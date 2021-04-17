Новичок в стене, Льюис — впереди Переса и Макса! Максимальное напряжение Ф-1 в Имоле

Имола стала очередной ареной борьбы «Мерседеса» и «Ред Булл», притом, что уверенно назвать фаворита сессии не рисковал никто: накануне сильнее выглядели действующие чемпионы, но в утренней тренировке австрийцы перехватили инициативу.
«Мерседес» — «Ред Булл»: 1-1
Первая попытка финального сегмента осталась за Хэмилтоном — британец на 0,09 секунды опередил Ферстаппена, расположившегося на второй строчке, в то время как третье промежуточное время поставил Перес. У Боттаса же возникли проблемы на быстром круге — он потерял 0,6 секунды относительно напарника и после первых попыток был лишь шестым, уступив в том числе Норрису и Леклеру.
Во второй попытке Хэмилтон, несмотря на рекорд третьего сектора, улучшить не смог — потерял на первом. Однако и Макс не смог прибавить на первом секторе, и хотя голландец смог прибавить, в итоговых протоколах он остался лишь третьим — на вторую строчку забрался Серхио Перес.
Шарль Леклер занял четвёртое место, пятым стал Пьер Гасли, а на шестой и седьмой строчках расположились Риккардо и Норрис — австралиец во второй раз подряд опередил своего нового напарника. Валттери Боттас остался только шестым, а замкнули топ-10 Эстебан Окон и Лэнс Стролл — канадец лишился первой попытки за нарушение границ трассы и так и не смог показать зачётного времени.
Сайнс и Алонсо выбыли в Q2
Главной неожиданностью второго сегмента стал вылет Карлоса Сайнса. Пилот «Феррари» потерял на втором секторе, и в итоге улучшения оказалось недостаточно — десятое время Q2 осталось за Строллом, а Сайнс оказался 11-м — в шести сотых секунды позади.
На двенадцатой строчке расположился Джордж Расселл — и это уже второй подряд выход лидера «Уильямса» в Q2 в этом году, причём во второй части сессии британца поддержал Николас Латифи — 14-е место. Между «Уильямсами» вклинился Себастьян Феттель — первую попытку немец потерял за нарушение пределов трассы, а второй хватило лишь для 13-го места.
Ещё одним сюрпризом со знаком минус стал вылет другого испанца — Фернандо Алонсо. Испанец проехал свой лучший круг в Q2 на полсекунды медленнее Эстебана Окона и остался лишь 15-м. В квалификационном противостоянии молодой француз сравнял счёт с легендарным чемпионом.
Провал «Альфа Ромео»
В формально домашней для себя гонке («Заубер» всё-таки базируется в Швейцарии) «Альфа Ромео» провалилась: оба пилота выбыли уже в первом сегменте. Кими Райкконен вроде бы прибавил в своей финальной попытке, но чуть позже из топ-15 его выбил Джордж Расселл, и финский ветеран остался только 16-м.
Антонио Джовинацци по ходу своего круга попал в трафик и бросил круг — 17-е место. 18-я и 19-я позиция осталась за гонщиками «Хааса» — Мик Шумахер во второй раз опередил Никиту Мазепина, который оказался в полусекунде позади напарника.
Ну, а на последней строчке расположился Юки Цунода. Японский новичок ошибся уже в первой попытке первого сегмента, потерял контроль над машиной в одной из эсок и ударился в отбойник задней частью автомобиля… Ещё для одного дебютанта начало сезона складывается не совсем удачно.
Гран-при, сделанный в Италии и Эмилии-Романье, стартует в воскресенье, 18 апреля, в 16:00 по московскому времени.
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