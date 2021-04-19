Война за место в «Мерседесе» началась с мощной аварии и угроз от начальства. Уберут обоих?

На Гран-при Эмилии-Романьи в Имоле происходило что-то максимально странное: уныло ехавший на восьмой позиции Валттери Боттас попал под атаку Джорджа Расселла на ещё недавно безнадёжном «Уильямсе». Борьба на подсыхающей трассе закончилась опаснейшей аварией на скорости за 300 км/ч и взаимными обвинениями. Война за место в «Мерседесе» на сезон-2022 стартовала максимально ярко! Но не повредит ли такое начало обоим претендентам?

Что случилось?

После провала в квалификации (восьмая позиция) гонка складывалась для Боттаса отнюдь не лучше: он никак не мог прогреть шины и справиться с трафиком. В итоге финн не только плёлся позади Лэнса Стролла, но и попал под мощную атаку со стороны Джорджа Расселла — пилота, который, как многие считают, должен сменить Валттери в составе «Мерседеса» в следующем сезоне.

Расселл идеально воспользовался слипстримом позади машины конкурента, активировал DRS и попытался объехать конкурента с внешней стороны. При этом и сам Боттас начал чуть смещаться вправо, оставаясь на гоночной и, что самое важное, сухой траектории. Джорджу пришлось смещаться ещё правее, он чуть перестарался и заехал правыми колёсами на мокрую траву. Машина моментально вышла из-под контроля, пошла боком и врезалась в болид Боттаса перед поворотом «Тамбурелло». Оба пилота не пострадали, но, разумеется, выбыли из гонки.

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Мнения сторон

Расселл: «Он же не боролся ни за что серьёзное. Девятое место — ничто для него, а для нас — всё. Я собирался атаковать, и этот обгон вышел бы абсолютно лёгким. Для него не было никаких причин так выталкивать меня. У нас есть джентльменское соглашение, мы всегда говорили, что такое однажды приведёт к серьёзной аварии. И вот она. Уверен, он расстроен и разочарован мной, равно как и я — им. Возможно, если бы на моём месте был другой пилот, он бы так не сделал».

Боттас: «Слова Джорджа? Извините, я где-то потерял свою шапочку из фольги. Ну и теория. Я всегда буду обороняться от любого гонщика, я не собираюсь терять позиций. Это была нормальная оборона. Она могла бы оказаться намного более агрессивной, если бы было нужно. Я не согласен со всем этим. Я делал своё дело. Без разницы, от кого, но я бы защищался. Всё было бы абсолютно так же. Очевидно, он точно знал, что там будет сыро, ведь мы проезжали там круг за кругом. И я тоже это знал, так что в тот момент это место просто не подходило для езды на сликах. Но он всё равно туда поехал. Это был его выбор. Я просто выполнял свою работу, стараясь защититься, и я не собираюсь подвигаться в сторону и отдавать ему сухую часть трассы».

Расселл спустя некоторое время: «Когда есть возможность пересмотреть всё в замедленном повторе и с разных углов, всё выглядит совершенно иначе. Когда я видел ситуацию из болида, всё казалось очевидным. Просто считаю, что в таком манёвре не было необходимости. Валттери не нарушил никаких правил, но всё же нужно брать ответственность и учитывать условия на трассе. Можно ли было избежать аварии? Да. Была ли вина Боттаса? Вероятно, нет. Мог ли он сработать мягче? Наверно. Был ли неправ я? Я стал причиной аварии, но был ли я неправ, предпринимая ту попытку? Нет".

Фото: Hasan Bratic/picture alliance via Getty Images

Кто всё-таки виноват?

Стюарды Гран-при решили обойтись без наказаний, и с их решением стоит согласиться: трудно утверждать, что кто-то их гонщиков несёт преимущественную или полную вину за произошедшее. С одной стороны, Боттас спровоцировал выезд соперника на мокрую траву, но при этом дело происходило не на торможении и он сохранял справа от себя пространство шириной в машину, то есть строго соблюдал правила.

Если же говорить о Расселле, то его атака выглядела несколько оптимистичной, но вместе с тем вполне обоснованной. Говорить о каком-то невероятном уровне риска не приходится: просто Джордж чуть резковато среагировал на манёвр Боттаса и слишком сместился вправо. Да, пожалуй, британец виноват сильнее, но в целом аварию можно отнести к обычным гоночным инцидентам.

«Возможно, вину надо делить не 50 на 50, может, в соотношении 60 на 40, но я не знаю, в какую сторону стоит увеличить долю, — отметил глава «Мерседеса» Тото Вольф. — У Валттери были плохие первые 30 кругов, его там не должно было быть. Ну и Джорджу не следовало совершать такого манёвра, учитывая, что трасса подсыхала. Такой манёвр означал риск, а машиной впереди него был «Мерседес». Молодой пилот не должен забывать о глобальной перспективе. Ты должен видеть, что впереди «Мерседес» и что трасса мокрая, что для обгона требуется риск. Всё равно ведь ставки против него, когда трасса подсохнет. Так что, думаю, он может многое для себя извлечь из этой ситуации».

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Какие будут последствия?

Повторимся, мы говорим не просто про аварию в борьбе за девятое место, а про столкновение между двумя гонщиками, которые претендуют на место в «Мерседесе» на 2022 год. Случившееся накануне явно не повышает шансов Расселла на повышение: второй год кряду он лишает сам себя возможности взять очки в Имоле, из-за чего возникают вопросы: насколько британец зрел как пилот, умеет ли он оценивать риски?

Про это говорит и сам Вольф: точно ли Джорджу стоило атаковать «Мерседес», ведь было практически неизбежно, что как только Боттас хоть чуть-чуть прогреет шины, то отыграется? При этом британец был как никогда близок к первым очкам в составе «Уильямса», но всё-таки пошёл на рискованный манёвр.

Вопросы и к поведению Расселла сразу после аварии: стоило ли бежать к Боттасу выяснять отношения и подозревать в первых интервью, что Валттери мог действовать против него особенно жёстко? Похоже, хладнокровие никак не отнести к сильным сторонам Расселла, и три сезона в слабом «Уильямсе» — так себе возможность поработать над собой. Когда в квалификации в основном борешься с партнёром по команде, а в гонке почти никогда не претендуешь на очки, то не получаешь необходимого опыта – даже того, что успел набраться за один сезон в «Заубере» Шарль Леклер перед переходом в «Феррари».

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При этом случившееся в Имоле явно не должно воодушевлять и Боттаса. Да, он вёл себя хладнокровнее, но главный вопрос: как вообще так вышло, что Валттери за рулём одного из двух сильнейших болидов так провалился в квалификации и потом ничего не мог поделать в гонке? В этом сезоне Хэмилтону наконец-то нужен сильный помощник, но в Имоле Валттери никак не мог поддержать Льюиса в борьбе с «Ред Булл». Если Боттас и дальше будет выступать так же невыразительно, то никак не убедит Вольфа, что заслуживает ещё одного сезона в «Мерседесе».

Так что, как ни странно, авария в Имоле может подтолкнуть Вольфа к подозрению, что если Хэмилтон и дальше останется в «Мерседесе», то его напарником должен стать не Боттас или Расселл, а кто-то третий…