Алонсо зря возвращался, а Феттель напрасно не ушёл? 6 пилотов Ф-1, неудачно начавших сезон

Неужели звёздным ветеранам пора на пенсию? Есть вопросы и по новичкам – Цуноде и Мазепину.

В новом сезоне прошло только две гонки (зато каких!), и делать выводы о форме пилотов рано, однако некоторым гонщикам очевидно не удалось добиться поставленных на первых этапах целей. Почему и чем это им грозит — в материале «Чемпионата».

Себастьян Феттель

Уход немца из «Феррари» и его переход в «Астон Мартин» стали главной драмой прошлого сезона, но после двух гонок 2021 года возникает вопрос — а стоило ли оно того? Феттель, который и в «Скудерии» в последние годы был не в оптимальной форме, с трудом осваивает незнакомую для себя технику и пока и близко не добивается ожидаемых результатов. На фоне прошлогоднего прорыва «Рейсинг Пойнт» казалось, что у Себа будет шанс регулярно бороться за подиумы, однако пока он даже в топ-10 ни разу не финишировал.

Предполагается, что проблемы не только в Феттеле: «Астон Мартин», как и «Мерседес», сильно пострадал от предписанного правилами сокращения рабочей поверхности днища, и относительно «Макларена» команда действительно смотрится медленнее, чем ещё год назад. Однако Лэнс Стролл добивается результатов на уровне прошлого года — квалифицируется в районе конца топ-10 и набирает почти столько же очков (пять против шести в 2020-м). Так что проблема как минимум не только в машине.

В начале апреля команда «Астон Мартин» объявила о подписании контракта с Нико Хюлькенбергом — немец будет числиться запасным пилотом и будет готов в случае чего подменить кого-то из призовых гонщиков. В прошлом году у Халка это получилось блестяще — а ведь времени в кокпите он провёл куда меньше, чем Феттель на зимних тестах.

Феттель и Риккардо на Гран-при Эмилии-Романьи Фото: Bryn Lennon/Getty Images

Валттери Боттас

Из года в год Боттас обещает ввязаться в борьбу за чемпионский титул и из года в год оказывается позади Льюиса Хэмилтона. В Бахрейне Валттери провёл относительно сильную гонку, хотя проиграл не только напарнику, но и Максу Ферстаппену, однако в Имоле финн потерпел сокрушительный провал. В каком-то смысле столкновение с Джорджем Расселлом оказалось ему на руку: без него Боттас мог бы финишировать, но за пределами топ-10. И для репутации Валттери это было бы ещё хуже.

Разговоры о возможном уходе Боттаса из команды усилились после уверенного выступления Джорджа Расселла на Гран-при Сахира, когда «Мерседесу» потребовалась замена заболевшему Хэмилтону. Британец тогда затмил более опытного финна, однако в Имоле именно Джордж спровоцировал столкновение неподготовленной атакой. Так что вопрос о переходе Расселла далёк от своего решения — у Боттаса есть шанс сохранить место в команде, но не с такими беспомощными выступлениями.

Война за место в «Мерседесе» началась с мощной аварии и угроз от начальства. Уберут обоих? Расселл нанёс серьёзный удар по шансам попасть в топ-команду, но нужен ли «Мерседесу» такой слабый Боттас?

Фернандо Алонсо

«Этому нет оправдания, я должен выступать лучше», — открыто заявил испанец после Гран-при Эмилии-Романьи. В этот уик-энд Фернандо проиграл в квалификации Окону, провёл полгонки позади напарника и лишь благодаря штрафу Кими Райкконена завоевал один балл за десятое место.

Возвращаться в Формулу-1 после двух лет перерыва — непростая задача, но казалось, что Алонсо справиться с ней будет легче, тем более на фоне его активных гастролей в Ле-Мане и Индианаполисе, а также неплохого дебюта на «Дакаре». Машина «Альпин» тоже оказалась сложнее прошлогодней в управлении, и Эстебану Окону проще найти к ней подход.

Впрочем, к середине сезона тенденция должна поменяться — Фернандо освоится и вновь сможет пилотировать на максимуме. В любом случае основная ставка Энстоуна сейчас — на сезон-2022, и именно в нём Алонсо должен быть в своей наилучшей форме.

Фернандо Алонсо и Юки Цунода на Гран-при Эмилии-Романьи Фото: Lars Baron/Getty Images

Даниэль Риккардо

С похожими проблемами в «Макларене» столкнулся и Даниэль Риккардо. Впрочем, австралиец совсем недавно проходил через то же самое в «Рено», где поначалу уступал Нико Хюлькенбергу, но затем стал однозначным лидером команды. Сейчас Риккардо выступает слабее Норриса — если бы не штраф Ландо за срезку, Даниэль стоял бы на решётке позади, а в гонке его темп оба раза был слабее.

Сам Риккардо рассчитывает обрести уверенность к июню, а пока старается не обращать внимание на проигрыш напарнику. «Надеюсь, где-то после седьмой гонки я взгляну на результаты второго этапа и усмехнусь», — сказал Даниэль.

Что с Алонсо и Феттелем? И неужели нас правда ждёт борьба за титул?! Итоги ГП в Имоле Ферстаппен сравнял счёт в борьбе за чемпионство. Неужели сезон-2021 положит конец доминированию «Мерседес»? Подводим итоги второй гонки.

Юки Цунода

Японский дебютант блеснул в Бахрейне, набрав очки уже в первой гонке в карьере, но вот Гран-при Эмилии-Романьи у него не задался: авария в квалификации, старт с последнего места и вылет на первом же после рестарта круге.

В условиях лимита расходов и ограничения на расход компонентов такого рода ошибки и аварии могут лишить Юки возможности стартовать с нормальных позиций в конце сезона, что в свою очередь спровоцирует новые ошибки и приведёт к новым авариям. Давление в системе «Ред Булл» очень велико — и на фоне неплохо справляющегося Пьера Гасли, а также блистающих в Формуле-1 Лиама Лоусона и Юри Випса позиции Цуноды в Фаэнце не слишком прочны.

Никита Мазепин на Гран-при Эмилии-Романьи Фото: Lars Baron/Getty Images

Никита Мазепин

Об ошибках Никиты Мазепина на старте сезона мы писали уже не раз, однако следует отметить, что пока — несмотря на очевидный перебор вылетов — всё идёт в рамках нормального процесса обучения. При этом вылеты с трассы плохи не сами по себе, а потому что приводят к последствиям: потере времени в тренировках, отставанию от напарника в квалификации и проигрышу ему на финише.

Мик Шумахер тоже допускает ошибки — как, например, в Имоле, когда немец, прогревая резину, врезался в отбойник. Инженер тогда подбодрил немца, отметив, что гонщик ничего не потерял «кроме пары позиций» и нужно продолжать атаковать и набираться опыта. Ровно то же самое касается и Никиты Мазепина. К тому же у россиянина контракт на два года, так что этот сезон — подготовка к следующему.