Один из худших пит-стопов в истории Ф-1: пропажа колеса привела к суете и отчаянию. Видео

Сложно представить, что испытывает гонщик, когда понимает, что пит-стоп пошёл не так. Ещё хуже, когда это домашняя гонка. И совсем плохо, если тебя даже не хотели видеть в Формуле-1. Именно так произошло с Эстебаном Туэро — одним из самых молодых пилотов в истории «Больших призов». Вспомним историю, которая произошла в Ф-1 23 года назад.
«Лично меня раздражает»
«Знаете, меня это пугает. Мне не нравится видеть столь неопытных пилотов на решётке, — сказал в начале сезона-1998 Мартин Брандл, экс-пилот Формулы-1, комментировавший гонки на канале ITV. — Даже если он не пройдёт квалификацию, то всё равно будет мешаться на трассе другим. А если квалифицируется, то проиграет много кругов. Лично меня раздражает, что на старт выходят люди, к которым никакого доверия».
Брандл очень жёстко прошёлся по 19-летнему парню, но слова британца были не вполне справедливы: в Формуле-3 приехавший из Аргентины юниор смотрелся неплохо, а в 1996-м, впервые приехав в Монако, квалифицировался на первый ряд — аккурат позади Ярно Трулли. В Ф-3000 Туэро провалился — сказалась слишком большая разница в мощности, а в 1997-м отправился в Формулу-Ниппон (ныне — Супер Формула), но и там на незнакомых трассах не смог добиться успеха. Тем не менее благодаря тестам с «Минарди» в сезоне-1998 он получил место призового пилота — и стал на тот момент третьим самым молодым пилотом в Ф-1.
Первые две гонки завершились для Туэро сходом: в Австралии отказал двигатель, в Бразилии — электроника. Третьей гонкой в карьере Эстебана стал домашний Гран-при Аргентины, и всё сразу пошло наперекосяк: худший результат в квалификации и старт с 20-го места (в Мельбурне Туэро, например, был 17-м).
Дальше ещё хуже — на пит-стопе механики «Минарди» забыли принести колёса! Механик, подошедший к переднему левому колесу, не знал, что ему делать, а после некоторых раздумий… отдал колесо другому механику! При этом сменщик левого переднего, пока ждал «своё» колесо, успел поправить гайковёрт, чтобы лежал аккуратнее. А его коллега, отвечавший за заднее правое, в ужасе обхватил голову руками.
Полный провал наблюдался и у механиков, в обязанность которых входило дозаправить машину. Они долго крутили заправочный шланг туда-сюда, задумчиво его осматривали и наконец начали заправку спустя 15 секунд после начала пит-стопа. В любой другой ситуации это было бы катастрофой, но на время остановки Туэро никак не повлияло.
…Когда правильное колесо наконец вынесли, то понесли не туда! И пришлось передавать его через машину… Пит-стоп длился буквально вечность (то бишь 42 секунды), и хотя Туэро всё же смог с него выехать, за девять кругов до финиша аргентинец вылетел с трассы…
Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Полностью посмотреть видео вы можете в Instagram-аккаунте Формулы-1
Брандл оказался прав
За весь сезон-1998 Туэро так и не набрал ни одного очка, хотя сразу после Гран-при Аргентины впервые финишировал в гонке в Имоле и даже занял восьмое место — но очки тогда начислялись лишь первой шестёрке. В наши дни восьмое место в составе команды-аутсайдера считалось бы подвигом, тогда — никто не обращал внимания. Правда, повторить Эстебан тот результат не сумел, а в общей сложности из 16 гонок он завершил только четыре.
Предполагалось, что Туэро продолжит выступать за «Минарди» и в 1999 году, но прямо перед началом зимних тестов стало известно, что Эстебан покидает команду. Гонщик вернулся домой и выступал в аргентинском кузовном первенстве за заводской «Фольксваген» — поначалу более опытный в этой дисциплине напарник Вальтер Хернандес опережал Туэро, но Эстебан привык к автомобилю и выиграл дождевую гонку на трассе «Сан Хорхе».
Однако в 2000-м году в одной из гонок между напарниками произошло столкновение — оба сошли, но Хернандес начал публично критиковать Туэро и заявил, что не понимает, что он делает в команде. Туэро ушёл. Ходили слухи, что он ведёт переговоры с командами CART, но они так ни во что и не материализовались, а сам Эстебан пропал с радаров.
В конце концов Брандл оказался прав: Туэро был не готов к вызовам Формулы-1. Да, в молодёжных «формулах» он смотрелся неплохо, но на более серьёзном уровне — Ф-3000 — не стал бороться до конца и покинул команду посреди сезона. К тому же, в квалификационном противостоянии против Синдзи Накано — не самого сильного японца в истории Ф-1 — он уступил 5:11.
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