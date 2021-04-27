Легендарные победы «Форда» и «Макларена» вдохновили на создание спецверсий авто. Фото

Если бы с трудами Михаила Ломоносова, который когда-то написал «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего», были бы знакомы маркетологи Ford и McLaren, то они бы явно расширили мысль великого учёного. Если бы эти марки не чтили своё великое автоспортивное прошлое, то будущее у них, возможно, и было бы, но зато они не смогли бы монетизировать историю.
Легендарный Ford GT40 — модель знаковая не только для «голубого овала», но и для всего американского автопрома. Ни до, ни после этого купе автомобиль из США не выигрывал «24 часа Ле-Мана» в общем зачёте. Но перед тем, как отправиться покорять культовую суточную гонку во Франции, новинка прошла боевое крещение у себя на родине.
В 1966 году Ford GT40, который годом ранее выиграл 2000-километровую гонку в Дайтоне, стал настоящим триумфатором «24 часов Дайтоны» — в том сезоне заезд впервые проходил в суточном формате и закончился абсолютной победой Ford GT40 Mk.II. Спорткары с 7-литровым V8 оккупировали весь подиум: Уолт Хансген и Марк Донохью, представлявшие Holman & Moody, заняли 3-е место, серебро досталось экипажу Дэна Герни и Джерри Гранта, а победу одержали их напарники по Shelby-American Inc. Ллойд Руби и Кен Майлз — британец стал единственным неамериканцем на призовом подиуме.
Фото: Ford
В том же сезоне Ford GT40 Mk.II занял весь подиум в «12 часах Себринга», а затем последовал легендарный триумф в Ле-Мане, где в топ-3 также были только экипажи на американских спорткарах. Эта история, пусть и не без исторических неточностей, была популяризована фильмом «Ford против Ferrari», а ливрея машин, победивших на кольце «Сартэ» стала культовой. Сам американский автопроизводитель неоднократно выпускал заводские спецверсии в цветах спорткаров 1966 года, но только в 2020 году Ford вспомнил про успех в Дайтоне.
Фото: Ford
Выиграв первую 24-часовую гонку в Дайтоне, Ford всерьёз заявил о намерении подвинуть с пьедестала доминировавшую в те годы в марафонских гонках Ferrari. Бело-чёрно-красный GT40 Mk.II Руби и Майлза лидировал почти всю дистанцию, а на финише опередил ближайшего конкурента без малого на 50 км. Тем удивительнее, что столь уверенная победа оставалась в тени внимания завода более полувека. Исправить ситуацию марка решила выпуском Ford GT Heritage Edition.
Фото: Ford
Суперкар окрасили в цвет Frozen White, который был дополнен асимметричной графикой на кузове в чёрном цвете, роль которого играет неокрашенный углепластик кузова, и красном оттенке Race Red. Двери получили круглые элементы с №98, отсылающим к бортовому номеру купе Ллойда и Кена, а 20-дюймовые кованые колёсные диски цвета Heritage Gold призваны символизировать победное золото.
Фото: Ford
Салон отделали в более сдержанных красно-чёрных тонах: сиденья выполнены ярко-алыми, а передняя панель и дверные карты, с теми же номерами №98, получили чёрную обивку. Единственным цветным акцентом стали красные подрулевые лепестки из анодированного алюминия. На этом версия Heritage Edition исчерпала себя — никаких технических изменений суперкар не получил, сохранив 669-сильный 3,5-литровый бензиновый турбомотор EcoBoost V6 и 7-ступенчатую роботизированную коробку передач Getrag.
Впрочем, сосредоточение сил на доработке кузова и салона без изменения технических характеристик автомобилей — скорее правило, чем исключение. Но уникальные McLaren Senna GTR LM построены не по тому же принципу. Специалисты подразделения McLaren Special Operations (MSO) уделили внимание и экстерьеру, и интерьеру, но не оставили нетронутым 825-сильный 4-литровый турбомотор V8, хотя 7-ступенчатый «робот» остался прежним.
Поводом для создания спецверсии стало 25-летие победы McLaren F1 GTR в «24 часах Ле-Мана». Вообще выставлять этот суперкар в гонках не планировали, но в итоге спортивный вариант модели был всё же подготовлен и в 1995 году дебютировал в легендарном марафоне.
Ожидалось, что победу одержит один из прототипов класса WSC, но почти все они пали жертвами различных проблем, тогда как более скромные суперкары уверенно наматывали круги по кольцу «Сартэ». В итоге в топ-5 на финише суточной гонки оказались сразу четыре из семи стартовавших F1 GTR! Причём для McLaren это был их первый марафон во Франции. А единственным не-McLaren в первой пятёрке той гонки оказался чистокровный прототип Courage C34 французской команды Courage Competiton, который занял второе место.
В том году клетчатый флаг в Ле-Мане увидел квинтет McLaren F1 GTR, которые пересекли финишную черту на 1-й, 3-й, 4-й, 5-й и 13-й позициях в общем зачёте. В 2020 году на базе уже современного трекового суперкара McLaren Senna GTR были построены спецверсии LM, каждая из которых повторяет дизайн одного из пяти F1 GTR из Ле-Мана 25-летней давности.
Для создания автомобилей в MSO сначала получили у брендов Gulf и Harrods, а также от организатора марафона Automobile Club de l’Ouest (ACO) все необходимые для воспроизведения дизайна права на использование логотипов и товарных знаков, а кроме того специалистам McLaren Special Operations даже позволили воспроизвести точную копию наклейки о прохождении технической комиссии перед гонкой — это единственный стикер на кузове, а всё остальное нарисовано. Неудивительно, что работа над кузовом каждого суперкара заняла не менее 800 часов ручного труда!
