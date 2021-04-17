«Обычно гонщики уважают друг друга». Мазепиным снова недоволен соперник

Российский новичок «Хааса» Никита Мазепин в субботу не оказался в центре внимания в квалификации Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1, но всё-таки из инфополя не выпал. По окончании сессии действия россиянина раскритиковал итальянский пилот «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци, которого Никита лишил шанса подняться выше 17-й позиции. Разберёмся в ситуации.

Что случилось?

Как это всегда и происходит в квалификациях Формулы-1, целый ряд пилотов выехал из боксов с расчётом попозже уйти на финальную попытку — в их числе были и Джовинацци с Мазепиным. На бумаге всё гладко: все инженеры закладывают для подопечных достаточно времени, чтобы подготовиться к быстрому кругу, но планы пошли прахом после образования «пробки» в конце круга: находившиеся впереди пилоты отпускали коллег подальше и не думали о тех, кто терпеливо ожидал своей очереди позади.



Мазепин находился ближе к концу списка, и до поры до времени всё шло нормально: инженер по радио информировал, что время в запасе ещё остаётся. Однако «пробка» всё не рассасывалась, сзади к Мазепину подъехали Джордж Расселл и Даниэль Риккардо — причём британец даже изобразил подобие атаки россиянина за пару поворотов до финиша. В общем, пора было действовать.

Когда Мазепин получил от своего инженера команду атаковать (до истечения времени Q1 оставалось всего десять секунд), то находился прямо позади Джовинацци и уже не имел возможности отпустить Антонио вперёд. В общем, два пилота начали разгоняться одновременно и пересекли отсечку начала круга за пять секунд до дедлайна.



Благодаря слип-стриму Мазепин разогнался лучше конкурента, поравнялся с «Альфа Ромео» и опередил Антонио ещё до подхода к первому повороту. Тем самым Никита невольно испортил Джовинацци попытку, у итальянца уже не было никаких шансов побороться за выход во второй сегмент. Сам же Мазепин добился улучшения в самом начале круга, когда «висел» прямо за итальянцем, но в итоге не прибавил, оставшись 19-м.

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Что сказали гонщики:

Джовинацци: «Очень разочаровывает, что я даже не получил шанс проехать финальный круг. Обычно гонщики уважают друг друга на трассе, но сегодня было не так: Мазепин просто не сумел создать разрыв от машины впереди, которое всегда оставляют все другие гонщики, и уничтожил мой круг. Я с ним ещё не говорил, но это не то поведение, которого мы ожидаем друг от друга на трассе».



Мазепин: «У меня был достаточный разрыв, я медленно ехал по пит-лейну, чтобы удостовериться, что когда люди начнут сбрасывать скорость перед 17-м и 18-м поворотами, то у меня останется разрыв. Но когда я подъехал к прямой перед 17-м поворотом, то увидел, как пять или шесть машин едут очень медленно. Первой из них был «Мерседес», и я полагаю, что он ехал очень медленно. Не уверен, почему так было — возможно, ему было так нужно для шин.



Я оказался в очереди, уважая соглашение между гонщиками, а когда заехал в 17-й поворот, то мой инженер сказал, что осталось десять секунд и мне нужно атаковать. Риккардо и Расселл были позади меня, они хотели ехать, так что я начал разгоняться. Антонио увидел это, тоже разогнался, но я был очень близок к нему на стартовой прямой и моим единственным вариантом было поехать вперёд».

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И кто виноват?

Мазепин уже почти традиционно оказался в неприятной ситуации, но на сей раз россиянина трудно в чём-то обвинить. По сути, он просто выполнял команды гоночного инженера, которые для пилота важнее, чем мнение других пилотов. Никита не мог знать, сколько ещё остаётся времени до истечения времени, а потому не имел возможности отпустить Джовинацци вперёд, хотя, как мы знаем, две-три секунды в запасе у пилота «Хааса» всё ещё были.



Если говорить о самом Антонио, то он создавал разрыв от едущей впереди машины, но, пожалуй, мог начать разгон на секунду раньше. Тут больше вопросов к инженеру итальянца: тот должен был оценить, что позади Джовинацци и Мазепина есть и другие пилоты и что при этом все гонщики будут пытаться уйти на быстрый круг.

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Инженеру Никиты было сложнее: «Хаас», осознавая, что шансов на выход во второй сегмент квалификации почти нет, американская команда старается проводить с каждым из пилотов по три попытки, из-за чего инженеры постоянно работают в режиме дедлайна. Для Имолы это было особенно верно после ранней аварии Юки Цуноды, прервавшей сессию красным флагом. Так что «Хаас» просто не имел возможности выпустить Мазепина раньше, чтобы он избежал пробки. К слову, тот красный флаг помешал и другим командам, включая «Альфа Ромео» — возможно, «затор» в конце круга просто не образовался, поскольку многие пилоты успели бы выехать из боксов раньше.



В целом Никита попал в переплёт из-за стечения обстоятельств и не обязан за что-то извиняться перед коллегой.



P.S. Наибольшую пользу из инцидента Джовинацци-Мазепин извлёк Джордж Расселл. Благодаря ускорению россиянина британец сам успел уйти на быстрый круг, который позволил ему пробиться во второй сегмент квалификации и в конечном счёте занять прекрасное — для «Уильямса» – 12-е место.