Молодой пилот уже засветился в нескольких скандалах, но сможет ли Грэгсон доказать, что гоняет он лучше, чем скандалит?

Новый гонщик-злодей из США: Ноа лезет в драки и ни во что не ставит соперников

В любом виде автоспорта можно найти гонщиков с пылким нравом, которые спокойному диалогу с соперником по поводу аварии предпочтут спровоцировать его на драку или сами напрыгнут с кулаками. Лишь некоторые из них при этом достаточно талантливы, чтобы им давали второй или даже третий шанс. Или богаты. Однако в младших дивизионах NASCAR растёт гонщик, сочетающий все три фактора. Его зовут Ноа Грэгсон.

Ноа Грэгсон родился в 1998 году в Лас-Вегасе. Грэгсону откровенно повезло с семьёй: в каждом поколении по достаточно успешному предпринимателю, однако остановить внимание стоит на двух. Его прадед Оран был мэром Вегаса 16 лет и за этот срок он способствовал экономическому буму города, а также реформам по борьбе с коррупцией и расовой сегрегацией. Скотт, его отец, был влиятельным застройщиком и бизнесменом, вплоть до мая 2019 года.

Именно тогда Скотт Грэгсон попал в аварию, в которой убил мать троих детей и нанёс увечья ещё трём людям. Ходили слухи, что он может договориться с пострадавшей стороной, но все шансы на это пропали, как только стало известно, что Скотт был мертвецки пьян. В итоге, спустя больше года судебных процессов, он был признан виновным и отправлен в тюрьму на двадцать лет с возможностью выйти досрочно.

Однако до всех этих событий Скотт помог своему сыну начать карьеру гонщика на местном треке, где начинали такие легенды NASCAR, как Кайл и Курт Буш. По меркам практически любого профессионального спорта, Ноа начал достаточно поздно — в 13 лет, но благодаря своим успехам и грамотным финансовым вливаниям, он уже через два года выступал в региональных дивизионах NASCAR, выиграв в общей сложности 7 гонок.

К 2017-му успехи Ноа привлекли к нему внимание программы NASCAR Next, которая курирует прогресс молодых гонщиков, помогая таким талантам, как, например, Кайл Ларсон, так и Кайла Буша. Кайл владеет своей командой в третьем дивизионе NASCAR, и обратил внимание на прогресс и бюджет молодого гонщика из его родного города.

В первом же году Ноа смог выиграть гонку, однако не попал в плей-офф и стал лишь десятым. Второй сезон сложился гораздо более удачно и привёл ко второму месту и контракту с командой легенды NASCAR Дэйла Эрнхардта-младшего во втором дивизионе.

Пилоту запретили гоняться из-за случайно попавшего в эфир слова. Со дна до побед — за год! Расистский скандал чуть не стоил гонщику с японскими корнями карьеры, но в итоге даже помог сделать новый шаг вперёд.

Между сезонами Ноа отправился на гонку Snowball Derby, которая считается самой статусной для всех представителей региональных лиг и на которую приезжают даже гонщики Кубка. Тут Ноа впервые попал в скандал.

Перед гонкой он смело говорил в интервью, что выиграет гонку, что он и сделал. Однако к той же фразе он добавил, что поцелует Мисс Дерби, которая вручает трофей. И тут его план дал слабину. Девушка сопротивлялась и дала только себя чмокнуть в щеку. Этот случай вызвал реакцию в соцсетях, особенно от движения #MeToo, в котором это назвали домогательством.

Тогда Ноа сумел выкрутиться из этой ситуации и показал, что они с девушкой уладили все проблемы, пригласив её на официальный банкет NASCAR. После этого про случай забыли.

Так Ноа попал во второй дивизион, где и выступает до сих пор. Результаты солидные: восьмое и пятое места в чемпионате, две победы, свобода от отцовских денег (у Ноа есть спонсоры на каждую гонку), однако звёзд с неба 22-летний гонщик не хватает.

В прошлом году в нём обнаружилась новая черта — махание кулаками. В гонке в Кентукки Ноа зацепился за Харрисона Бёртона, гонщика “Тойоты”. Они уехали вместе к самой стенке, и смогли избежать аварии, но лишились шансов на победу. После гонки Ноа пришёл поговорить и всё закончилось потасовкой.

NASCAR обычно не реагирует на подобные случаи, поэтому никаких наказаний не последовало и все продолжили участвовать в гонках без каких-либо штрафов. Однако в марте у Ноа снова возникли проблемы с ещё одним гонщиком “Тойоты”.

Дэниел Хемрик после гонки подошёл к гонщику по поводу случая на пит-лейне, где Ноа не попал в свой бокс и врезался в машину Хемрика, чтобы заехать. Но вместо слов он начал с толчка — толканию в ответ Ноа предпочёл хук справа.

Эта потасовка окончательно поделила всех фанатов на команду Грэгсона и команду тех, кто хочет с ним подраться. Сам же Ноа вовсю высказываться в интервью по этому поводу: “Есть люди, которые меня любят. Есть люди, которые меня ненавидят. Такое бывает. Есть ли мне до них какое-то дело? Нет”.

Про Ноа заговорили как про нового “злодея” в NASCAR: каким в своё время был легендарный Дэйл Эрнхардт и каким сейчас считают Кайла Буша. Спорту нужен гонщик, который будет чуть ли не специально искать себе соперника, чтобы сделать гонки и окружающие события ярче. Хотя он потом и сказал, что уладил ситуацию с Хемриком, но добавил, что “обожает каждое мгновение”.

Хотя гонка в Майами незадолго до этого показала, что не все аспекты NASCAR ему так нравятся. Ноа уверенно ехал к первой победе в сезоне, и ему оставалось всего три круга, как вдруг перед ним у кругового Дэвида Старра случился прокол. Ноа не успел увернуться и врезался прямо в него, финишировав в итоге 33-м.

После гонки он не скрывал своего разочарования, заявив, что “какие-то лохи каждую неделю мешаются”, и ставил лайки комментариям с оскорблениями в адрес Старра. Владелец машины Дэвида и комментатор NASCAR на канале FOX в ответ написали посты в соцсетях с критикой, назвав гонщика “привилегированным юнцом, сидящим в папочкином кошельке” и “чересчур самоуверенным треплом”, добавив, что для Старра 12-е место, на котором он был, являлось великолепным результатом.

Над характером Грэгсона работают люди, понимающие концепцию “злодея” как никто другие: Дэйл-младший и его сестра Келли, которые вместе владеют командой и на примере своего отца изучили, как себя лучше вести и что делать. Они постоянно общаются с Ноа, обучают, а Келли говорила, что оберегает 22-летнего гонщика и относится к нему как к сыну.

Нельзя сказать, что на данный момент они добились значительных успехов, но у Ноа есть ещё полно времени, чтобы выбрать свой путь. Гонщик из Вегаса практически гарантированно найдёт себе место в Кубке, но ответ на вопрос, будет ли он тем самым “злодеем” или совладает с эмоциями — это только предстоит узнать.