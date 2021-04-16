Сезон Формулы-1 начался для дебютанта из «Хааса» совсем неудачно: семь вылетов за два неполных этапа.

Русский новичок Ф-1 за час вылетел два раза и разбил машину. Что происходит с Мазепиным?

Когда Никиту Мазепина объявили пилотом «Хааса» на сезон-2021, не было сомнений, что дебют предстоит непростой: американская команда уже тогда знала, что будет безнадёжно догоняющей. Реальность же превзошла самые скептические прогнозы: на первом этапе сезона в Бахрейне Мазепина развернуло в общей сложности пять раз.

И второй этап начинается ещё хуже: два вылета в первой же тренировке…

Русский новичок Ф-1 разбил машину спустя пару поворотов после старта. Как же так? Кошмарное начало карьеры Никиты Мазепина в Королевских гонках.

Разворот и авария

Первый инцидент случился в самом начале сессии, когда в одном из поворотов сорвало заднюю ось. «Хаас» выбросило в гравий, но Мазепин смог вернуться на трассу и продолжить движение.

Спустя некоторое время Никита продолжил работу по своей программе, но в протоколах уступал Мику Шумахеру. Однако во второй половине сессии темп вырос, и уже Мазепин задавал команде ориентир. Забегая вперёд, отметим, что и по итогам сессии россиянин оказался впереди немца: 1:18,823 против 1:19,480, хотя слишком большого значения этим цифрам придавать рано — всё решит квалификация.

И тем более эти цифры ничего не значат на фоне аварии Мазепина уже после клетчатого флага. На выходе из финального поворота, возвращаясь в боксы, Никита зацепил правым колесом гравий, из-за чего заднюю ось понесло в сторону. Гонщик попытался поймать автомобиль обратным движением руля, но в итоге «разболтавшуюся» машину бросило в отбойник.

Удар выглядел не слишком сильно, однако переднее антикрыло разбито, наверняка какие-то повреждения получили рычаги подвески, да и на двигателе подобные эпизоды зачастую сказываются не слишком здорово.

Сезон продолжается

Главная проблема даже не в разбитой машине, а в том, что после неудачи в Бахрейне этап в Имоле, в теории, должен был вернуть гонщику уверенность в своих силах, однако теперь добиться этого будет куда сложнее.

В «Хаасе» не планируют дорабатывать машину, однако дебютанту необходим «накат», а регулярные вылеты лишают его этой возможности. В то же время Мик Шумахер смотрится куда стабильнее, допускает меньше ошибок и даже с учётом более слабого времени обладает преимуществом в преддверии квалификации. Тем не менее шанс сравнять квалификационный счёт ещё есть, и это позволит реабилитироваться за ошибки.