетизацию — остаётся только в начале и в конце. Зная, как вы не любите рекламу внутри трансляций, я выключаю эту рекламу у себя и не получаю денег лично себе. Именно поэтому я прошу людей становиться спонсорами канала. Уже 640 человек ими стали, всем огромное спасибо.



Теперь мы приходим к вопросу эмоционального состояния после. Я веду этот канал в YouTube по собственной инициативе, для друзей. И после четырёх дней, когда мы провели шесть эфиров плюс сделали огромное число сюжетов для «Все на матч», интервью… После всего этого мы в очень плохом настроении. Оно испортилось с самого начала: мы очень переживаем за Никиту. Он действительно очень хороший парень, но вот эта спираль… Да, возможно, он сам был виноват в истории с «Инстаграмом» вначале, но эта спираль, когда человека хейтят всё больше и больше… И вот такое начало гонки. Я очень надеялся, что была какая-то механическая проблема, но он честно сказал, что его ошибка. Очень хотелось, чтобы он хорошо проехал гонку и часть хейта всё-таки ушла. Но вышло так, как вышло.

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И дальше — эта реклама. Сделать с ней ничего невозможно. Нас она точно так же выбивает из колеи. Если бы во время длинной гонки была минута рекламы раз в двадцать минут, я был бы только «за» как комментатор: это позволило бы отдохнуть, попить водички, более спокойно почитать «твиттеры» команд… В маленьких количествах реклама комментаторам даже помогла. Когда её очень много, она выбивает: ты нервничаешь, когда же наконец вернёшься в эфир, потом тебе нужно успеть рассказать, что было…



Это большое напряжение, ошибки неминуемы. Например, мне кто-то написал: «Вы очень плохо комментировали, потому что назвали Ландо Карлосом и сказали, что Чеко первый раз открыл крыло, а это был третий раз». Хорошо, это я могу принять на свой счёт, в отличие от рекламы. Конечно, мне обидно, что это называется «очень плохо комментировали», но, в конце концов, не надо было называть Ландо Карлосом и надо было всегда смотреть на монитор с трансляцией, а не на другие технические мониторы: не смотреть отрывы, типы шин… Ну, виноват, бывает. Мне неприятно такое читать, но я понимаю, почему это написано. Это моя работа. Как у пилота: его занесло, он чуть подпортил шины — его проблемы. Оговорился, сказал не то — мои проблемы. Но реклама…

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И почему настроение было окончательно добито? После всей этой работы нужно было собирать оборудование, записывать сюжеты, интервью и всё остальное, а потом ещё с Наташей мы записываем этот проход для блога. Мы могли бы его сделать в кабине, но нам люди писали: «Как здорово, когда мы видим какой-то антураж на месте событий». Мы делаем этот проход, я его выкладываю, надо собираться… И за первые три минуты я вижу огромное количество сообщений с десятками лайков под каждым. То есть это не просто какие-то хейтеры, а главный фидбек. Ни про Макса, ни про Льюиса, ни про Никиту, ни даже про мои оговорки или ошибки. Ни про то, что было в этом видео. Про рекламу. Только и только про рекламу. И вот итог этой работы…



Понимаете, мне скоро 47 лет, и трудно что-то сделать, чтобы у меня опустились руки. Но вот в этот момент я понимаю выражение «руки опускаются». Поэтому… Просто до того, как что-то писать в ответ на видео, пересмотрите, пожалуйста, целиком и поставьте себя на место человека, который всю жизнь искренне любит гонки, — точно так же, как и вся наша маленькая команда. Мне очень повезло работать с людьми, которые очень это любят. И я им за это благодарен. И вам, друзья. Спасибо большое за внимание».