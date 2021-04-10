В секунде от трагедии: авария после финиша гонки чуть не привела к гибели двух людей

Восемь лет назад — в апреле 2013 года — соревнование местного уровня на знаменитой японской трассе «Сузука» чуть не привело к гибели сразу двух людей: пилота Сигеру Терадзимы и маршала трека. Вспомним, как тот день чудом не стал чёрным в истории автодрома.
«Сузука» тогда принимала один из так называемых гоночных дней «Феррари»: это мероприятие, в рамках которого владельцы автомобилей легендарной марки — не только профессионалы, но и любители, так называемые джентльмен-драйверы – имеют возможность посоревноваться друг с другом. И вот на старт одной из таких гонок вышел Терадзима — за рулём своей Ferrari F458 Challenge.
Сама гонка прошла без происшествий, и дело дошло до своевременного вывешивания клетчатого флага на финишной прямой. И вот тут начались проблемы: в то время как конкуренты Сигеру начали замедляться, Терадзима посчитал, что впереди ещё один боевой круг. Японец не сбросил скорость, а потому в последний момент начал уворачиваться от замедляющихся вокруг коллег.
В итоге на скорости более 250 км/ч Терадзима резко отвернул вправо, потерял контроль над «Феррари», попал на обочину и влетел в отбойник. К счастью, в отскочившую обратно на трассу машину (а вернее, в то, что от неё осталось) никто не врезался, ну а каркас безопасности сыграл свою роль и спас пилота.
Да, без травм не обошлось: испытав в момент аварии перегрузку в 50g, пилот в бессознательном состоянии был доставлен в больницу. Однако худшего удалось избежать, и через некоторое время Терадзима полностью восстановился от полученных повреждений.
А что же второй участник аварии? На видео выше вы могли заметить, как непосредственно перед инцидентом в месте будущего столкновения «Феррари» с отбойником находится один из маршалов, который приветствует участников гонки. К счастью, этот человек заранее увидел летящий в его сторону автомобиль и успел сделать несколько шагов в сторону, укрывшись за барьером. Вероятно, это спасло маршалу жизнь.
Полностью отбойник защитить не смог: маршал всё же пострадал, но отделался переломом ноги. Он тоже полностью восстановился и через пару месяцев сумел вернуться к работе.
Мораль проста: не забывайте всегда следить за ситуацией на гоночной трассе! Даже после финиша. Ну и обращайте внимание на клетчатый флаг.
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