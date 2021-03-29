Реклама с перерывами на гонку. Почему болельщики Ф-1 зря ругаются на «Матч» и Попова

Реклама, реклама, реклама… Пожалуй, в русскоязычном коммьюнити Формулы-1 именно это было главной темой обсуждения после финиша гонки в Бахрейне. Сейчас мы говорим не про тех людей, кто смотрит гонки на официальном сервисе от Формулы-1, а о тех, кто смотрит на телеканале «Матч ТВ». Слишком много, как оказалось, было рекламы в трансляции. Отчасти, это действительно так — всего мы получили 20 минут рекламы в гонке, которая длилась полтора часа. Да, те зрители, которые смотрели гонки только на «Матче», получили в итоге только 70 процентов гонки, а остальное время «наслаждались» тонной рекламных роликов.

Разумеется, это не могло не вызвать волну критики со стороны фанатов, которая в итоге ушатами вылилась и в комментарии на личный YouTube-канал комментатора «Матча» Алексея Попова. С одной стороны, это выглядит логично — именно Попов является той самой связующей ступенькой, голосом Формулы-1 канала «Матч ТВ». Тем самым канатом, по которому можно достучаться до канала (правда, в этот момент люди в основном забывают, что у телеканала есть официальные аккаунты в социальных сетях и даже почта для обратной связи).

Сам Попов, конечно, объяснил причины, по которым зрители заметили, что рекламы стало больше.



«Есть правила по количеству рекламы — она должна составлять 20 процентов. Соответственно, три блока по четыре минуты в первом часе, во втором это гораздо меньше, чем 20 процентов, потому что это два блока по четыре минуты. Но, есть одно „но“ — до финиша. А финиш — это не до конца часа, потому что там идут церемонии награждения, подиумы и так далее. Поэтому, получается, что за те полчаса второго часа этой рекламы больше. Эти два блока более плотные, чем в первом часе.



Почему показалось, что рекламы больше? Это из-за десяти минут, которые убрал Стефано Доменикали (начало гонок было перенесено на десять минут назад перед стартом сезона-2021. Если раньше гонка стартовала в 18:10, то теперь — в 18:00. — Прим. „Чемпионата“). Если мы говорим про первый час, то раньше он начинался с нуля и заканчивался. Раньше первая реклама была бы до старта, и, соответственно, после старта осталось бы две в первом часе и две во втором. Сейчас, когда начинается час, даже если в ту долю секунды, когда вы дадите рекламу, то, стоит понимать, что прогревочный круг идёт три минуты, а реклама — четыре. Перекрыть прогревочный круг и дать рекламу в момент старта невозможно, поэтому остаётся три рекламы по четыре минуты. Это часто, это много, но с этим ничего поделать нельзя», — сказал Алексей Попов на видеозаписи, размещённой на его YouTube-канале.

«Руки опускаются...» Крик души Алексея Попова после критики трансляций Ф-1 на «Матче» Легендарного комментатора сильно задело недовольство болельщиков, и он эмоционально ответил.

И с этим никак нельзя поспорить. Важно понимать, что Алексей, даже несмотря на свою уникальность (фактически, на канале работает лишь один комментатор, способный вести трансляции Формулы-1, помимо Алексея и Натальи Фабричновой), является обычным наёмным сотрудником, который работает с телеканалом по контракту. Он не может влиять на эфирное время, на количество рекламы, поскольку всё это прописано в контракте телеканала с рекламодателями, который, как это ни прискорбно, играет для телеканала большую роль, чем личный контракт с Поповым — как минимум, на краткосрочной перспективе, по контракту с рекламодателями канал получает деньги, а по контракту с Алексеем — отдаёт, пусть и за уникальную работу.

К чему это всё? Важно понимать, что любой телеканал, да и даже сама Формула-1 — бизнес, который должен приносить деньги. И показ Формулы-1 для телеканала не является исключением. Как это ни прискорбно осознавать, но Формулы-1 никогда не была и вряд ли станет спортом номер один для среднестатистического российского болельщика. И, для того, чтобы трансляции Формулы-1 в России продолжали показывать в полном объёме и на бесплатном (!!!) телевидении, в общем доступе, необходимо, чтобы для канала этот пока не был убыточным, особенно, учитывая то, что тот же Гран-при Бахрейна был показан на основном федеральном канале в прайм-тайм. В тот же самый прайм-тайм хоккейные болельщики потеряли часть матча между «Локомотивом» и ЦСКА, который мог стать решающим в розыгрыше Кубка Гагарина. И потеряли как раз из-за Формулы-1.



Да, кто-то может возразить, что это часть контракта канала с FOM, но, почему-то, раньше это не мешало «Матчу» переносить прямой эфир квалификации на кабельные каналы «Арена» и прочие. И, разумеется, такие возможности обеспечиваются рекламой. У Формулы-1 достаточно большая фан-база (а зрителей ещё больше), но, всё же, их несоизмеримо меньше, чем фанатов хоккея и футбола. И обеспечение свободного показа Формулы-1 в России на федеральных каналах во многом зависит от рекламы.

Неужели в Ф-1 наконец будет интрига? И как быстро Алонсо начнёт жаловаться? Итоги Бахрейна В аварии Мазепина больше печален не сам её факт, а то, что она произошла так быстро.

Попов в своём видеообращении предложил недовольным переключиться на платные сервисы F1TV. И он в этом полностью прав — в конце концов, там нет рекламы, правда, и комментариев Попова и Фабричновой там не услышишь, по крайней мере, пока. Но ведь действительно никто не мешает смотреть Формулу-1 на официальных ресурсах серии. В конце концов, хотя бы во время рекламы. И да, кто-то считает эти траты необоснованными, но, если ты действительно любишь автоспорт, то ты будешь готов заплатить 600 рублей в месяц, чтобы, как минимум, иметь возможность смотреть гонки хотя бы во время рекламы (как делает ваш покорный слуга).

К чему это всё? В принципе, если понимать и осознавать причины, по которым во время трансляции есть много рекламы, то остаётся два варианта. Первый — смотреть с рекламой и терпеть. Второй — платить и смотреть без рекламы. Есть третий, комбинированный, которым пользуюсь лично я — смотреть русскоязычную трансляцию и переключаться на платную во время рекламы. Но ни в один из адекватных вариантов решения проблемы (а зритель отвечает за себя сам) не входят претензии лично наёмному комментатору телеканала за то, что канал ставит много рекламы в трансляции. Реклама — это неотъемлемый инструмент заработка медиаресурсов. И, к сожалению, телевидение не позволяет использовать AdBlock и просто её отключить. Так что, нужно бороться с ней своими методами. Однако, стоит каналу убрать эту самую рекламы — за этим будут убраны и сами трансляции, как убыточные.



Реклама нужна, как бы она ни раздражала. И это факт. Поэтому нам остаётся либо терпеть, либо платить. Потому что в противном случае можно и вовсе лишиться трансляций, а, как показало количество критики, платить за сервисы у нас готовы далеко не все. И, специально для тех, кто не готов платить — давайте же не останемся без Формулы-1. Смиритесь, и будет вам счастье.