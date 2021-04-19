Сложные дождевые условия многим спутали карты, но уж от Чеко и Льюиса подобного рода ошибок не ожидаешь…

Парад чудачеств от Переса, Расселла и даже Хэмилтона! Оценки за Гран-при в Имоле

Второй этап Формулы-1 — в оценках от субъективного автора.

Макс Ферстаппен — 9

Голландец уверенно контролировал гонку по ходу всей дистанции (за исключением ляпа перед рестартом, который, впрочем, не имел последствий), однако в квалификации Макс проехал не самый чистый круг и проиграл не только Хэмилтону, но и Пересу. В борьбе с Льюисом за чемпионство непозволительны даже такие помарки.

Что с Алонсо и Феттелем? И неужели нас правда ждёт борьба за титул?! Итоги ГП в Имоле Ферстаппен сравнял счёт в борьбе за чемпионство. Неужели сезон-2021 положит конец доминированию «Мерседес»? Подводим итоги второй гонки.

Ландо Норрис — 9

После квалификации Ландо корил себя за ошибку, лишившую его третьего места в квалификации, а на старте дела, казалось, пошли ещё хуже — с седьмой строчки Норрис откатился на девятую. Однако затем молодой британец провёл безупречную гонку, совершил обгоны и умудрился пройти на рестарте Леклера — именно этот эпизод стал решающим в борьбе за подиум.

Пьер Гасли — 8,5

Вторая подряд гонка сложилась для француза неудачно, но если в Бахрейне пилот сам себе всё испортил на первом круге, то теперь проблемой стала ошибка с резиной — дождевые шины оказались неверным выбором, и на рестарте Пьер был лишь 14-м. Впрочем, француз уверенно провёл вторую часть гонки и (с учётом штрафов) прорвался на итоговое седьмое место.

Шарль Леклер — 8

Леклер завоевал впечатляющее четвёртое место и вновь доказал, что «Феррари» движется в правильном направлении. И пусть монегаск, по его собственным словам, потерял в квалификации несколько десятых, а в гонке уступил Ландо Норрису, не предупредив атаку на рестарте, выступление в любом случае получилось сильным.

Сколько зарабатывают гонщики Формулы-1. Инсайды о зарплатах Если верить слухам, Мазепин заработает в 30 раз меньше Хэмилтона, но в два раза больше самого «бедного» гонщика.

Лэнс Стролл — 8

Канадец стал одним из незаметных героев гонки. На стартовую решётку Лэнс приехал с горящими тормозами, и лишь благодаря расторопности механиков ему удалось вообще стартовать. И Стролл распорядился шансом блестяще: отличный старт, борьба с Риккардо и Боттасом и седьмое место, превратившееся после штрафа в восьмое. Пока Лэнс тащит «Астон Мартин» в одиночку…

Льюис Хэмилтон — 7,5

В Имоле Хэмилтон допустил несвойственную для себя ошибку — недооценил состояние полотна при обгоне круговых и соскользнул в гравий. Затем Льюис блестяще отыгрался и вернул себе второе место, однако выступление не было идеальным: шанс попрессинговать Ферстаппена до финиша использован не был.

Даниэль Риккардо — 7,5

Переход в «Макларен» для австралийца складывается весьма средне: если бы не аннулированный круг Норриса, Риккардо оказался бы позади напарника на решётке, а в гонке Дэн стал одним из первых, у кого начались проблемы с шинами. Решение поставить «софт» после красных флагов тоже не оправдалось, и на финише австралиец оказался в 27 секундах позади Ландо.

Эстебан Окон — 7,5

В дождевых условиях француз провалил старт, уже на первом круге оказался в глубине пелотона и отыграться в туче брызг не мог. В дальнейшем Эстебан чётко отработал свои задачи, финишировал впереди Алонсо и набрал первые очки в сезоне — уже неплохо.

Не только Феттель. 5 пилотов Ф-1, которых могут уволить в 2021-м Под угрозой Перес, чудом оказавшийся в топ-команде, ну а Джовинацци, вероятно, попросят освободить место для россиянина.

Карлос Сайнс — 7

Испанец отмечает, что по-прежнему не до конца изучил особенности машины «Феррари», и именно с этим связаны проблемы. Тем не менее во втором сегменте Сайнс проиграл Леклеру почти 0,4 секунды, а в гонке допустил ошибку и вылетел с трассы. Эта оплошность, по оценке самого Карлоса, стоила ему десяти секунд, в то время как до подиума не хватило трёх с половиной…

Фернандо Алонсо — 6,5

У двукратного чемпиона мира та же проблема: Алонсо ещё не до конца адаптировался за рулём «Альпин». В квалификации Фернандо выбыл уже во втором сегменте, проиграв Окону порядка полусекунды, а в гонке откатился назад уже на первом круге и боролся с аутсайдерами. В конце концов, благодаря штрафам других пилотов, испанец занял десятое место и набрал один балл — не на такое возвращение рассчитывал Фернандо.

