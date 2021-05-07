Льюис надоел борьбой с расизмом? Имеет право: в Испании фанаты Алонсо оскорбляли его семью

13 лет назад Формула-1 не вступилась за Хэмилтона. Вставанием на колени тогда и не пахло.

Льюис Хэмилтон — самый титулованный пилот современности — часто подвергается критике, и в основном — за проявление активной гражданской позиции. Один из аргументов: спорт вне политики, а Формула-1 — неподходящее место для отстаивания личной точки зрения. Возможно, в этом есть своя правда, однако когда семью Льюиса оскорбляли на трибунах в Барселоне, никто не сказал им, что трасса Формулы-1 — это неподходящее место для подобного рода выпадов.

«Блэкфейс» — издевательский пародийный театральный грим, распространившийся в комедийных шоу и водевилях XIX века и послуживший укоренению расистских стереотипов с помощью гротескного и грубого юмора. Придя из США, приобрёл в Великобритании ещё большую популярность — основанные на «блэкфейсе» скетчи появлялись на английском телевидении вплоть до 1981 года. К концу XX века применение грима сошло на нет и считается неприемлемым проявлением расизма.

«Блэкфейс» на зимних тестах

В феврале 2008 года в Барселоне начались предсезонные тесты Формулы-1 — Хэмилтон готовился к своему второму сезону в «Больших призах». В прошлом сезоне 22-летний дебютант лишь из-за досадной ошибки в Шанхае упустил чемпионство, однако по итогам сезона всё равно оказался впереди Фернандо Алонсо, самого титулованного гонщика на решётке на тот момент. Очков и побед у них было поровну, но вторых мест у Льюиса было больше — пусть и по второму дополнительному признаку, но британец победил.

Испанских болельщиков такой исход в массе своей не устроил — до появления Фернандо Алонсо автогонки в этой стране не были популярны, зато многие смотрели мотогонки. Всё изменили приход Алонсо и его победы с «Рено», вслед за его успехами и у Формулы-1 появилась своя аудитория. И теперь за Фернандо болели миллионы людей. Не за Формулу-1, а за Фернандо. А Алонсо Хэмилтона недолюбливал — и это отношение передалось болельщикам.

Болельщики на зимних тестах в Барселоне в 2008 году Фото: Joanne Burnett/Getty Images

На предсезонные тесты на трибуны пришли шестеро испанцев — лица каждого были вымазаны чёрным гримом, все одеты в одинаковые футболки с надписью «Семья Хэмилтона». С трибун они выкрикивали расистские лозунги, оскорбляли семью Льюиса, а самого гонщика называли «чёрным дерьмом».

Хулиганов вывели с трибун, но разразился нешуточный скандал: министр спорта Великобритании Джерри Сатклифф подал официальный протест правительству Испании. ФИА начала собственное расследование: речь шла о запрете обеих гонок на территории страны — и в Барселоне, и в Валенсии. В итоге вопрос удалось уладить — и до крайних мер дело не дошло.

К слову, Фернандо Алонсо, когда у него спросили мнение об инциденте, ничего предосудительного в произошедшем не увидел. «Испания — не расистская страна, просто ребята возвращались с карнавала, хотели повеселиться, и вот что из этого вышло», — сказал он. Про карнавал говорил и один из участников «перформанса»: «Я не расист и мне очень жаль, что британская пресса выставляет всё так, — сказал Тони Кальдерон в интервью The Independent. — Мы оделись на карнавал, хотели пошутить, но не над цветом кожи. Охрана ничего нам не сказала — им даже понравилось, они смеялись с нами!»

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Карнавал продолжается

Полутора годами позже Формула-1 вернулась в Барселону, причём Хэмилтон — в ранге действующего чемпиона мира. И вновь один из болельщиков пришёл на трассу в чёрном гриме, а чтобы сомнений совсем не оставалось, он надел футболку «Макларена», за который тогда гонялся Хэмилтон.

ФИА вновь выразила озабоченность и протест, но каких-либо ещё действий предпринимать не стала. Всем было удобнее, чтобы об инциденте просто забыли.

Льюис Хэмилтон перед Гран-при Испании 2009 года Фото: Paul Gilham/Getty Images

Хэмилтон, к слову, тоже не особенно привлекал к произошедшему внимание и был сосредоточен на гонках — тем более что начало сезона-2009 для «Макларена» не сложилось. Но теперь, 13 лет спустя, у Льюиса есть возможность проявить свою позицию, и акция со вставанием на колено — самый ненавязчивый и демократичный способ это сделать. Или лучше было, если бы он вставал на колено на подиуме?

В эти выходные Испания примет очередной этап Формулы-1, и у Льюиса Хэмилтона появится шанс превзойти ещё одно достижение Михаэля Шумахера и сравняться с Айртоном Сенной — по числу побед в одном и том же Гран-при подряд. Сейчас рекорд принадлежит Сенне — он побеждал в Монако с 1989 по 1993 год. Михаэль выигрывал Гран-при Испании и США по четыре раза кряду, а у Льюиса таких Гран-при три — британский, американский и испанский.