Кто начал в Формуле-1, как Мазепин. 8 дебютных гонок, которые завершились очень быстро

Дебютный Гран-при Никиты Мазепина продолжался для россиянина всего 800 метров — уже во втором повороте дебютант ошибся и вылетел с трассы. Это, к слову, далеко не рекорд — Фелипе Масса, например, в своей первой гонке продержался и того меньше… «Чемпионат» вспоминает ещё восемь случаев ультракоротких дебютов.
Макниш и Масса — 400 метров
Гран-при Австралии 2002 года в первую очередь запомнился болельщикам выходом на подиум местного пилота Марка Уэббера, набравшего два очка в дебютной гонке за «Минарди». Правда, двум другим дебютантам повезло гораздо меньше: в первом повороте Ральф Шумахер налетел на Рубенса Баррикелло, после чего позади возникла цепная реакция и образовался настоящий завал.
В числе угодивших в аварию оказались Алан Макниш и Фелипе Масса, для которых первая в карьере гонка длилась всего 400 метров. В общей сложности в завале поучаствовали шесть пилотов, ещё семерым пришлось объезжать обломки по траве — многие надеялись на остановку гонки и второй старт, но Чарли Уайтинг после выезда автомобиля безопасности продолжил заезд.
Марко Апичелла — 800 метров
Вдвое дольше в своём дебюте продержался Марко Апичелла — пилот Формулы-3000, которого после ухода Тьерри Бутсена решили попробовать в «Джордане». Для Апичеллы изучение машины шло непросто: он впервые сидел за рулём автомобиля с полуавтоматической трансмиссией и вылетал на тренировках.
Марко Апичелла
Фото: Getty Images
Ну, а в гонке итальянца вынесло с трассы гигантским завалом перед первым торможением. На этом, увы, его карьера в Ф-1 была окончена — уже в Португалии новым напарником Баррикелло стал Эмануэле Наспетти, а Апичелла в 1994-м стал чемпионом японской Формулы-3000 (сейчас — Супер Формула).
Мариусио Гужельмин — 700 метров
Бразильский пилот Маурисио Гужельмин дебютировал в Формуле-1 в 1988 году на домашнем этапе, однако уже на первом круге на его «Марч» отказала трансмиссия. И Гужельмину ещё повезло: Оскар Ларраури, другой дебютант, выступавший за «Евробрун», с трудом пробился на старт, но его автомобиль отказал уже на решётке.
Старт Гран-при Бразилии-1988
Фото: Getty Images
Ларраури гонялся за «Евробрун» вплоть до конца сезона-1989, но лишь в восьми случаях из 21 прошёл квалификацию, а до финиша добрался и вовсе дважды. Гужельмин оставался в Формуле-1 до 1992 года и в 1989-м даже поднялся на подиум — третье место в Бразилии, а затем восемь лет выступал в серии CART и занял четвёртое место в сезоне-1997.
Мигель Анхель Герра — 860 метров
Аргентинский пилот Мигель Анхель Герра подписал контракт с командой Формулы-1 в 1981-м — с едва сводившей концы с концами «Оселлой». Автомобиль с трудом проходил квалификацию — и то далеко не всегда, но с четвёртой попытки — на Гран-при Сан-Марино — аргентинцу всё же удалось пробиться на старт.
Увы, уже в «Тамбурелло», первом повороте трассы, Элисео Салазар допустил ошибку и вынес Герру с трассы. «Оселла» ударилась в отбойник — в аварии пилот получил переломы обеих ног. На этом спортивная карьера Мигеля Анхеля закончилась.
Отметим, что в том же Гран-при Сан-Марино в Ф-1 дебютировал Слим Боргудд, более известный как сессионный барабанщик ABBA. Боргудд в Имоле добрался до финиша (13-м) и ещё девять раз выходил на старт этапов Формулы-1.
Майк Такуэлл — 0 метров
Новозеландец Майк Такуэлл считался одним из самых перспективных пилотов у себя на родине, когда в конце 70-х в возрасте 17 лет занял третье место в британской Формуле-3. Вскоре юный гонщик обратил внимание на Формулу-1 и даже приехал на Гран-при Нидерландов в составе «Эрроуза», но не прошёл квалификацию. Тогда место Майку в своей команде предложил Кен Тиррелл — и на Гран-при Канады Такуэлл должен был дебютировать.
На старте гонки в ходе борьбы Нельсона Пике и Алана Джонса произошёл завал с участием нескольких машин, после чего судьи вывесили красные флаги, а пелотон начал готовиться к рестарту. Такуэлл избежал неприятностей, но вот машины его партнёров — Жана-Пьера Жарье и Дерека Дейли — были разбиты полностью.
В итоге Кен Тиррелл распорядился отдать машину Майка Жарье, а Такуэлл формально не проехал в своей первой гонке и круга. Спустя четыре года Такуэлл попробует себя в Ф-1 ещё раз — и пройдёт на старт Гран-при Канады, но на середине дистанции откажет турбина.
Фрэнк Гарднер — 30 метров
Для австралийца Фрэнка Гарднера дебютный Гран-при (Брэндс-Хэтч в 1964-м) завершился уже на стартовой решётке. Гарднер стартовал и начал движение, но в суматохе зацепил одного из соперников и встал задом наперёд. Автомобиль заглох, а гонка на этом для пилота была окончена. После этого Гарднер ещё семь раз выходил на старт гонок Формулы-1, а его лучшим результатом стало восьмое место — в Сильверстоуне в 1965-м.
Эрнст Лооф — 2 метра
Немец Эрнст Лооф — обладатель самой короткой карьеры в Формуле-1. Длилась она всего два метра: на Гран-при Германии 1953 года его автомобиль сломался сразу после старта. Впрочем, в мире автоспорта Лооф куда больше известен как создатель автомобилей «Веритас», отличный мотогонщик и превосходный инженер.
Петер Хирт
Точных данных о том, сколько именно продержался Петер Хирт на Гран-при Швейцарии 1951 года, уже нет — известно лишь, что он сошёл на первом круге из-за топливного насоса. Отметим лишь, что выступал Хирт в той гонке на автомобиле «Веритас» Эрнста Лоофа…
Спустя год Хирт вернулся на Гран-при Швейцарии, но уже за рулём «Феррари», и занял седьмое место. В течение следующих полутора лет Петер ещё трижды выходил на старт, но выше подняться уже не смог.
Бонус: Михаэль Шумахер — полкруга
Михаэль Шумахер на картодроме в Керпене в 1991 году
Фото: Bongarts/Getty Images
Неудачи на старте случались и у великих — Михаэль Шумахер в своей гонке продержался в Спа лишь полкруга (хотя это в разы больше, чем преодолели дебютанты в нашей подборке). Тогда немца называли Солнечным мальчиком, о Красном бароне в паддоке никто не слышал, но даже этих нескольких поворотов и блестящей квалификации хватило, чтобы Формула-1 узнала в Михаэле будущую суперзвезду. Свою вторую гонку в «Больших призах» Михаэль ехал за «Бенеттон» — команду, с которой в 1994-м впервые станет чемпионом мира.
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