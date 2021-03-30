Гонки по грязи просто восхитительны: фото и видео эпичной борьбы и аварий

Грунтовый этап NASCAR Cup с конфликтами и авариями так понравился публике, что его уже решили провести ещё раз.

Вчера ночью на трассе в Бристоле состоялась первая для NASCAR Cup гонка на грунте с 1970 года. В ассоциации при анонсе это событие назвали «возвращением к корням», потому что NASCAR изначально проводил на грунте больше половины гонок, но со временем перешёл на более вместительные овалы.

Специально для этой гонки бетонный овал в Бристоле буквально засыпали грунтом — в общей сложности на треке побывало две тысячи грузовиков, заполненных грунтом. Более того, для подготовки поверхности для самой гонки до её начала в расписание также добавили гонку младшего дивизиона пикапов. Целых девять гонщиков использовали её для тренировки, но победить позднее им это не помогло.

В запланированное время в субботу начались квалификационные заезды… и тут же закончились. Как оказалось, дождь настолько намочил трассу, что грунт летел во все стороны большими комьями и лишал видимости абсолютно всех.

Права на видео принадлежат NASCAR Digital Media, LLC.

Спустя несколько часов тщетных попыток подготовить поверхность в ассоциации приняли решение перенести всё на воскресенье. В этот день весь штат накрыло ужасным штормом, из-за которого гонку передвинули на понедельник. Тут погода наконец-то уступила и подарила солнечный день для гонки и тех немногих фанатов, кто смог преодолеть коронавирусные ограничения и перенос на рабочий день. Однако все квалификационные заезды были отменены и команды расставили по турнирной таблице.

Сначала прошла гонка пикапов, которая сразу показала главные проблемы предстоящего события: пыль и постоянные аварии. Машины разбивались и разворачивались одна за другой — во многом из-за плохой видимости и непривычного покрытия. В первые же 50 кругов один из лидеров чемпионата, Джон Хантер Нимичек, развернулся после контакта с другим пикапом, после чего в него врезались участники другой аварии, происходившей сзади.

Права на видео принадлежат NASCAR Digital Media, LLC.

Гонщик позволил себе высказаться по радио в сторону своего обидчика, сказав: «Я знаю, что его команда слушает, поэтому пусть поцелует меня в одно место». Сам же виновник, Мэтт Крафтон, остался недоволен реакцией, и заметил команде: «Если он ещё раз на меня так посмотрит, я ему…»

Права на видео принадлежат NASCAR Digital Media, LLC.

А пока Джон саркастично хлопал, пикап, который должен был вытащить его машину, сам соскользнул вниз и ещё раз приложил автомобиль об стену.

Права на видео принадлежат NASCAR Digital Media, LLC.

Главный фаворит, гонщик NASCAR Cup Кайл Ларсон, который начинал с грунтовых гонок и до сих пор добивается там невероятных успехов, тоже не смог избежать аварий и закончил свою гонку раньше времени.

Права на видео принадлежат NASCAR Digital Media, LLC.

В итоге победителем стал другой гонщик Кубка Мартин Труэкс-младший, без особых проблем пролидировавший всю вторую половину гонки. Он же использовал этот опыт для гонки Кубка, в которой участвовал через два часа, и стал лидером и там. Лишняя гонка помогла Мартину лучше ориентироваться в таких условиях, а также представлять тормозную дистанцию и поворачиваемость. Так он смог чудом избежать аварии, которая случилась у него перед носом.

Права на видео принадлежат NASCAR Digital Media, LLC.

Всё складывалось в его пользу — даже главные фавориты, Кайл Ларсон и Кристофер Бэлл, которые делят между собой почти все гонки на грунте, где они появляются, столкнулись друг с другом и выбыли из борьбы.

Права на видео принадлежат NASCAR Digital Media, LLC.

Но тут появился неожиданный соперник. Даниэль Суарес, который впервые попробовал гонки на грунте только в начале недели, смог обогнать Труэкса и удержаться впереди. Гонщик из команды известного певца Pitbull лидировал почти 60 кругов, после чего его обогнал Джоуи Логано. Чемпион 2018 года тоже многому научился из гонки пикапов, так как он комментировал её. Ему, конечно, навязывали борьбу, особенно напарник Труэкса Дэнни Хэмлин, но он так и не смог выйти вперёд.

Права на видео принадлежат NASCAR Digital Media, LLC.

Джоуи Логано одержал свою первую победу в сезоне и первую победу в NASCAR на грунте. Вторую неделю подряд в Кубке выиграл гонщик, который был в комментаторской будке до её начала. Также ему достался традиционный трофей всех победителей гонок в Бристоле — гладиаторский меч.

Права на видео принадлежат NASCAR Digital Media, LLC.

Права на видео принадлежат NASCAR Digital Media, LLC.

Даниэль Суарес и Дэнни Хэмлин требуют реванша, и у них будет шанс — прямо во время гонки было объявлено, что в 2022 году снова будет грунтовая гонка в Бристоле! Ведь гонки по грязи с их эпичной борьбой просто восхитительны

Ну и напоследок, ещё немного фото машин, которые не смогли добраться до финиша.