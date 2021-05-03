Старт карьеры Мазепина в Формуле-1 — это провал. Давайте без полутонов и попыток сгладить

После быстрого схода на дебютном Гран-при Бахрейна Никита Мазепин доехал до финиша в двух следующих гонках в Формуле-1, но не сказать, что выступления в Имоле и Портимане получились позитивными: пока россиянину сильно не хватает скорости и он допускает много ошибок. Мы, как российское СМИ, могли бы попробовать сгладить ситуацию, но есть ли в этом смысл? Уверены, Никита и сам понимает, что дебютные Гран-при в Ф-1 получились провальными. Разберём проблемы и объясним, почему стартовые проблемы не означают, что так будет всегда.

Что не так?

1) Никита стабильно медленнее напарника

Это основная и самая серьёзная проблема. Похоже, после парада разворотов на Гран-при Бахрейна россиянин решил сменить собственный стиль пилотажа на менее агрессивный, меньше рисковать, но это сказалось на скорости. В итоге Мазепин не в силах подобраться к Мику Шумахеру в квалификациях и отстаёт от него в гонках.



«Думаю, он отступил на шаг назад, чтобы потом суметь сделать два шага вперёд, — говорил в дни уик-энда в Португалии глава «Хааса» Гюнтер Штайнер. – Возможно, после старта сезона он спросил у себя, не хочет ли он получить слишком много сразу. Наверное, Никита решил попробовать новый подход. Уверен, это сработает. Он должен провести больше гонок, прежде чем мы будем делать какие-либо выводы. Мы знаем, что нынешний сезон — переходный для «Хааса». Формула-1 — непростой чемпионат, здесь нужно время, чтобы ко всему привыкнуть. Мы работаем над этим, уверен, это же делает и Никита».



При этом отметим: пусть формально Мазепин снова проиграл Шумахеру минуту, на самом деле ситуация в Портимане была гораздо лучше, чем в Имоле. Тогда россиянин, не прогрев шины и попав под синие флаги, умудрился проиграть Мику минуту всего за полгонки, а на сей раз уступал только 15 секунд, прежде чем команда решила перевести его на тактику с двумя пит-стопами. Эта стратегия была менее выгодной, но позволяла проехать больше чистых кругов, без синих флагов, а также давала возможность поработать с шинами «софт» — в общем, раз Никита все равно ехал последним, было вполне логично набраться в гонке максимального опыта.

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И всё же пока мы вынуждены констатировать, что Шумахер обыгрывает напарника в одну калитку. Примерно так же в 2010 году уступал Роберту Кубице Виталий Петров, но всё-таки поляк к тому моменту был опытным гонщиком, который уже выигрывал Гран-при и вообще проводил блестящий сезон. В то же время Мик — новичок, который во всех предыдущих сериях в первый год не впечатлял. Да и огромного опыта работы с «Хаасом» у Шумахера нет. Да, в отличие от Мазепина, он поработал на постсезонных тестах в 2020 году, но не более того.

Работа на симуляторе «Феррари»? Это полезно, но это именно симулятор «Феррари», а не «Хааса»: он не учитывает особенности болида американской команды и полезен для изучения трассы, но не подбора настроек. То есть преимущество, но мелкое, не являющееся достаточным основанием для того, что один новичок так сильно опережает другого.

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2) Никита все равно допускает много ошибок

Несмотря на явный отказ от агрессии, в телевизионные трансляции продолжают попадать вылеты и развороты Никиты. Мазепину трудно удерживать контроль над нестабильным болидом «Хааса», у него очевидно больше проблем с автомобилем, чем у Шумахера, хотя и Мик уже неоднократно оказывался на обочине и даже умудрился врезаться в стену позади сейфти-кара.



И всё же у Никиты ошибок больше. Почему? На сей счёт может быть много разных версий. Это и стиль пилотирования, и проблемы с настройками у его стороны боксов, и, если хотите, «избалованность» Мазепина слишком хорошей машиной. В последние годы Никита много работал за рулём «Мерседеса» — болида, который гораздо приятнее и проще в управлении, больше прощает гонщикам. После этого не так просто перестроиться под нервный и просто слабый «Хаас».

