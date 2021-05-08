Макс допустил помарку на втором секторе, Перес ошибся, а Мазепин — снова последний с огромным отставанием от Шумахера.

Сотый поул Хэмилтона в Формуле-1! «Ред Булл» опять не справился с чемпионом

Судьбу поула решили 0,03 секунды

В пятничных тренировках лучшее время осталось за «Мерседесом», но в субботних свободных заездах Ферстаппен перехватил инициативу и дал понять, что без борьбы поул не отдаст. Тем не менее первые попытки остались за Хэмилтоном: Льюис на 0,03 секунды опередил Макса и 0,13 секунды «привёз» Боттасу. Ферстаппен попытался ответить Хэмилтону во второй попытке, но ни он, ни Льюис, ни Боттас так и не улучшили, закрепив результаты.

Четвёртое место занял Шарль Леклер — лидер «Феррари» уступил времени поула 0,77 секунды, но опередил Эстебана Окона и Карлоса Сайнса, замкнувшего топ-6. Даниэль Риккардо расположился на седьмой строчке, хотя не успел на вторую попытку — австралиец ехал последним в очереди и завершил прогревочный круг уже после клетчатого флага.

Серхио Перес вновь выступил неудачно и занял только восьмое место: Чеко допустил ошибку в первой попытке, а потому проехал в Q3 лишь один быстрый круг. Ландо Норрис, как и многие другие, тоже не смог улучшить в финале — девятое место, а замкнул топ-10 Фернандо Алонсо — и это уже третье в сезоне поражение испанца от напарника.

Льюис надоел борьбой с расизмом? Имеет право: в Испании фанаты Алонсо оскорбляли его семью 13 лет назад Формула-1 не вступилась за Хэмилтона. Вставанием на колени тогда и не пахло.

0,008 не в пользу Стролла

Исход второго сегмента в Барселоне решили буквально тысячные доли секунды. Так, Лэнс Стролл, занявший 11-е место, уступил Фернандо Алонсо 0,008 секунды. Более того, Пьер Гасли — 12-я позиция — оказался лишь на 0,016 секунды медленнее испанца!

На 13-й строчке расположился Себастьян Феттель — немец потерял на втором секторе своей решающей попытки и в итоге не смог прибавить. Как и Стролл с Гасли. К слову, для француза это первый в сезоне случай, когда он не прошёл в финальный сегмент.

Единственным, кто в Q2 смог под клетчатым флагом улучшить свой результат стал Антонио Джовинацци, но круга итальянца хватило только на 14-ю позицию. 15-м остался Джордж Расселл — лидер «Уильямса» в каждой квалификации этого сезона боролся во втором сегменте.

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Второй в сезоне вылет в Q1 для Цуноды

Для японского дебютанта «Альфа Таури» начало сезона складывается не слишком удачным, и в Барселоне Юки во второй раз за последние три этапа выбыл уже в первом сегменте. В отличие от Имолы, Цунода не разбил автомобиль, но его результат в Q1 оказался лишь 16-м. «Я ни черта с этой машиной не могу сделать!» — бросил новичок в сердцах.

На 17-й позиции расположился Кими Райкконен — для него это тоже второй вылет в Q1 (и третье поражение от Джовинацци в четырёх квалификациях!). Неплохо выступил Мик Шумахер — 18-е место, опередил Николаса Латифи, а Кими на «Альфа Ромео» немец уступил лишь 0,2 секунды.

Замкнул протоколы Никита Мазепин — россиянин уже в четвёртый раз проигрывает Шумахеру в квалификации и вновь с большим отрывом — 0,69 секунды. При этом, всю третью тренировку Мазепин шёл в том же темпе, что и напарник, разрыв составлял всего пару сотых… «Это безумие, я не понимаю, почему такое время», — сказал Никита своему инженеру после клетчатого флага. «Не волнуйся, выясним», — ответил тот.

Гран-при Испании стартует в воскресенье 9 мая в 16:00 по московскому времени.