Девушка в «Уильямсе», а Макс вместо Льюиса? В каких командах Ф-1 могут измениться составы

В следующем году Формулу-1 ждёт кардинальная реформа технического регламента, которая запустит совершенно новый цикл в истории спорта. Зачастую проходить через период таких перемен выгоднее с хорошо известными и проверенными в бою пилотами, однако лишь в трёх командах определились со своим будущим — «Феррари», «Макларене» и «Хаасе», а вот во всех остальных возможны радикальные перемены.

«Мерседес»: Ферстаппен вместо Хэмилтона?

Состав «Мерседеса» остаётся неизменным с 2017 года — Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас, сменивший внезапно завершившего карьеру Нико Росберга. Однако в сезоне-2022 немецкую команду может представлять совсем другая пара пилотов, а оба нынешних гонщика при определённых обстоятельствах могут покинуть Брэкли.

Начнём с Валттери Боттаса. Слухи о его уходе циркулируют в паддоке каждый год, но финну раз за разом удавалось набрать форму (пусть и не такую, как у Хэмилтона), выдать пару ярких гонок и получить контракт. Но старт сезона-2021 выдался для Валттери худшим за все годы выступлений за «Мерседес», а рядом — в прямом и переносном смысле — держится Джордж Расселл. Это уже третий сезон британца в «Уильямсе», и в теории уже пора переводить его в состав топ-команды. Иначе в чём смысл?

Джордж Расселл перед Гран-при Эмилии-Романьи Фото: Laurent Charniaux — Pool/Getty Images

Ну а о планах Льюиса Хэмилтона мы можем только догадываться. Действующий чемпион стал последним из пилотов на решётке, кто поставил под контрактом подпись, и такая задержка произошла явно не от хорошей жизни. Может, Льюис сам решит завершить карьеру, а может, в «Мерседесе» захотят заменить титулованного чемпиона молодым и перспективным гонщиком? А что? С Шумахером в конце 2012-го именно так и поступили.

Война за место в «Мерседесе» началась с мощной аварии и угроз от начальства. Уберут обоих? Расселл нанёс серьёзный удар по шансам попасть в топ-команду, но нужен ли «Мерседесу» такой слабый Боттас?

«Ред Булл»: австрийская мозаика

Вот уже два с лишним года «Ред Булл» не может найти замену Даниэлю Риккардо. Казалось, что опытный Серхио Перес сможет выступать на уровне австралийца и бороться с Ферстаппеном, но в Бахрейне Чеко неудачно проехал квалификацию, а в Имоле грубо ошибался в гонке и потерял подиум. Если Серхио продолжит в том же духе, далеко не факт, что в сезоне-2022 место в «Ред Булл» останется за ним.

Заменить мексиканца мог бы Александер Албон — если тайцу удастся блеснуть в гонках GT, либо же Пьер Гасли, хотя последний тоже не лучшим образом начал сезон, запоров гонку в Бахрейне уже на первом круге.

При этом следует помнить — у «Ред Булл» нет гарантий, что в команде останется Ферстаппен: в контракте Макса немало оговорок, позволяющих ему покинуть Милтон-Кинс по своему желанию, если, например, от «Мерседеса» поступит предложение. Впрочем, далеко не факт, что Ферстаппен принял бы такое предложение: «Ред Булл» в первых гонках сезона-2021 не уступает в скорости, а кто лучше приспособится к правилам 2022 года, остаётся только гадать.

Эстебан Окон в свободных заездах перед Гран-при Эмилии-Романьи Фото: Peter Fox/Getty Images

«Альпин»: справится ли Окон?

После объявления о возвращении в Формулу-1 Фернандо Алонсо Эстебану Окону предрекали очень сложный сезон, но пока француз впереди: он финишировал впереди напарника в Имоле и в целом пока смотрится увереннее. Но что будет, если Алонсо освоится в кокпите и сможет пилотировать на максимуме? Останется ли Эстебан впереди?

В конце марта вновь появились слухи о том, что с французской командой общается Пьер Гасли. И даже если Гасли в итоге не захочет покидать «Альфа Таури» — пока машины из Фаэнцы заметно быстрее «Альпин», в Энстоуне довольно длинный список резервистов: лидер Формулы-2 Чжоу Гуаньюй, датчанин Кристиан Лундгор, чемпион Формулы-3 Оскар Пиастри.

Алонсо зря возвращался, а Феттель напрасно не ушёл? 6 пилотов Ф-1, неудачно начавших сезон Неужели звёздным ветеранам пора на пенсию? Есть вопросы и по новичкам – Цуноде и Мазепину.

«Астон Мартин» и Феттель

Как и Алонсо с Риккардо, Феттель столкнулся с проблемами при адаптации к новому для себя шасси. Правда, если Фернандо и Дэн сражаются примерно на том же уровне, что и их напарники, то Себ — постоянно далеко позади Лэнса Стролла. Этап в Имоле Феттель не по своей вине начинал с пит-лейна, но его столкновение с Оконом в Бахрейне вспоминать будут ещё долго — ну или до следующей ошибки немца.

Эксперты в паддоке полагают, что приглашение Нико Хюлькенберга на роль резервиста «Астон Мартин» — элемент давления на Феттеля и сигнал к тому, что Халк может заменить четырёхкратного чемпиона мира в любой момент. И если внезапно окажется, что Нико без подготовки способен ехать быстрее Себа, карьера Феттеля будет окончательно уничтожена.

Десант «Феррари» в «Альфа Ромео»?

В своём нынешнем составе «Альфа Ромео» выступает уже третий сезон подряд, хотя уже более года не стихают разговоры о том, что Кими Райкконену надоело бороться в середине пелотона, а Антонио Джовинацци заменит кто-то из более перспективных юниоров обоймы «Феррари». И в этом году сохранить место в команде Джовинацци будет намного труднее.

Антонио Джовинацци Фото: Laurent Charniaux — Pool/Getty Images

Если даже убрать за скобки Мика Шумахера, у которого контракт с «Хаасом» на сезон-2022, есть сразу несколько претендентов на место Антонио: пилоты Формулы-2 Роберт Шварцман и Маркус Армстронг, а также резервист «Скудерии» Каллум Айлотт. В общем, вариантов достаточно, даже если оба нынешних гонщика команду покинут.

При этом возможное окончание сделок с «Альфа Ромео» и «Орлен» может вынудить команду отправиться на поиски рента-драйвера или пилота из другой программы поддержки — например, Гуаньюя.

«Уильямс» — в ожидании нового дебютанта?

Одно из мест в команде на следующий год уже занято Николасом Латифи — у канадца долгосрочный контракт, а вот вокруг второго — сохраняется интрига. Джордж Расселл, нынешний лидер команды, мечтает покинуть Гроув и получить в своё распоряжение что-то более конкурентоспособное — если и не «Мерседес», то хотя бы «Астон Мартин».

И если британцу удастся сбежать, то его преемником почти наверняка станет Джек Эйткен, который уже подменял Джорджа на недавнем Гран-при Сахира. К слову, контракт с «Уильямсом» есть и у Джейми Чедвик, чемпионки W Series, которая в Гроуве занимает позицию девелопмент-драйвера. Может, новые владельцы команды готовы рискнуть и дать девушке шанс?

Правда, Чедвик не слишком впечатляет даже в европейской региональной формуле, а в случае с Эйткеном много вопросов по спонсорам. Так что в число претендентов включают всё того же Гуаньюя, а также других выходцев из Ф-2, которые могут похвастаться и результатами, и денежной поддержкой. Будет интересно!