Фото: McLaren
Углепластиковый монокок каждого McLaren Senna GTR LM получил табличку, на которой указаны номер шасси McLaren F1 GTR, которому посвящена машина, дата гонки, имена пилотов экипажа и место, занятое ими в «24 часах Ле-Мана» 1995 года. В салоне появились сделанные в золотом цвете (такого же оттенка тормозные суппорта и поперечные рычаги подвески) элементы управления на рули, отсылающие к рычагу коробки передач золотого цвета в McLaren F1, педали из нитрида титана, кожаные ремешки вместо ручек на дверях, а также карбоновые сиденья с 6-точечными ремнями безопасности — и подголовники, и накладки на ремни безопасности украшены декором в стиле оформления кузова конкретного суперкара.
Фото: McLaren
Доработанный двигатель стал на 20 л.с. мощнее, чем у McLaren Senna GTR, у 845-сильного мотора изменили характеристики кривой крутящего момента, обеспечив больший крутящий момент на более низких оборотах, а также оснастили выхлопной системой из инконеля. Компания OZ Racing, сделавшая ставшие каноничными 5-спицевые диски для McLaren F1 GTR, подготовила для нового суперкара особенные колёсные диски в том же стиле, что и у модели 90-х годов.
Из общего — всё. В остальном каждый из 5 уникальных автомобилей имеет своё особое оформление. McLaren Senna GTR LM 825/1 отсылает к шасси McLaren F1/01R, который чаще называют по имени спонсора — The Ueno Clinic Car — с угольно-серой ливреей с логотипами японского спонсора Ueno Clinic. На купе с №59 финн Джей-Джей Лехто, японец Масанори Секия и француз Янник Дальма в составе команды Kokusai Kaihatsu Racing выиграли гонку 1995 года. Для современной машины создали особый цвет Ueno Grey, а по желанию заказчика сделали даже дополнительные фары, какие были у оригинального McLaren F1 GTR.
Фото: McLaren
Второй McLaren Senna GTR LM 825/6 отсылает к The Harrods Car — шасси McLaren F1/06R, выступавшем в жёлто-зелёной ливрее знаменитого лондонского универмага Harrods. Несмотря на то что в подобной раскраске в 2015 году был сделан трековый гибрид McLaren P1 GTR, именно Senna GTR LM посвящён купе №51 с британским экипажем Энди Уоллеса, Дерека Белла и Джастина Белла. Трио вполне бы могло победить, если б не проблемы с коробкой передач за 2 часа до финиша, которые отбросили команду Mach One Racing на 3-е место. Для создания ливреи в MSO использовали цвета Solar Yellow и Heritage Green, чтобы воссоздать облик машины-призёра 1995 года.
Фото: McLaren
Пожалуй, самый узнаваемый McLaren Senna GTR LM 825/2 — это дань уважения шасси McLaren F1/02R, который называют The Gulf Car в честь ливреи главного спонсора. Британцы Марк Бланделл и Рэй Беллм вместе с бразильцем Маурицио Сандро Салой в составе Gulf Racing смогли занять 4-е место. Современный суперкар повторяет раскраску их McLaren F1 GTR №24, используя цвета Gulf 95 Blue, Gulf 95 Orange и Gulf 95 Silver, а также оригинальные эмблемы Gulf Oil.
Фото: McLaren
На 5-м месте в гонке финишировал экипаж французской команды Giroix Racing Team на купе The Jacadi Car — этому McLaren F1/07R и посвящён McLaren Senna GTR LM 825/7. На этой машине №50 выступали французы Фабьен Жируа и Оливье Груйяр и швейцарец Жан-Дени Делетраз. В окраске были использованы цвета Le Mans Blue и Polaris, дополненные логотипами нефтяной компании Elf, спонсировавшей экипаж в 1995 году.
Фото: McLaren
Шасси McLaren F1/05R — оно же The Cesar Car — обладавшее самой замысловатой ливреей, воспроизвели в McLaren Senna GTR LM 825/5. На автомобиле французской команды Societe BBA Competition выступал полностью французский экипаж в составе Жан-Люка Мори-Ларибьера, Марка Сурда и Эрве Пулена. Будучи поклонниками «арт-каров», Мори-Ларибьер и Пулен заказали известному художнику Сезару Бальдаччини ливрею их гоночного автомобиля, на котором они заняли 13-е место. В современном суперкаре использована современная интерпретация оригинальной раскраски, в которую добавлены время поул-позишен, современные гоночные трофеи и фирменные элементы марафона Ле-Мана. Работа по созданию ливреи была столь сложной, что даже в MSO сбились со счёта потраченного на рисунок времени — по оценкам специалистов, потребовалось несколько тысяч (!!!) часов работы, чтобы получить итоговый результат.
Фото: McLaren
Стоимость McLaren Senna GTR LM не раскрывается. Но известно, что, помимо суперкаров, их владельцы получат возможность посетить «24 часа Ле-Мана» в статусе VIP-гостей и проехать круг по кольцу «Сартэ» за рулём своих эксклюзивных машин в сопровождении оригинальных McLaren F1 GTR 1995 года. Ожидалось, что случится это в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса пришлось закрыть гонку для зрителей и гостей. Если всё пойдёт хорошо, уникальные McLaren проедут в Ле-Мане перед стартом марафона сезона-2021.
И какими бы эксклюзивными и недоступными к покупке ни были стандартные Ford GT и McLaren Senna, всегда найдётся возможность сделать эти суперкары ещё более уникальными. Главное — чтобы в истории марки нашлись поводы для гордости, которые в наши дни превращаются заодно и в обоснование для увеличившейся в счёте на покупку суммы.
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