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3) У Мазепина регулярно возникают проблемы с другими пилотами

Три Гран-при позади — и у Никиты постоянно возникают мини-конфликты с другими гонщиками. В Бахрейне Мазепин обогнал нескольких коллег перед началом быстрого круга и испортил им финальные попытки, допустив разворот в первом же повороте. В Имоле произошла похожая ситуация с Антонио Джовинацци. Да, в обоих случаях заканчивалось время сессии и тот же Джовинацци должен был действовать расторопнее, но всё-таки странно, что такие проблемы возникли только у Никиты, но не у Мика.



В квалификации в Портимане — снова проблемы: на сей раз Николасу Латифи показалось, что Мазепин специально ему помешал, после того как сам канадец вовремя не подвинулся ранее. Ситуация была спорная: не было ощущения, что Мазепин действительно серьёзно помешал пилоту «Уильямса», тот мог бы и не бросать быстрый круг, но всё-таки странно, что Никита не замедлился на стартовой прямой, а пропустил Латифи позднее, в менее удобном месте.

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В гонке в Португалии — новая напасть: Мазепин заблокировал Серхио Переса, два гонщика чуть не столкнулись. С одной стороны, Никиту легко оправдать: ему не показывали синих флагов, команда тоже не информировала гонщика и наоборот говорила, что выпустит на свободную трассу. Но всё же странно, что пилот не смотрит в зеркала заднего вида. Плюс, опять же, вопрос: почему всё это происходит только с россиянином? Адресуем этот вопрос и Никите, и его гоночному инженеру. По ощущениям, тот нередко очень плохо выполняет свою работу, то не предупреждая о трафике, то невовремя выпуская на квалификационные попытки.

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Почему всё это — не приговор

Пойдём с конца. Инциденты Мазепина с другими гонщиками — следствие явной нехватки опыта. Очевидно, что через некоторое время россиянин адаптируется (и заодно научится пропускать на круг так, чтобы и никого не блокировать, и не терять слишком много времени).

Регулярные вылеты и развороты тоже сойдут на нет: гонщик станет опытнее, привыкнет к машине. А в 2022-м Никита, даст бог, получит куда более качественную технику (хотя посмотрим, как Мазепин и все остальные гонщики адаптируются к существенно обновлённым автомобилям).



Остаётся последний и главный пункт — скорость. Тут главный повод для оптимизма — выступления Никиты в младших сериях. В GP3 Мазепин боролся за титул и уверенно опередил нынешнего тест-пилота «Феррари» Каллума Айлотта, а в Ф-2 во второй сезон демонстрировал хорошую скорость в гонках и отлично работал с шинами — эти навыки не могли просто взять и навсегда пропасть. К слову, в первый год в Ф-2 Никита смотрелся почти безнадёжно и был разгромлен напарником — тогда казалось, что Ф-1 никогда ему не светит. А уже спустя сезон россиянин стал одним из ведущих гонщиков серии.

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Когда Мазепин адаптируется к машине и обретёт уверенность в себе (полагаем, сейчас, на фоне ошибок и слабых результатов, говорить о ней не приходится), то у Никиты появится возможность двигаться вперёд и наконец начать демонстрировать свои сильные стороны.



Когда это случится? Сам Никита не хочет делать чётких прогнозов: «Мне всегда интересно у себя спросить: если ты сказал, что тебе потребуется пять гонок, а понадобилось шесть, то что делать в таком случае? Выброситься из окна? Наверное, не самый лучший вариант. Поэтому мы с командой реалистично подходим к этому вопросу, исходя из тех возможностей и тех целей, которые у нас намечены на этот сезон. Не нужно забывать, что если бы мы постоянно выступали на одной трассе, то прогресса можно было бы достичь быстро. Но в ближайшее время начнутся гонки на трассах, где я никогда не был, и там потребуется вдвое больше времени, если мы говорим про Японию или другие страны. Это неостанавливаемый процесс. Самое главное — чтобы все ошибки произошли в этом году и следующий сезон был чистый. Как будет? Покажет время».

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Вполне возможно, что повод для оптимизма принесёт уже следующий этап в Испании. Эту трассу Мазепин прекрасно знает, он выигрывал здесь в GP3 и достойно смотрелся в Ф-2, при этом «Каталунья» не так сложна в плане пилотажа, как скользкий «Алгарве». Пора прибавлять. Тем более что Мик Шумахер в Португалии показал: и на такой машине можно не только уныло плестись позади, но и с кем-то бороться.