Незрячие в автоспорте? Берут и едут! В ближайших планах — настоящие гонки

В 2011 году в жизни Бориса Вишнякова произошла трагедия: мотоцикл, на котором он ехал пассажиром, попал в аварию. Борис лишился зрения. Характер не позволил опустить руки, и спустя два года вместе с Николаем Никифоровым Вишняков запустил проект «Слепые гонки». Корреспондент «Чемпионата» побывал на тренировке штурманов проекта — и остался под огромным впечатлением.

От квадроцикла к картингу

Борис садится на квадроцикл и начинает движение. Курс по рации ему задаёт ассистент — Николай Никифоров, который также сообщает какой держаться скорости. Проблема, однако, в том, что пилоту не уехать от штурмана более чем на 60 метров — на более длинных расстояниях возникают оптические искажения и контролировать движения становится сложнее. Тем не менее факт остаётся фактом: незрячий самостоятельно пилотирует сложную технику.

«Раньше я видел и гонялся на всём, ездил ежедневно и поэтому старался сделать проект, максимально приближенный к условиям настоящей езды, но для незрячих, — рассказывает Борис. — Благодаря Льву Наумовичу Железнякову, руководителю Музея индустриальной культуры, мы смогли попасть в школу Эрнеста Сергеевича Цыганкова, к сожалению, ныне покойного, и пройти первый этап обучения. Услышали мнение Эрнеста Сергеевича о нашем проекте, некоторые советы, и это дало нам огромное развитие».

В 2016 году Вишняков и Никифоров отправились на соревнования «Слепая ярость» — любительские гонки, в которых пилоты на квадроциклах и внедорожниках проходили трассу с закрытыми глазами при поддержке зрячих штурманов. Вишняков и Никифоров победили.

Тренировка штурманов проекта «Слепые гонки» Фото: Дмитрий Захарченко, «Чемпионат»

И на следующий год произошла революция — проекту «Слепые гонки» удалось договориться о картинговой тренировке в одном из клубов. Собственно, картинг и был изначальной целью проекта, но в его начале, в 2013-м, никто не готов был рисковать и пускать незрячего на трассу. Теперь всё иначе, а Борис Вишняков не только сам регулярно занимается картингом, но и помогает другим незрячим — даже тем, кто раньше никогда не сидел за рулём карта.

Картинг с музыкой

Тренировка штурманов проходила на картодроме загородного клуба «Солярис». Общественный транспорт туда почти не ездит, а потому группе приходится самостоятельно планировать поездку и передвигаться на собственных автомобилях. У «Слепых гонок» два собственных карта: в прокатных клубах не горят желанием делиться своей техникой, к тому же одна из машин проекта — штурмана — специально переоборудована для езды с незрячим.

Карт штурмана проекта «Слепые гонки». Справа от пилота — зеркало, за головой — колонка Фото: Дмитрий Захарченко, «Чемпионат»

За подголовником карта штурмана установлена колонка — из неё играет музыка, позволяющая незрячему понимать, где именно находится впереди идущий автомобиль, а справа от него — зеркало, помогающее контролировать положение пилота позади. Помимо этого штурман диктует легенду в раллийном стиле: «Лево 1, право 3...». Первый круг — прогревочный, второй — чуть быстрее, хотя, конечно, о стандартных скоростях речи не идёт.

Картодром «Солярис», рекорд которого порядка 40 секунд, в присутствии вашего автора незрячие пилоты и штурманы (с завязанными глазами) проходили за три минуты. Впрочем, по словам Бориса, «слепой» рекорд «Соляриса» — 56 секунд в исполнении Павла Дрёмина, незрячего от рождения. Дрёмин изначально тренировался у Вишнякова, а теперь стал вторым после Бориса инструктором в проекте.

Тренируются незрячие не в сплошных шлемах, привычных для тех, кто регулярно ходит на картодромы. Вместо них приходится использовать хоккейные каски и другие открытые варианты — в сплошном шлеме не слышно ни музыки, ни команд штурмана.

