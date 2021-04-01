«Макларен» засветил по ТВ шпаргалку для пилотов. Мы спросили у Сироткина, что там написано

Появление сервиса трансляций F1 TV уже не раз позволяло болельщикам и журналистам обращать внимание на какой-то интересный эпизод, который не попадает в официальную трансляцию Формулы-1. Не стал исключением и стартовый этап сезона-2021 в Бахрейне: в самом начале трансляции болельщики заметили, как Даниэль Риккардо изучает какие-то документы, подготовленные для него инженерами. Учитывая, что для австралийца эта гонка была первой в составе «Макларена», сразу пошли шутки: Даниэль в последний момент — словно за пять минут до экзамена — изучает новый для себя болид.

На самом деле подготовка таких документов никак не связана с появлением в команде новичка. Камера с болида Ландо Норриса показала, что какую-то бумажку изучал и он (правда, менее объёмную).

Фото: f1tv.formula1.com

А заглянув в архив, мы выяснили, что на Гран-при 2020 года аналогичные документы получал предшественник Риккардо Карлос Сайнс: на первой странице разные текстовые инструкции, дальше схема трассы с разными подписями, ну и так далее. Учитывая, что испанец в тот момент уже знал машину и команду как свои пять пальцев, скорее стоит говорить о том, что подобные документы — просто стиль работы инженерной бригады, которая перешла к Дэну по наследству от Карлоса.

Фото: f1tv.formula1.com

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Но всё-таки — что можно разглядеть на скринах трансляции, насколько важна эта информация и может ли она как-то в теории помочь конкурентам «Макларена»? За консультацией мы обратились к пилоту программы SMP Racing Сергею Сироткину, который и сам имеет опыт выступлений в Формуле-1, и даже целый сезон являлся резервным гонщиком как раз «Макларена». Ниже россиянин подробно комментирует то, что ему удалось разобрать.



«Если честно, я даже удивлён, насколько это простые, примитивные вещи, в которых говорится про ряд параметров. Оптимальное использование резины: не буксуй, не скользи на выходах, чтобы не перегревать верхний слой резины. Какие-то вещи по двигателю: не забудь перед стартом режим recharge off, когда заряжается вся силовая установка. Перед двенадцатым поворотом в такой-то позиции «страты» есть возможность ограничить подачу мощности. Одним словом, очень простые вещи, краткая инструкция. Обычно по каждому из этих пунктов расписывается по полстраницы.



Не забывай не слишком агрессивно ехать – мне кажется, это и так понятно. В каких поворотах беречь резину, тоже понятно. Как быстрая подсказка? Но я удивлён, зачем она пилоту такого уровня, как Дэн. Одно дело, когда мы говорим о ребятах, которые в Формулу-3 приходят, там это логично, а когда мы говорим об уровне Формулы-1, то это странно, зачем это напоминать? Это должно быть на автомате. В целом это очень короткий обзор, краткая инструкция перед гонкой.

Фото: f1tv.formula1.com

Конечно, у меня были такие инструкции, но намного обширнее и сложнее. Такой подробный отчёт, со всей телеметрией, статистикой у нас печатался перед гонкой. И мы утром в воскресенье, до командного брифинга, всегда садились с двумя-четырьмя инженерами за стол в хоспиталити и, попивая кофеёк, проходились по этому отчёту. Почти все пилоты так делают: не где-то в офисе, через наушники, а лично, с несколькими ответственными за гонку с инженерной точки зрения людьми.



В этом отчёте всё то, что было в этом кратеньком документе на экране, только разбирается более подробно. Пробуксовка колёс, перегрев колёс – приводятся конкретные графики: в каком повороте что, как, какая пробуксовка приводит к какому перегреву, приводятся примеры каких-то более удачных кругов с подтверждёнными цифрами, что происходило в этот момент с пробуксовкой, как на это влияла температура резины и так далее.



Несколько отдельных страниц по стратегии, смоделированы варианты: что будет происходить при выборе той или иной стратегии. Приведены все цифры по параметрам силовой установки: в каких настройках и как она будет себя вести, с конкретными цифрами, на каком участке трассы ты будешь терять или, наоборот, выигрывать в зависимости от настроек двигателя. В общем, все такие моменты.

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Часть подобных документов публикуется ещё до уик-энда. Ты в самолёте летишь на гонку и читаешь такой обзор. Он не супердетальный, но с учётом опыта прошлых лет полезен для общего понимания. А после практики, квалификации, в воскресенье перед гонкой он превращается в большой документ страниц на сорок. Где всё по резине, по топливной загрузке, по стратегии, по настройкам силовой установки, экономии топлива, по всяким действиям пилота, с рекомендациями по настройке машины, в том числе под разные составы резины.



Секретная ли информация на видео? Да нет, конечно. Вот если бы там была какая-то суперхитрая стратегия, какие-то решения с точки зрения настроек, использования силовой установки или работы с резиной, из чего можно было бы додумать, как команда работает с теми или иными системами в машине… А там ничего такого нет, там приведены самые элементарные параметры, которые понятны всем. Можно сказать, это оглавление книги: мы видим название главы, но не видим, что внутри».