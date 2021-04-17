Новичок в стене, Льюис — впереди Переса и Макса! Максимальное напряжение Ф-1 в Имоле

У «Ред Булл» был шанс на второй поул подряд, но австрийцы оказались позади! Мазепин вновь проиграл Шумахеру — 19-е место.

Имола стала очередной ареной борьбы «Мерседеса» и «Ред Булл», притом, что уверенно назвать фаворита сессии не рисковал никто: накануне сильнее выглядели действующие чемпионы, но в утренней тренировке австрийцы перехватили инициативу.

«Мерседес» — «Ред Булл»: 1-1

Первая попытка финального сегмента осталась за Хэмилтоном — британец на 0,09 секунды опередил Ферстаппена, расположившегося на второй строчке, в то время как третье промежуточное время поставил Перес. У Боттаса же возникли проблемы на быстром круге — он потерял 0,6 секунды относительно напарника и после первых попыток был лишь шестым, уступив в том числе Норрису и Леклеру.

Во второй попытке Хэмилтон, несмотря на рекорд третьего сектора, улучшить не смог — потерял на первом. Однако и Макс не смог прибавить на первом секторе, и хотя голландец смог прибавить, в итоговых протоколах он остался лишь третьим — на вторую строчку забрался Серхио Перес.

Шарль Леклер занял четвёртое место, пятым стал Пьер Гасли, а на шестой и седьмой строчках расположились Риккардо и Норрис — австралиец во второй раз подряд опередил своего нового напарника. Валттери Боттас остался только шестым, а замкнули топ-10 Эстебан Окон и Лэнс Стролл — канадец лишился первой попытки за нарушение границ трассы и так и не смог показать зачётного времени.

Сколько зарабатывают гонщики Формулы-1. Инсайды о зарплатах Если верить слухам, Мазепин заработает в 30 раз меньше Хэмилтона, но в два раза больше самого «бедного» гонщика.

Сайнс и Алонсо выбыли в Q2

Главной неожиданностью второго сегмента стал вылет Карлоса Сайнса. Пилот «Феррари» потерял на втором секторе, и в итоге улучшения оказалось недостаточно — десятое время Q2 осталось за Строллом, а Сайнс оказался 11-м — в шести сотых секунды позади.

На двенадцатой строчке расположился Джордж Расселл — и это уже второй подряд выход лидера «Уильямса» в Q2 в этом году, причём во второй части сессии британца поддержал Николас Латифи — 14-е место. Между «Уильямсами» вклинился Себастьян Феттель — первую попытку немец потерял за нарушение пределов трассы, а второй хватило лишь для 13-го места.

Ещё одним сюрпризом со знаком минус стал вылет другого испанца — Фернандо Алонсо. Испанец проехал свой лучший круг в Q2 на полсекунды медленнее Эстебана Окона и остался лишь 15-м. В квалификационном противостоянии молодой француз сравнял счёт с легендарным чемпионом.

Провал «Альфа Ромео»

В формально домашней для себя гонке («Заубер» всё-таки базируется в Швейцарии) «Альфа Ромео» провалилась: оба пилота выбыли уже в первом сегменте. Кими Райкконен вроде бы прибавил в своей финальной попытке, но чуть позже из топ-15 его выбил Джордж Расселл, и финский ветеран остался только 16-м.

Антонио Джовинацци по ходу своего круга попал в трафик и бросил круг — 17-е место. 18-я и 19-я позиция осталась за гонщиками «Хааса» — Мик Шумахер во второй раз опередил Никиту Мазепина, который оказался в полусекунде позади напарника.

Ну, а на последней строчке расположился Юки Цунода. Японский новичок ошибся уже в первой попытке первого сегмента, потерял контроль над машиной в одной из эсок и ударился в отбойник задней частью автомобиля… Ещё для одного дебютанта начало сезона складывается не совсем удачно.

Гран-при, сделанный в Италии и Эмилии-Романье, стартует в воскресенье, 18 апреля, в 16:00 по московскому времени.