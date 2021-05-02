Заговор в Формуле-1? В «Ред Булл» нелепо обвинили «Мерседес» в неспортивном поведении

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко — один из самых любимых журналистами обитателей паддока Формулы-1. 78-летний австриец любит делать громкие заявления, генерировать мощные заголовки. Не стала исключением и суббота на Гран-при Португалии, когда в интервью телеканалу Servus TV (к слову, тоже принадлежащему «Ред Булл») Марко внезапно соорудил мощную теорию заговора с участием «Макларена» и «Мерседеса».

Хельмут явно был расстроен после того, как Макс Ферстаппен упустил поул в квалификации. Первый круг голландца в решающем сегменте был достаточно быстр для поул-позишен, однако его аннулировали из-за несоблюдения границ трассы в четвёртом повороте. А вот второй круг Макса оказался существенно хуже и был достаточен лишь для третьего времени. Но Марко обвинил в таком итоге не пилота или коварный португальский ветер, а соперников.



Действительно, во время круга Ферстаппену пришлось обходить нескольких соперников, находившихся на прогревочных кругах — в частности, Ландо Норриса и Себастьяна Феттеля. Вот про них Марко и высказался, причём весьма язвительно.



«Ландо Норрису сказали во время второй попытки, что он не должен делать Максу одолжения. Очень спортивно со стороны руководства „Мерседеса“. А затем Феттель, который был занят тем, чтобы удержать свой автомобиль на трассе. Всё сложилось очень неудачно», — заявил Марко, фактически обвинив «Макларен» в том, что они после перехода на моторы «Мерседес» попали под зависимость от немецкого концерна и выполняют указания партнёров.

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При этом сама радиоинструкция от «Макларена» Марко не почудилась: Норрису по радио действительно сказали «не делать Ферстаппену одолжений». Вот только почему Хельмут решил, что тем самым командный мостик инструктировал своего пилота мешать сопернику?



По версии самого «Макларена», всё было гораздо проще: инженер просил Норриса удостовериться, что он не обеспечит сопернику слипстрим на стартовой прямой и тем самым не поможет «бесплатно» отыграть пару десятых секунды. В субботней квалификации многие гонщики действительно пытались «уцепиться» за коллег, тактика с попаданием в аэродинамический мешок была в ходу.



«Мне сказали не давать ему слипстрим, — подтвердил сам Ландо. – Не знаю, что я сделал не так. Я был довольно далеко впереди него, а затем, когда позволил ему проехать, то был на противоположной стороне трассы и на второй передаче — двигался максимально медленно. Я сделал всё, чтобы уйти у него с пути. Я не хотел ему мешать или делать что-то такое. Я его не блокировал. Даже близко к этому не был».

«Прежде всего, мы выступаем ради себя самих, а не кого-то ещё, — добавил глава «Макларена» Андреас Зайдль. – Наша цель — финишировать максимально высоко двумя нашими машинами. Но я считаю, что это нормально — и все так делают, включая самого Макса — не хотеть создавать кому-то аэродинамический мешок, потому что это помогает другому автомобилю. Суть квалификации — проехать свой круг без помощи кого-то ещё. То сообщение по радио, на которое они ссылаются… Когда вы посмотрите на то, что все делали на стартовой прямой после окончания круга, то увидите, что люди просто старались уйти с пути, без слипстрима, чтобы удостовериться, что каждый пройдёт круг сам, без дополнительной помощи».

Так что же, никакого заговора? Если посмотреть повтор квалификации, в этом можно легко убедиться: Норрис максимально корректно пропустил Ферстаппена, уйдя в сторону и замедлившись.

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При этом сама инструкция, давшая Марко повод для подозрений, была перестраховочной: в отличие от многих других случаев в квалификации, Ферстаппен в начале своего круга не находился прямо на хвосте у Норриса и физически не мог рассчитывать на слипстрим от «Макларена». Для этого нужно было бы, чтобы Ландо серьёзно замедлился по окончании круга, но тогда британец точно съехал бы с оптимальной траектории, а для Макса было бы бессмысленно и просто опасно пытаться хоть на секунду оказаться позади болида британца перед обгоном.

Почему Марко вдруг выступил с таким нелепым обвинением? Версий может быть много. Это и просто попытка вывести из себя сразу двух соперников, и превентивная мера, чтобы Тото Вольфу даже в голову не пришло о чём-то просить коллег из Уокинга.



Наконец, Марко мог немного выйти из себя на фоне очередной ошибки команды в новом сезоне. «Ред Булл» уже проиграл Гран-при Бахрейна из-за тактической ошибки и обгона Ферстаппена по обочине, чуть не упустил Гран-при Эмилии-Романьи после ошибок пилотов в квалификации и конкретно Макса — перед рестартом, а вот теперь Ферстаппен вновь упустил поул-позишен, а Перес на неё даже не претендовал. Машина вроде бы позволяет бороться за титул, шансы есть, но ошибок становится всё больше — в такой ситуации поневоле разнервничаешься и начнёшь обвинять соперников во всех смертных грехах!



Что же тогда придумает Хельмут, если и в воскресенье первое место займёт не «Ред Булл»?