В «Слепых гонках» занимаются даже те, кто до этого ни разу не сидел за рулём карта. Так, Наталья пока тренируется на подвешенном на кирпичах автомобиле — она под руководством Бориса Вишнякова пока лишь привыкает к механике педалей и руля.

Наталья с помощью Бориса Вишнякова осваивает карт Фото: Дмитрий Захарченко, «Чемпионат»

«Когда я приехала сюда в первый раз, сломался карт. Во второй раз я всё же поехала, но проехала лишь полкруга, — признаётся Наталья. — Я человек далёкий от спорта, и у меня возник психологический барьер. А во-вторых мне было сложно синхронизировать движения. Мне говорят право, а я долго думаю — это куда? И пока я думаю, я уже приехала в борт. Но я всё равно поняла, что мне это интересно. В те моменты, когда я всё-таки ехала, я получала адреналин. Меня это ещё больше мотивировало и теперь я ещё больше полна решимости освоить эту технику».

И проект действительно даёт такую возможность. Сам факт того, что незрячий самостоятельно пилотирует карт — пусть и со штурманом, уже поражает. Проекту не хватает организационной поддержки — пока его тащат на себе энтузиасты вроде Вишнякова, Никифорова и Дрёмина. Нет у «Слепых гонок» и постоянного картодрома — каждый раз приходится договариваться с разными площадками.

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На одном энтузиазме

По словам Бориса Вишнякова, опыт слепой езды пригодится не только незрячим, но и обычным водителям, поскольку позволяет научиться лучше чувствовать пространство и автомобиль. В то же время и штурманские занятия — это тоже ценный опыт на дороге. «Незрячий позади штурмана — это ведь кто? Это огромный джип, который едет, ни на кого не глядя, и от которого никак не уедешь, — говорит Борис. — Такой опыт позволяет увереннее чувствовать себя на дороге и привыкнуть следить за происходящим как спереди, так и сзади».

Сейчас в проекте «Слепые гонки» участвует порядка 10-15 пилотов, а всего в проекте поучаствовало порядка ста человек. «Сложно сказать, сколько постоянно, потому что люди меняются. У нас пока нет возможности организовать постоянные по численности группы, но каждую неделю по четыре пилота проходят тренировочные заезды», — рассказывает Вишняков.

Штурман ведёт по трассе пилота с завязанными глазами Фото: Дмитрий Захарченко, «Чемпионат»

«Сейчас в планах провести небольшой обкаточный турнирчик по картингу — внутренний, скорее, а уже после этого провести первый в истории открытый большой турнир по слепым гонкам. Хотели в 2020 году, но по понятным причинам ничего не получилось. Будут средства — сделаем круто и красиво. Планируем расширяться, набирать новых людей, искать площадки, — продолжает Борис. — У меня и у самого есть планы по развитию как инклюзивного спортсмена. Хотел бы превратить это в официальный вид спорта — но для этого нужны связи и деньги. Также целью проекта и моей личной является установление рекордов езды вслепую — как на скорость, так и на продолжительность. Если мы это сможем, это даст и нам некоторое продвижение, и надежду другим незрячим ребятам».

Борис Вишняков преодолевает трассу с помощью штурмана Фото: Дмитрий Захарченко, «Чемпионат»

Покидая клуб «Солярис», сложно было отделаться от мысли, что при поддержке государственных органов или спортивных организаций проект «Слепые гонки» мог бы выйти на качественно иной уровень. Организаторам не пришлось бы тратить время на поиск площадки, ремонт техники происходил бы быстрее и проще, а потому появилась бы возможность тщательнее заниматься с каждым пришедшим, набирать новых желающих и привлекать известных пилотов к тренировкам, вдохновляя ещё больше людей заниматься картингом…

Пока же проект существует на пожертвования неравнодушных. Вы тоже можете поддержать «Слепые гонки» на официальном сайте проекта.