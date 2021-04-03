Пилоту запретили гоняться из-за случайно попавшего в эфир слова. Со дна до побед — за год!

Расистский скандал чуть не стоил гонщику с японскими корнями карьеры, но в итоге даже помог сделать новый шаг вперёд.

Редкий спортсмен проходит путь от программы по продвижению расовых меньшинств до обвинений в расизме, а потом находит в себе смелость исправить ошибки и вернуться. Именно в эту категорию попал гонщик Hendrick Motorsports Кайл Ларсон.

Кайл Мията Ларсон родился в городе Элк Гроув на юге Калифорнии в 1992 году. У гонщика японские корни со стороны матери — его бабушка и дедушка, американцы японского происхождения, во время Второй мировой были силой отправлены в лагерь для интернированных. Сам же Кайл с детства старался не выставлять напоказ своё происхождение, а предпочитал считать себя исключительно американцем, однако со временем научился принимать свою японскую сторону и даже выступать на конференциях различных сообществ японцев в Америке.

Свой путь в мире гонок Кайл начал в четыре года, когда ему предложили покататься на карте. В семь он впервые принял участие в полноценной гонке и после этого на другие пути в жизни он не смотрел. Довольно быстро стало ясно, что у юного Ларсона есть талант, он вскоре перешёл в гонки на грунте и тут случился настоящий прорыв — уже к 16 годам он стал участвовать в Chili Bowl, самой престижной грунтовой гонке, хотя победы там ему пришлось подождать.

К этому времени Кайл уже задумывался о продолжении своего пути наверх, но стоял перед выбором — отправиться в NASCAR или «Индикар». В этот момент с ним заключили контракт в Chip Ganassi Racing и за три года провели гонщика вплоть до высшего дивизиона и места в своей команде там. За время этого развития Кайл смог выиграть региональный чемпионат в первый свой год на асфальте, а также стать “Новичком года” в каждом из дивизионов. Гонщик получал поддержку от программы Drive for Diversity, которая помогает гонщикам различных национальных меньшинств развиваться и находить спонсоров.

Период с 2014 по 2017 годы Кайл провёл, совмещая гонки в двух дивизионах NASCAR, пока это было разрешено, и в обоих добился успехов. В младшей серии он уже в первом году выиграл две гонки, причём свою первую победу он отпраздновал так, что в NASCAR решили намекнуть, что так делать не очень безопасно.

Права на видео принадлежат NASCAR Digital Media, LLC. Посмотреть видео можно в «твиттере» NASCAR.

Дело в том, что на грунтовых небольших овалах любят праздновать победы со стилем, показывая свой уровень. Особенно уважают возможность выжигать резину, сняв при этом руль. Кайл повторил этот трюк, но он не очень сочетался с политикой безопасности NASCAR.

Свою первую победу в Кубке Кайл одержал в Мичигане в 2016 году, и с тех пор ни один его полный сезон не обошёлся без побед. Особенно удачным выдался сезон-2017, где Кайл одержал целых четыре победы, но всё равно стал лишь восьмым в чемпионате. 2020 год Кайл начал с победы Chili Bowl, той самой гонке, о которой мечтают все гонщики на грунте, и уверенного выступления в тех гонках Кубка, что прошли до пандемии.

NASCAR считают последним пристанищем расистов. Протесты в США добрались и до неё На гонках запретили главный символ американского Юга, уже пошли увольнения и споры.

Во время локдауна вся гоночная активность переместилась в симулятор iRacing, и Кайл вместе с ней. Помимо официальных гонок, которые ассоциация использовала в качестве замены реальным, гонщики устраивали и свои, уже для развлечения. В одной из таких гонок Кайл и попал в скандал.

Вечером 13 апреля ничто не предвещало беды. Самые разные гонщики собрались по приглашению Лэндона Кэссилла устроить гонку на овале Монцы и тренировались в свободных заездах. Именно в этот момент Кайл Ларсон перепутал голосовой чат и, обращаясь к своему другу, который был его помощником на эту гонку, употребил слово на букву «н».

Реакция не заставила себя долго ждать. Почти каждый гонщик вёл трансляцию на Twitch и имел сотни, а то и тысячи зрителей. В соцсетях сразу начались требования уволить гонщика, а сам Кайл уже на следующий день выложил пост с извинениями, который ему никак не помог. Спонсоры стали покидать гонщика один за другим, и команде не оставалось ничего иного, кроме как разорвать контракт в одностороннем порядке. Ему на замену вернулся с пенсии чемпион 2003 года Мэтт Кензет. Вдобавок ко всему Кайл получил бессрочный запрет на участие в гонках NASCAR, а также в любых гонках на грунте до прохождения курсов политкорректности.

После этого Кайл залёг на дно, работая над собой. Он сразу же прошёл необходимые курсы и восстановил допуск на грунтовые гонки. Они и стали его единственным источником заработка, поэтому Кайл садился за руль настолько часто, насколько мог. К концу года Кайл провёл 97 гонок и выиграл 46 из них, по делу заработав звание “Гонщика года” в чемпионате World of Outlaws.

Между гонками Кайл работал в местных центрах для молодёжи и беседовал с представителями расовых меньшинств об их проблемах. Во время протестов в Миннеаполисе Кайл также не остался в стороне и посетил мемориал Джорджа Флойда. В октябре гонщик подвёл итоги пути искупления, написав эссе на свой сайт, где он полностью признал ошибку и рассказал об исправлении.

В это время в NASCAR многие команды видели, что Кайл достаточно исправился, чтобы вернуться в гонки, и стали думать о его подписании. Основными кандидатами были Hendrick Motorsports и Stewart-Haas Racing. В первом случае Рик Хендрик предлагал Кайлу поддержку во всём, включая поиск новых спонсоров, а во втором Тони Стюарт, который тоже любит гонки на грунте и даже владеет грунтовым треком, открыто требовал от NASCAR пересмотреть решение по Ларсону и был готов отпускать его на любые гонки в будние дни.

Однако эта борьба закончилась сама по себе, потому что Ларсон объявил о переходе к Хендрику – на замену уходящему на пенсию семикратному чемпиону Джимми Джонсону, а Тони Стюарт позже рассказывал на радио, что он так и не смог убедить представителей “Форда” и они не разрешили ему пригласить Кайла.

2021-й гонщик начал, не тратя время зря — он защитил своё звание победителя Chili Bowl, выиграв эту гонку второй раз подряд, а также победил в Кубке NASCAR в Лас-Вегасе и занял второе место в Атланте, упустив победу на последних кругах. Согласно статистике, у него самая быстрая машина на начало сезона, и он это доказывает, занимая второе место в чемпионате.

Таким образом, Кайл покинул прежнюю команду несколько раньше, чем планировал, и в ином статусе. Однако его трудолюбие и умение работать над собой помогли исправить ситуацию и оказаться там, где Ларсон и должен был быть. Теперь у него есть машина, соответствующая его таланту, и Кайл как никогда готов бороться за звание чемпиона.