5 лет столкновению Квята и Феттеля: удар, который пустил карьеру россиянина под откос

За две недели до той гонки россиянин был одним из героев Формулы-1, а потом решили отчислить из команды.

Когда в конце 2013-го стало известно о том, что в Формуле-1 дебютирует россиянин, который до этого стал чемпионом GP3, появилась надежда, что кто-то из соотечественников сможет побороться за победу. Когда Даниила Квята после ухода Феттеля взяли в «Ред Булл», проскакивала мысль: а вдруг ему выпаст шанс побороться за титул?

Увы, почти все надежды умерли после Гран-при России 2016-го. Да и те, что оставались после, — теперь тоже мертвы.

В честь пятой годовщины той злополучной гонки вспоминаем её события и как они повлияли на карьеру, пожалуй, самого перспективного россиянина в Формуле-1.

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Шанхайско-сочинская торпеда

Перед той гонкой Даниил источал уверенность: только что он агрессивным манёвром на старте Гран-при Китая пробил себе путь на подиум. Для Квята это был уже второй сезон с «Ред Булл» — после уверенного дебюта с «Торо Россо» в сезоне-2015 россиянин очень неплохо смотрелся на фоне более опытного Даниэля Риккардо. При этом, в общем зачёте Квят даже опередил напарника — 95-92, хотя обоим сезон испортили частые технические неполадки, но вот в квалификациях Квят проиграл — 7-12.

Подиум в Венгрии, а затем и второй — в Шанхае — укрепили имидж Квята как быстрого и агрессивного пилота, однако в квалификациях россиянин по-прежнему уступал. Так, в Мельбурне команда не разобралась с новым форматом на выбывание ещё по ходу сегмента, и Квят оказался только 18-м. В Бахрейне тоже возникли проблемы — ошибка на первом быстром круге Q2 и 15-е место, зато Даниил финишировал седьмым и набрал первые в сезоне очки.

Феттель и Квят на подиуме Гран-при Китая-2016 Фото: Clive Mason/Getty Images

Перед подиумом в Шанхае Квят тоже уступил Риккардо — шестое место против второго с разрывом более четырёх десятых секунды. В квалификации в Сочи Даниил вновь оказался позади и вновь с большим отставанием — более трёх десятых секунды. «Если вам интересно смотреть квалификацию — выключайте после неё телевизор, очки дают по воскресеньям», — ответил накануне Гран-при России Даниил на вопрос о том, не смущают ли его регулярные поражения от напарника по субботам.

Ну а потом был вошедший в историю старт, когда Квят ошибся на торможении в слипстриме позади Феттеля и врезался в заднюю часть его машины. А затем врезался в неё ещё раз — когда в скоростной дуге «Феррари» Себа стала терять темп. Феттель сошёл сразу — и помчался к Кристиану Хорнеру выразить негодование, а Даниил добрался до финиша — 15-м, в круге от победителя.

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Порочный круг

После столкновения с Феттелем Квят был отчислен из «Ред Булл» и вынужден вернуться в «Торо Россо». Решение было крайне жёстким — и паддок в большинстве своём сочувствовал Даниилу. Такие ошибки на первом в гонке торможении допускали многие, а уж Феттелю, как мы понимаем сейчас, и вовсе неприлично жаловаться на ошибки других.

Но у Хельмута Марко был Макс Ферстаппен, и он хотел как можно скорее увидеть голландца за рулём топ-машины — и он выиграл уже следующий Гран-при, став самым молодым в истории Формулы-1 победителем гонки. С тех пор никто ни на секунду не сомневался, что эта машина «Ред Булл» принадлежит Ферстаппену и покинет её он лишь по своей воле.

Квят и Сайнс перед Гран-при Испании-2016 Фото: Peter Fox/Getty Images

Для Квята понижение в «Торо Россо» стало ударом — только что ты боролся за подиумы, а теперь даже в третий сегмент удаётся выходить редко. В сезоне-2016 в 17 совместных с Сайнсом гонках Квят проиграл напарнику шесть квалификаций и лишь три раза выходил в Q3. И лишь три раза набрал очки. За «Торо Россо» Квят в том году набрал четыре очка, Сайнс — 42.

В сезоне-2017 проблемы продолжились. Чем сильнее Квят пытался доказать всем, что не потерял скорости и восстановить уверенность, тем больше ошибался и всё повторялось снова. К концу года Сайнс решил покинуть систему «Ред Булл» и отправился в «Рено», но даже это не помогло Даниилу сохранить место: Хельмут Марко предпочёл россиянину Брендона Хартли, который к тому моменту уже много лет не ездил на автомобилях с открытыми колёсами. Квят потерял место на стартовой решётке.

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Другой Квят

После года работы на симуляторе «Феррари» Квят вернулся на стартовую решётку — Брендон Хартли в итоге не блеснул, заменить его было некем, и в «Ред Булл» обратились к Даниилу. Уговаривать россиянина, как мы понимаем, не пришлось, и в сезоне-2019 Квят снова был на стартовой решётке.

И это был совсем другой Квят — более взрослый и уверенный в себе. Он больше не указывал журналистам, когда им выключать телевизор, и со стороны выглядел куда более расслабленным. На трассе Даниил впервые за долгое время стал лидером команды и на фоне дебютанта Александера Албона был ориентиром для инженеров. Ошибки время от времени случались, но уже намного реже, а затем случился дождевой Гран-при Германии и третий подиум в карьере Квята.

Даниил поправил собственную репутацию, но этого всё равно было мало: Пьер Гасли, который, как и россиянин, оказался отчислен из «Ред Булл» посреди сезона, справился с этим намного проще. Француз разгромил Квята в квалификациях, завоевал подиум в Бразилии, а в сезоне-2020 выиграл Гран-при Италии в Монце.

Квят вновь перестал быть лидером команды, и хотя россиянин время от времени выдавал очень сильные гонки, включая блестящий прорыв в Монце, Хельмуту Марко вновь понадобилось освободить место: под Юки Цуноду. Результаты Гасли были очевидно выше, а крайним вновь оказался Квят. И хотя история в каком-то смысле повторяется — Даниила высадили ради новичка — теперь он может уйти из Формулы-1 с гордо поднятой головой.

Да, россиянин не стал чемпионом мира и так и не выиграл ни одной гонки, однако такой шанс был: как бы всё повернулось, если бы в Сочи Квят каким-то образом прошёл Феттеля и во второй раз подряд бы поднялся на подиум? Тогда возможно за «Ред Булл» бы сейчас выступали Макс и Квят. Даниил в конце концов смог преодолеть отчисление из топ-команды, но время было безвозвратно упущено — то столкновение в Сочи пустило многообещающую карьеру под откос.