Антонио Джовинацци — 6,5

У итальянца был шанс набрать очки, несмотря на старт с далёкого 17-го места (к слову, если бы «Альфа Ромео» лучше следила за положением пилотов на трассе, инцидента с Мазепиным Q1 могло и не быть), но возникли проблемы с тормозами. В конце концов, Джови классифицирован 14-м, в круге позади лидера.

«Обычно гонщики уважают друг друга». Мазепиным снова недоволен соперник На самом деле в ситуации в Имоле виноват кто угодно, но не сам россиянин.

Кими Райкконен — 6

Изначально финн закончил гонку на девятом месте, опередив пилотов «Альпин», однако в итоге был лишён его за то, что не успел вернуть позиции под сейфти-каром. К самому штрафу могут быть вопросы, однако его бы точно не было, если бы Кими не вылетал с трассы — хотя бы на прогревочных кругах.

Себастьян Феттель — 6

Второй подряд неудачный уик-энд для немца: он вновь проиграл напарнику квалификацию и вновь стартовал одним из последних (тут уже виновата техника). Себ пытался бороться на первых кругах, но сначала судьи вынесли штраф за нарушение процедуры старта, а затем всё добила команда — поставить перед рестартом «софт» оказалось сродни самоубийству.

Мик Шумахер — 5

Немец во второй раз подряд опередил Мазепина в квалификации и вновь финишировал выше напарника, однако нелепая ошибка во время выезда автомобиля безопасности, когда, прогревая шины, Шумахер потерял контроль над машиной и врезался в стену, вызывает некоторое удивление.

Мик Шумахер: мы добрались до финиша, в этом и была цель «Хааса»

Валттери Боттас — 4,5

Столкновение с Расселлом — лучшее, что произошло с Валттери в этот уик-энд. Финн провалился в квалификации (Хэмилтон проехал на полсекунды быстрее) и продолжил терять позиции в гонке, пока его «Мерседес» не торпедировал Расселл — в этот момент Боттас ехал позади Лэнса Стролла.

Серхио Перес — 4,5

В субботу Чеко был одним из главных героев дня — впервые со времён Даниэля Риккардо кто-то превзошёл Ферстаппена в квалификации! Но гонка, увы, превратилась в череду нелепых ошибок и упущенных возможностей: вылет под сейфти-каром, штраф за неправомерное возвращение позиции и ещё один вылет, окончательно лишивший шансов на очки. А ведь Перес должен был стоять рядом с Ферстаппеном на подиуме…

Никита Мазепин — 4,5

Россиянин не совершал в гонке столь грубых ошибок, как напарник, хотя и у него не обошлось без вылетов, однако в итоге два пятничных вылета предопределили исход борьбы с напарником. У Шумахера было больше «вката», он лучше выступил в квалификации и даже со своим вылетом поддерживал намного более высокий темп в гонке, уехав к финишу на целую минуту.

Кто начал в Формуле-1, как Мазепин. 8 дебютных гонок, которые завершились очень быстро Самая короткая карьера в Ф-1 длилась два метра, а у новозеландца Такуэлла вообще отобрали машину после аварии.

Джордж Расселл — 4

Как и Перес, британец отлично квалифицировался и стоял на решётке 12-м — с июля прошлого года Джордж не стартовал на «Уильямсе» так высоко. Однако Расселл вновь не смог принести Гроуву очки — и вновь из-за собственной ошибки в Имоле. Правда, в этот раз он испортил гонку не только себе, но и Валттери Боттасу — именно его место Джордж может занять, если всё же получит приглашение от «Мерседеса».

Николас Латифи — 3,5

Абсолютно точно так же прошёл уик-энд и для напарника Расселла — Латифи блеснул в квалификации, показав лучший в карьере результат, но затем сам допустил ошибку, налетел на автомобиль соперника и закончил гонку в стене. Правда, в отличие от напарника, уже на первом круге.

Юки Цунода — 3

Кошмарный уик-энд в исполнении дебютанта: авария в квалификации, старт с последнего места и вылет в первых же после рестарта поворотах. Юки в итоге добрался до финиша и даже занял неплохое 12-е место, однако, кроме уроков, извлечь японцу из этого уик-энда нечего.