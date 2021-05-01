Пугающая авария Маркеса в MotoGP: байк вдребезги! Чемпиону точно стоило возвращаться?

В сезоне-2020 Марк Маркес в Хересе попал в аварию, которая вывела его из строя почти на год. В сезоне-2021 испанец вернулся в Херес и… снова попал там в аварию. Совпадение или знак?

Гран-при Испании для 6-кратного чемпиона MotoGP — одна из нескольких домашних гонок в календаре турнира, но трасса «Херес», несмотря на три победы на ней, вряд ли теперь входит в число любимых для пилота. После аварий, которые происходят второй год подряд и грозят вывести молодого испанца из игры, если вовсе не перечеркнуть его дальнейшую карьеру.

В 2020 году на первом же Гран-при Испании Маркес показал, что он всерьёз намерен побороться за свой 7-й титул. Но все надежды пошли прахом, когда прорыв испанца из глубины пелотона прервал классический хайсайд. В 3-м повороте трассы пилота выбросило из седла его «Хонды» на скорости около 150 км/ч и, приземлившись на левое плечо, Марк сломал… правую плечевую кость, в которую пришёлся удар от догнавшего гонщика 160-килограммового мотоцикла Honda RC213V. Затем последовало возвращение, усугубление травмы, операции, инфекция, и в итоге испанец пропустил не только остаток сезона-2020, но и две первых гонки уже в 2021 году.

Один из величайших мотогонщиков загубил карьеру? Как Маркеса подвели горячность и… дверь Безрассудное возвращение в седло и три операции грозят бесславно завершить карьеру шестикратного чемпиона мира.

Получилось так, что в незнакомом Портимане пилот относительно спокойно провёл Гран-при Португалии, а вот возвращение в Херес вновь прошло под знаком аварии. На сей раз в тренировке. В 3-й части свободных заездов в 7-м повороте на скорости за 180 км/ч «ушла» передняя покрышка Honda RC213V, отправив Марка в свободный полёт через гравийную зону безопасности.

Права на видео принадлежат Dorna Sports SL. Посмотреть видео можно в «твиттере» MotoGP.

Маркеса принял мягкий барьер безопасности, и лишь каким-то чудом своего пилота не припечатал мотоцикл. От «Хонды» мало что осталось, но в тот момент и Repsol Honda Team, и всех болельщиков MotoGP интересовало не состояние гоночного прототипа, а кондиции испанца. Очевидно потрясённый инцидентом пилот смог на своих ногах покинуть место падения, но был отправлен сначала в медицинский центр автодрома, а затем и в городскую больницу.

Мелочиться не стали и сразу сделали чемпиону компьютерную томографию, которая, к счастью, не показала никаких травм. Марк отделался сильными ушибами, но всё-таки не настолько сильными, чтобы врачи не допустили его к продолжению участия в уик-энде. Позднее, кстати, в 4-й тренировке и всё в том же 7-м повороте приложился об асфальт напарник Маркеса испанец Поль Эспаргаро, но заводская «Хонда» даже нашла в себе силы пошутить об этом.

Квалификацию оба пилота Repsol Honda Team закончили вне топ-10. Полю Эспаргаро не хватило 0,050 секунды для выхода во второй сегмент и он занял 13-е место, а Марк Маркес расположился непосредственно позади. Сам пилот заявил, что после своего падения изменил выбор передней покрышки и установил мягкий состав, а потом назвал это решение ошибочным. Именно неправильным типом шины на переднем колесе чемпион объяснил свой результат и потерю уверенности в мотоцикле.

Отрадно, что пилот не потерял в скорости после года вне спорта и как минимум внешне не подаёт признаков того, что новое падение на него повлияло, но, похоже, что подход к гонкам Маркесу надо менять. Если Марк не хочет остаться 6-кратным обладателем титулов в MotoGP, то, вероятно, стоит чуть менее агрессивно проводить свой первый после возвращения в гонки сезон и постепенно набирать скорость, параллельно обретая прежнюю физическую форму и развивая далёкий пока от победных кондиций мотоцикла.

Иначе ситуация, которую пока можно описать «один раз — случайность, два раза — совпадение», вполне может перейти в пословицу «поспешишь — людей насмешишь». А это вряд ли устроит и самого пилота, и его команду, и болельщиков. Весь вопрос только в том, достаточно ли будет Марку Маркесу двух падений на одной и той же трассе с разницей в год, чтобы сделать правильные выводы, или потребуется очередная травма.