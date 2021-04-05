Не только Феттель. 5 пилотов Ф-1, которых могут уволить в 2021-м

В прошлом году о ряде грядущих перестановок в составе было объявлено ещё до старта сезона. Теперь же у нас, к счастью, более традиционный график чемпионата, а потому пока мы можем лишь гадать, кто рискует оказаться за бортом сезона-2022. И у нас уже есть сразу пять главных кандидатов.

Себастьян Феттель

Немца чуть ли не с позором выгнали из «Феррари» — в Маранелло, отметим, до сих пор позволяют себе колкости в адрес своего бывшего пилота. Переход в «Астон Мартин» должен был перезагрузить карьеру Феттеля, однако по первому этапу сезона ситуация складывается обратная: титулованный Себастьян не может выдать чистый круг, уступает напарнику и по-прежнему допускает странные ошибки в гонках.

В команде рассчитывают, что Феттель освоится в машине и вновь сможет пилотировать как в свои лучшие годы, однако печальная динамика налицо: пока Себ с каждым годом смотрится лишь хуже. И если внезапного прорыва и возвращения того старого Феттеля не произойдёт, то возможны лишь два варианта: либо Себастьян сам возьмёт паузу, либо его карьеру завершит Лоуренс Стролл.

Феттель — всё или нет? Провальный дебют за «Астон Мартин» опять поднял вопросы о пенсии Хотя, возможно, на какое-то время семье Стролл такой не слишком быстрый немец очень даже подойдёт.

Эстебан Окон

В прошлом году возвращение француза на стартовую решётку получилось не слишком убедительным: Даниэль Риккардо на протяжении всего сезона оставался очевидным лидером «Рено» и набрал почти вдвое больше очков, чем напарник. Теперь же Эстебану предстоит ещё более непростой партнёр по команде — Фернандо Алонсо, который не замечен в щепетильности по отношению к сокомандникам.

Эстебан Окон и Фернандо Алонсо Фото: Joe Portlock/Getty Images

Окон дебютировал в Формуле-1 ещё пять лет назад, однако уже неоднократно оказывался в неподходящем месте в неподходящее время. Эстебану удалось раскрыться в «Форс Индия» — но его болид в итоге достался Лэнсу Строллу, место в «Рено» занял Риккардо — и год Окон сидел на скамейке запасных, а теперь оказался один на один с Алонсо. И у «Альпин» немало толковых резервистов, включая Чжоу Гуаньюя из Китая, датчанина Кристиана Лундгора и действующего чемпиона Ф-3 Оскара Пиастри. Наконец, опять пошли слухи, что Окона могут убрать ради более шустрого соотечественника – Пьера Гасли.

Мазепин был прав. Разговоры про джентльменство в Формуле-1 пора отправить на свалку Экс-пилоты обвинили россиянина в нарушении «джентльменских соглашений». Только вот им в Формуле-1 не место.

Антонио Джовинацци

Для Джовинацци главная угроза тоже исходит из юниоров. И пусть у Мика Шумахера долгосрочный контракт с «Хаасом», в Формуле-1 слово «контракт» трактуют чуть шире, чем в других областях человеческой деятельности. К тому же в Формуле-2 выступают Роберт Шварцман и Маркус Армстронг из Академии «Феррари», а прошлогодний вице-чемпион серии Каллум Айлотт сейчас работает тестером «Скудерии». Да, у него нет гоночной практики, но ведь и Джовинацци перед своим дебютом два года просидел в запасных...



Если итальянец окажется слабее 41-летнего Райкконена, то точно ли «Феррари» нужен такой воспитанник в Ф-1?

Валттери Боттас после Гран-при Бахрейна Фото: Lars Baron/Getty Images

Валттери Боттас

Финн выступает за «Мерседес» уже пятый год — и за всё это время Валттери не просто не смог побороться с Хэмилтоном, но и оказывал на него куда меньший прессинг, чем это удавалось Росбергу. Нико, к слову, выиграл 28% совместных с Льюисом гонок, Валттери — 11%.



Со следующего года Формула-1 вступает в новый цикл технического регламента, а в обойме «Мерседеса» перспективный Джордж Расселл. Британец на восемь лет моложе и уже побеждал Валттери — на Гран-при Сахира, и куда логичнее взять в строящийся с чистого листа проект именно его. В таком случае единственный шанс Боттаса сохранить место — внезапный уход Хэмилтона.

«Макларен» засветил по ТВ шпаргалку для пилотов. Мы спросили у Сироткина, что там написано Российский гонщик даже удивился столь банальным советам опытнейшему Риккардо, но подробно всё прокомментировал.

Серхио Перес

В сезоне-2021 Чеко оказался в странном положении. С одной стороны, в его распоряжении «Ред Булл» — машины лучше у мексиканца в Формуле-1 не было, с другой — этот автомобиль едва не похоронил карьеры Пьера Гасли и Алекса Албона (последний отправлен на реабилитацию в DTM и уже вряд ли вернётся).



Предполагается, что опыт Переса позволит ему найти общий язык с коварной машиной и куда больше участвовать в борьбе за победы и подиумы, чем его предшественники. Но что если Серхио тоже провалится? Первый этап едва не обернулся катастрофой…

Серхио Перес Фото: Mark Thompson/Getty Images

Руководство «Ред Булл» не мелочится и порой меняет пилотов уже посреди сезона — так это было и с Гасли, и с Даниилом Квятом. Так же внезапно, как Перес получил это место, он может его и потерять. Ему, к слову, даже не нужно допускать ошибок: в Формуле-2 выступают сразу три юниора «Ред Булл», и двое из них — Лиам Лоусон и Юри Випс — уже стабильно среди лидеров. Чтобы сохранить место в кокпите, Чеко обязан выступать по меньшей мере на уровне Риккардо.