Сколько зарабатывают гонщики Формулы-1
Главные данные о зарплатах пилотов — от Хэмилтона до Мазепина.
Льюис Хэмилтон — лидер рейтинга
Даже если семикратный чемпион, правда, пошёл на понижение, то все равно заработает за год $ 30 млн.
Ферстаппен и здесь второй
Голландский гонщик «Ред Булл», по слухам, заработает $ 25 млн — на пять меньше Льюиса.
Неужели Алонсо третий?
По данным RaceFans, «Альпин» щедро заплатит испанцу $ 20 млн. Тогда Фернандо опередит Феттеля, Риккардо и Леклера.
В десятке!
Топ-10 закрывают четыре пилота, каждый из которых заработает по $ 10 млн — Сайнс, Боттас, Стролл и Райкконен.
Перес на подходе
Мексиканец после перехода в «Ред Булл» получит $ 8 млн. По пять заработают Норрис, Окон и Гасли.
Всем — по миллиону! И Никите тоже
По прикидкам журналистов, по $ 1 млн достанется Джовинацци, Шумахеру, Мазепину, Расселлу и Латифи.
Цунода — аутсайдер?
Инсайдеры сходятся во мнении, что Юки Цунода получит меньше всех: молодому японцу положено всего $ 0,5 млн.
Сколько зарабатывают гонщики Формулы-1
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