Был одним из худших пилотов Формулы-1, а теперь кормит россиян макаронами. История Бариллы

На днях — 20 апреля — итальянский бизнесмен Паоло Барилла отпраздновал собственное 60-летие. Но это сейчас итальянец вместе со своими братьями руководит знаменитой компанией, представленной в том числе и на российском рынке, а много лет назад Паоло отнюдь не стремился заняться семейным бизнесменом и вместе с тем долго и упорно пробовал себя в автоспорте. Вспомним его историю.

Гонки вместо пасты

Знаменитая компания Barilla, славящаяся на весь мир пастой и другими продуктами, всегда позиционировала себя как семейный бизнес — от деда к отцу, от отца к сыну, ну и так далее. Правда, от молодого поколения не требовали во что бы то ни стало продолжать семейное дело: тянет в другую сферу — пожалуйста. Именно так до поры до времени было с Паоло, когда он решил заниматься гонками. Его не стали проклинать и даже обеспечили необходимым финансированием.



Начав с успешных выступлений в национальном картинге, Паоло в 1980 году перебрался в Формулу-Абарт, а затем в итальянскую Формулу-3. После ряда успехов Барилла пошёл дальше — в Формулу-2, где впервые пересёкся с Джанкарло Минарди и его командой. За весь сезон набрать очков не удалось, и после схожих проблем в 1983-м (уже в других командах) Барилла решил временно сменить траекторию развития, отправившись в гонки на выносливость. Ставка сработала — и позволила Паоло через пару лет добиться главного успеха в своей карьере.



Перед сезоном 1985 года Барилла заслужил приглашение в команду Joest Racing, где его напарниками стали Клаус Людвиг и Луис Крагес. Правда, по документам третьим был вовсе не Крагес, а некий Джон Винтер. Дело в том, что Крагес до последнего скрывал от родственников, что участвует в таком опасном виде спорта, как гонки.

Раскрыть карты Крагесу-Винтеру пришлось после громкого успеха экипажа на «Порше» 956 B в Ле-Мане: трио выиграло суточный марафон с преимуществом в три круга! Фото с подиума попали в газеты, их увидела семья Крагеса — и тому пришлось признаться.

К слову, главную роль в успехе в Ле-Мане сыграли Людвиг и Барилла — а Крагес ограничился одной сменой за рулём машины, правила тогда позволяли подобное распределение обязанностей. В общем, в 1985-м Барилле покорилась одна из главных вершин в автоспорте, но он продолжал мечтать о Формуле-1.



Поэтому постепенно Паоло вновь начал возвращаться в «формулы»: международная Формула-3000, японская… Правда, никаких серьёзных успехов добиться никак не удавалось: Барилла стабильно выступал слабее своих напарников, в числе которых были такие пилоты, как Пьерлуиджи Мартини и Бертран Гашо. Тем не менее в 1989-м Паоло удалось стать тест-пилотом у «Минарди», к тому моменту уже давно перешедшей в Формулу-1. До исполнения мечты оставался один шаг!

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Слишком маленькая «Минарди» и коварные шинники

Барилле повезло: основному пилоту «Минарди» Мартини пришлось пропустить Гран-при Японии, и вместо него в кокпит посадили именно Паоло. Повезло и в том, что дело было на прекрасно знакомой итальянцу «Сузуке». Он сумел пройти квалификацию, показав 19-й результат — для «Минарди» вроде бы неплохо, но в тот сезон благодаря специальным шинам «Пирелли» Мартини поднимался гораздо выше. Более того, на предыдущем Гран-при Португалии Пьерлуиджи даже один круг лидировал в гонке, а после возвращения на следующей гонке в Австралии стал в квалификации третьим, проиграв лишь двум пилотам «Макларена».



Паоло в своё оправдание мог сказать, что, во-первых, не имел никакого опыта в Ф-1, а во-вторых, еле помещался в маленький кокпит болида. «В квалификации я сумел проехать всего одну попытку из-за боли, а в гонке отказало сцепление. Пожалуй, и хорошо, что так», — вспоминал потом итальянец.



В сезоне-1990 Барилла уже сумел стать постоянным гонщиком «Минарди», сменив в составе команды Луиса Перес-Салу, который слишком много уступал Мартини. Однако сам Паоло справился ещё хуже. Например, в первой гонке сезона он стартовал с вроде бы достойной 14-й позиции, вот только Мартини был вторым! Пока Пьерлуиджи продолжал творить чудеса, Барилла стабильно проигрывал ему пару секунд и во второй половине сезона просто перестал пробиваться на старт гонок.

