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10 богатейших гонщиков Формулы-1: кто из пилотов заработал больше всего за свою карьеру, топ-10

10 богатейших гонщиков Формулы-1
Евгений Кустов
10 богатейших гонщиков Формулы-1. До лидерства Хэмилтону ещё пахать и пахать!
Что-то новенькое: рейтинг не зарплат, а состояний пилотов. В топ-10 — четыре действующих.
Авто / Формула-1 0
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Рейтингами зарплат пилотов Формулы-1 никого не удивишь: каждый сезон появляется сразу несколько версий того, сколько зарабатывает каждый из гонщиков. Но вот портал Racingnews365 пошёл немного другим путём: там постарались подсчитать не зарплаты нынешних пилотов, а сбережения гонщиков — как нынешних, так и ветеранов. То есть учли прежние доходы от выступлений и рекламы, вложения в недвижимость, крупные покупки и так далее. И таким образом у голландского портала (с ним сотрудничает авторитетнейший Дитер Ренкен) получился рейтинг самых богатых пилотов. Представим его ниже со своими комментариями.

10. Нико Росберг — $ 30 млн

Немцу оказалось достаточно 11 сезонов в Формуле-1, чтобы войти в десятку. Вряд ли Нико много зарабатывал в «Уильямсе», а вот выступления за «Мерседес» в 2010-2016 годах позволили чемпиону мира сколотить состояние, которое сейчас оценивается в 30 млн долларов. При этом Росберг не ограничивается сбережением накопленного и активно вкладывается в разные проекты, включая команду новой внедорожной электросерии Экстрим-Е. Интересно, что Нико не остался послом бренда «Мерседеса» и активно сотрудничает с другими автомобильными компаниями, включая «Ауди».

9. Себастьян Феттель — $ 50 млн

На наш взгляд, довольно скромная оценка состояния четырёхкратного чемпиона мира, который получал огромную зарплату в «Феррари» и при этом не славится дорогими покупками или шикарным образом жизни. Так или иначе, Себ продолжает приумножать собственное состояние: его новый трёхлетний контракт с «Астон Мартин» оценивается в 15 млн долларов, хотя если Феттель и дальше будет выступать столь же невыразительно, то, вероятно, данное соглашение станет для немца последним в Ф-1.

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8. Дэвид Култхард — $ 70 млн

Пусть даже шотландец ни разу не стал чемпионом мира, но он провёл немало сезонов в составе богатых «Уильямса» и «Макларена», а также в совершенстве научился искусству обращения со спонсорами. Это позволяет Дэвиду и спустя много лет после ухода из спорта сотрудничать с целым рядом брендов. Отметим, что Култхард также получает доход от владения различной недвижимостью в Монако, Швейцарии и Лондоне.

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7. Дженсон Баттон — $ 105 млн

Чемпион мира 2009 года обгоняет коллегу на 35 млн долларов: сказываются более поздние годы карьеры, а также долгие и успешные выступления в составе «Макларена». Кроме того, коммуникабельный и почти всегда позитивный Дженсон — тоже находка для спонсоров.

Фото: Joe Portlock/Getty Images

6. Эдди Ирвайн — $ 180 млн

Пусть за свою карьеру в Ф-1 ирландец лишь раз был близок к чемпионскому званию, это не помешало Ирвайну солидно заработать за время выступлений в «Феррари» и «Ягуаре». При этом Эдди параллельно активно занимался инвестициями, получая от них даже больший доход, чем от Формулы-1. Именно это позволяет Ирвайну уверенно опережать того же Баттона. Ну и как не напомнить про суперяхту Эдди, чья стоимость оценивается в 18 млн долларов.

5. Ален Прост — $185 млн

Пусть даже личная команда Алена закончила своё существование в Ф-1 крахом, это почти никак не сказалось на состоянии самого Проста. Несмотря на выступления в менее сытные 80-е — 90-е, Ален и достаточно заработал, и грамотно инвестировал полученные гонорары, что позволяет ему входить в пятёрку богатейших пилотов. К тому же Ален продолжает сотрудничать с концерном «Рено» и спонсорами.

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4. Кими Райкконен — $ 200 млн

Многолетние выступления в составе «Макларена» и «Феррари» и довольна тихая семейная жизнь после бурной юности помогли Айсмену сколотить солидное состояние. Неудивительно, ведь ещё в 2009-м Райкконена признавали одним из самых высокооплачиваемых спортсменов мира. Да, сейчас в «Альфа Ромео» Кими зарабатывает гораздо меньше, но на пенсию все равно не торопится.

Фото: Clive Mason — Formula 1/Formula 1 via Getty Images

3. Фернандо Алонсо — $ 220 млн

Ещё один действующий гонщик, состояние которого во многом обеспечили «Макларен» и «Феррари». Как и Кими, Фернандо никак не может распрощаться с Формулой-1, и новый контракт с «Альпин» позволяет Алонсо ещё пополнить свой банковский счёт. Любят испанца и его многочисленные спонсоры, а Фернандо активно продвигает собственный бренд одежды Kimoa.

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2. Льюис Хэмилтон — $ 280 млн

Если по числу чемпионских титулов Льюис может уже скоро выйти на чистое первое место, то вот в рейтинге богачей Ф-1 по версии Racingnews365 первая строчка светит британцу ещё не скоро. Тем более что эпоха баснословных гонораров в Ф-1 постепенно сходит на нет, обсуждается лимит зарплат, да и сам Хэмилтон не молодеет. Но состояние своё продолжает приумножать, ведь помимо контракта с «Мерседесом» у Льюиса немало доходов от спонсоров.

1. Михаэль Шумахер — $ 780 млн

Сумма поражает воображение, но нам трудно судить, насколько она точна. Без сомнений, немец мог столько заработать за свою долгую и невероятно успешную карьеру в Формуле-1, да и от спонсоров у Михаэля отбоя не было. Но последние семь лет немца — это продолжающаяся борьба с последствиями травмы головы, заработанной во время катания на горных лыжах. Шумахеру требуются дорогостоящие лечение и уход, от него по понятным причинам ушли спонсоры, и поэтому неудивительно, что время от времени мы читаем сообщения, согласно которым семья Шуми выставляет на продажу различную собственность, будь то один из домов или личный самолёт. Продолжай бороться, Михаэль!

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