У Ферстаппена с Боттасом был реальный шанс победить действующего чемпиона, но Льюис всё сделал идеально. Мазепин — 19-й.

Нет приёма против Хэмилтона! «Мерседес» и после новой победы скажет, что он не фаворит?

Макс проходит Льюиса. И снова пропускает…

На старте первая тройка разогналась практически синхронно и почти сразу уехала от всех остальных, но позиции внутри топ-3 не изменились: Боттас впереди, за ним — Хэмилтон и Ферстаппен. А вот Серхио Перес, разгоняясь с грязной части решётки, сразу пропустил Карлоса Сайнса на четвёртую позицию и откатился на пятое место. Чуть дальше Ландо Норрис прошёл Эстебана Окона и поднялся на шестую позицию, а позади все сохранили позиции.

Без инцидентов, впрочем, не обошлось: пилоты «Альфа Ромео» недопоняли друг друга на стартовой прямой, отправляясь на второй круг, и в итоге Райкконен на полном ходу въехал в заднее колесо Джовинацци. Шины Антонио каким-то чудом выдержали, а вот Кими с попавшим под днище антикрылом проехал мимо первого поворота и застрял в гравии. Чтобы очистить усыпанную обломками прямую, судьи выпустили автомобиль безопасности.

На рестарте Валттери Боттас выбрал идеальный момент, чтобы начать разгон, а вот Хэмилтон позади напарника немного замешкался и пропустил атаку Ферстаппена по внешней траектории первого поворота: Макс прорвался на второе место, Льюис теперь был только третьим.

Позади настоящие чудеса творил Ландо Норрис: британец прошёл Переса и Сайнса и вышел на четвёртую строчку, а Карлос откатился на пятую — где его уже ждал Шарль Леклер, опередивший Окона.

Отличный рестарт выдал и Никита Мазепин: россиянин опередил Мика Шумахера и вышел на 18-ю позицию. Правда, на следующем круге немец контратаковал и вернул прежний статус-кво.

Впереди же Макс прессинговал Боттаса, но допустил небольшую осечку и выпал из зоны DRS позади Валттери — этим тут же воспользовался Хэмилтон, вернувший позицию относительно Ферстаппена. Первая тройка вновь расположилась в стартовом порядке. А когда Перес прошёл Норриса, то и вся топ-4. Правда, напарнику Чеко уступал уже 7,4 секунды…

Хэмилтон идёт в атаку

На протяжении десяти кругов Льюис присматривался к напарнику и на 20-м пошёл в атаку: на стартовой прямой Хэмилтон залез в «воздушный мешок» позади Валттери и с искрами прорвался вперёд по внешней траектории первого поворота. Действующий чемпион впервые по ходу дистанции возглавил гонку. Боттас ничего не смог противопоставить напарнику и более того — вынужден был отбиваться от Ферстаппена вместо того, чтобы гнаться за победой.

Пройти Валттери Максу так и не удалось, а вот Льюис к 36-му кругу оторвался от этой пары на четыре секунды. Первым на пит-стоп поехал Ферстаппен — нидерландец взял свежий «хард» и вернулся на трассу четвёртым. Кругом позже в «Мерседесе» ответили остановкой Боттаса, но финн получил уже прикатанный комплект «харда» — свежих у действующих чемпионов не осталось.

Быстро прогреть такой комплект сложнее, и когда финн покидал боксы, Ферстаппен на уже прогретой резине пошёл в атаку и опередил соперника на торможении перед пятым поворотом.

Тут же в боксы «нырнул» Хэмилтон, тоже получивший не первой свежести «хард». Льюис вернулся на трассу с пятисекундным отрывом от Ферстаппена, но когда резина на «Мерседесе» заработала, Макс был уже в трёх секундах позади. Но Хэмилтон по крайней мере устоял впереди своего главного соперника.

97-я победа Льюиса

После пит-стопа Хэмилтона в лидеры вышел Серхио Перес — Чеко максимально оттягивал остановку, но в одном из эпизодов наткнулся на Никиту Мазепина. Россиянин покидал боксы и не стал во втором повороте пропускать лидера на второй круг. Чтобы избежать столкновения, Пересу пришлось блокировать и без того изношенную резину. А сам по себе инцидент стоил Серхио более секунды чистого времени.

Перес оставался на трассе до 52-го круга — к этому моменту его «медиум» окончательно разрушился, Хэмилтон опередил мексиканца ещё до его пит-стопа, а на трассу Чеко вернулся четвёртым — на «софте», но в 26 секундах позади Боттаса. Разрыв между Хэмилтоном и Ферстаппеном к этому моменту достиг 4,7 секунды, а шедший третьим Валттери отстал от Макса ещё на столько же.

В итоге Льюис Хэмилтон благополучно одержал рекордную 97-ю победу в Формуле-1 и принёс «Мерседесу» 117-й успех в Гран-при. Макс Ферстаппен занял второе место, а на третью ступень подиума поднялся Валттери Боттас. Серхио Перес финишировал четвёртым.

Лучшим из пилотов команд-середняков стал Ландо Норрис, удержавший пятое место после успешной атаки на «Феррари» на рестарте. Шарль Леклер в итоге стал шестым, а вот Сайнс на последних кругах совсем потерял темп и выпал из топ-10. Седьмое и восьмое места заняли Окон и Алонсо, девятым финишировал провалившийся в квалификации Даниэль Риккардо, а замкнул топ-10 Пьер Гасли.

Никита Мазепин вновь замкнул протоколы и занял 19-е место, а вот Мик Шумахер умудрился пройти Николаса Латифи и расположился на 17-й строчке.

В общем зачёте Хэмилтон опережает Ферстаппена на восемь очков. Третьим по-прежнему идёт Ландо Норрис, а на четвёртую строчку поднялся Валттери Боттас, опередивший Шарля Леклера. В Кубке конструкторов «Мерседес» опережает «Ред Булл» на 18 баллов, далее идут «Макларен», «Феррари» и «Альпин».

Следующий этап — Гран-при Испании — пройдёт в Барселоне 9 мая.