Предпоследний Гран-при Паоло Бариллы в Формуле-1 Фото: Pascal Rondeau/Getty Images

Ну а дальше результаты пошли на спад. Не квалифицировавшись трижды подряд, Паоло расстался с Ф-1 за два этапа до окончания сезона. Его лучшим результатом в карьере стало 11-е место на Гран-при Сан-Марино.



«Новая машина тоже была слишком маленькой для моего роста, — сетовал потом гонщик. — Я всё равно решил продолжить. Мы добивались неплохих результатов, но шины стали большой проблемой. «Пирелли» тогда не могли снабжать всех клиентов одинаково хорошей продукцией, они отдавали предпочтение «Тирреллу» Алези. Я в Японии сотрудничал с «Бриджстоуном» в работе над шинами, поэтому отлично знал шинные технологии и с первых же кругов мог понять, что с покрышками что-то не то. Так вот, во время зимних тестов в Эшториле на старой машине я мог проехать на три секунды быстрее, чем во время гоночного уик-энда в рамках сезона. Но «Пирелли» никогда открыто не признавала факта проблем. Увы, сезон завершился бесславно».



Вот так из-за халатного отношения соотечественников (по крайней мере, по мнению самого пилота), Барилла провалился в Формуле-1 и вошёл в бесславный пантеон рента-драйверов, которые выступали в чемпионате мира только благодаря спонсорской поддержке.

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Соперник Чагина и главный по пасте во всём мире

Вернувшись ненадолго в гонки спортпрототипов, 30-летний Паоло фактически завершил карьеру после сезона-1991, хотя иногда продолжал выходить на старт различных гонок. В его активе даже есть успешное выступление на «Дакаре»: в 2002 году Паоло за рулём грузовика «Мерседес» занял восьмое место. В тот год ралли-марафон выиграл Владимир Чагин, а, к примеру, Ян де Рой занял шестое место. Барилла — по своему собственному признанию, никуда не торопившийся и просто хотевший закончить гонку — проиграл экипажу «КАМАЗ-мастера» 19 с половиной часов.



В этот момент Паоло уже вовсю был погружён в дела семейного бизнеса. Закончив с Ф-1, Барилла активно включился в управление компанией Barilla Group, дела которой в тот момент вели его братья — Гидо и Лука. «Я понял, что никогда не достигну уровня Айртона Сенны. Не стану чемпионом мира, великим гонщиком. Тогда я решил освоить новую профессию и стать лучшим в ней», — признавался итальянец пару лет назад в интервью «РБК Стиль».

Фото: barilla.com

Пару лет Паоло даже являлся генеральным директором компании, прежде чем вновь сосредоточиться на должности заместителя председателя совета директоров. В 2016 году Бариллу избрали президентом Международной организации пасты (её цель — поднять популярность и потребление пасты во всём мире), ранее Паоло уже занял аналогичный пост в Ассоциации итальянских производителей кондитерских и макаронных изделий, что подчёркивает статус Бариллы и его компании.

Россия — важный рынок для итальянцев. Недаром у Barilla Group собственное производство в Подмосковье. Так что когда видите их макароны или пасту практически в любом магазине, то помните, что этот бренд очень даже связан с гонками.



К слову, ещё немного о гонках: про них Паоло не забывает. В 2015 и 2016 годах он принимал участие в Историческом чемпионате Формулы-1, управляя «Уильямсом» FW07C. Барилле принадлежат несколько гоночных болидов, включая «Феррари» 312B, которой в сезоне-1970 Ф-1 управляли Жаки Икс и Клей Регаццони. Про восстановление этого автомобиля даже был снят целый фильм (его ограниченный прокат был организован и в России), а в начале 2021-го Барилла предлагал прокатиться на 312B Льюису Хэмилтону, пока тот не подписал новый контракт с «Мерседесом».

Посмотреть видео можно на канале Formula.Voyage в YouTube.

…Когда у Паоло спрашивают про его лучший урок как менеджера, то и здесь Барилла вспоминает Формулу-1: «Спортсмен в Ф-1 знает, каковы слабые стороны машины, а чем быстрее ты их находишь и устраняешь, тем скорее сможешь поехать быстрее». Гонки не отпускают Паоло. Даже в 60 лет.