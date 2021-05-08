Перес — тоже не вариант для «Ред Булл»? Или в проблемах напарников Макса виновата машина?

В квалификации в Барселоне Серхио вновь ошибся и будет стартовать только восьмым — времени освоиться в «Ред Булл» у Чеко всё меньше.

С момента ухода Даниэля Риккардо из «Ред Булл» прошло больше двух лет, но в Милтон-Кинсе до сих пор не могут найти австралийцу достойную замену — сначала Пьер Гасли и Алекс Албон не смогли навязать голландцу борьбу, а теперь и многоопытный Серхио Перес не справляется — вот и в Барселоне Чеко не без труда вышел из второго сегмента, показав время на уровне «Феррари» и «Макларена», а в третьем допустил ошибку и лишил себя возможности проехать круг в оптимальных условиях.

Так что же получается? Перес тоже не тянет? Или всё-таки дело в машине?

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Проблемы Чеко

Казалось, переход в топ-команду — это лучшее, что могло произойти с Серхио Пересом, но не исключено, что именно «Ред Булл» и похоронит карьеру мексиканца. На фоне всеобщего разочарования Албоном и Гасли Перес с его опытом должен был выступать намного сильнее. В теории. На деле же Чеко местами выглядит чуть ли не хуже своих предшественников!

Так, в Бахрейне Серхио вообще не смог пройти в третий сегмент: в команде пытались обеспечить мексиканцу старт на «медиуме», однако Перес не смог собрать хороший круг и более трёх десятых уступил Ферстаппену. Впрочем, в гонке Серхио удалось реабилитироваться — его прорыв на пятое место при старте с пит-лейна получился по-настоящему впечатляющим. Дальше ещё лучше — второе место в квалификации в Имоле и победа над Ферстаппеном!

Но вот дальше всё пошло наперекосяк. При старте со второго места Перес был очень осторожен в первых поворотах и старался не помешать Ферстаппену — что вполне разумно, но в итоге это обернулось пропуском Леклера в 14-м повороте. Затем Чеко вылетел под сейфти-каром — и получил 10-секундный штраф за самовольное возвращение позиции. А потом вылетел ещё раз, окончательно потеряв шансы набрать очки.

Сайнс, Перес и Норрис на Гран-при Португалии Фото: Lars Baron/Getty Images

Наконец, в Португалии, вместо того чтобы бороться с «Мерседесами» за победу, Чеко вновь запорол старт, пропустил Норриса, и, пока обгонял его обратно, далеко отпустил лидеров. В Портимане Перес смотрелся ничем не лучше своих предшественников и не выполнил главной задач: прессинговать Хэмилтона и провоцировать «Мерседес» на тактические ошибки.

Новый Гран-при — и новая ошибка Серхио. Трасса в Барселоне считается одной из самых «необгонных» в календаре, стартовая позиция важнее разве что в Монако — важность квалификации переоценить невозможно. Но Переса развернуло в первой попытке финального сегмента, а во второй, когда состояние трассы ухудшилось, он смог показать только восьмое время. Так что в воскресенье Ферстаппену опять придётся бороться в одиночку.

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«Квалификация получилась сложной, да и в целом день вышел неудачным, — признал Чеко. — Мне так и не удалось сегодня собрать круг, к тому же мне нездоровится, болит плечо. Тем не менее мы прошли в Q3, и это уже хорошо. Жаль, что мы стартуем не так высоко, но я надеюсь, что в гонке удастся минимизировать ущерб».

Ещё до начала уик-энда Перес в разговоре с журналистами чуть подробнее рассказал о тех проблемах, с которыми столкнулся в «Ред Булл». «В этой машине не работает то, что я привык делать за рулём, — признался мексиканец. — Мне нужно адаптироваться к этой машине, но у нас так мало времени на трассе — пара серий и день уже закончился. Но у меня есть отличная точка отсчёта — Макс, он выжимает 110% из этой машины, мне нужно достичь того же уровня. Так что я работаю почти с той же основной, что и он. Нет смысла искать в других направлениях».

Макс Ферстаппен и Серхио Перес Фото: Bryn Lennon/Getty Images

Машина «Ред Булл» сильно отличается по своим повадкам от других машин — и в первую очередь уровнем сцепления на передней оси. По словам Переса, это одно из главных отличий от других машин, однако и всё остальное требует иного подхода. «Здесь всё совершенно иначе, чем было в «Рейсинг Пойнт»: настройки, механика, развесовка, аэродинамика, — рассказывал ещё на зимних тестах Чеко. — На этой машине даже время отыгрывать нужно иначе — другими способами».

Слова Переса звучат логично — особенно в свете того, что Милтон-Кинс работает вокруг Ферстаппена и именно под его предпочтения заточен автомобиль. Однако для гонщика, у которого за плечами почти две сотни Гран-при (по количеству стартов Чеко завтра войдёт в топ-20 в истории Ф-1), это не должно быть проблемой.

В «Ред Булл» от Переса ждут в первую очередь стабильности на длинных дистанциях. В квалификациях Серхио в последние годы не блистал: в 2018-м Чеко с разгромным счётом 5-16 уступил Эстебану Окону, а до этого три года подряд проигрывал Хюлькенбергу. Однако даже в отсутствие идеального круга «Ред Булл» (пока) позволяет попадать на второй ряд — и уже оттуда Перес должен постоянно оказывать давление на «Мерседесы». Пока же именно из-за отсутствия стабильности у Переса нет результатов.

Сколько времени Хельмут Марко даст Чеко, прежде чем начнёт искать ему замену? Вероятно, до конца сезона из кокпита Переса не высадят, а в следующем году у всех будут совершенно новые машины и у Серхио появится реальный шанс побороться с Ферстаппеном — ну а вдруг Максу новая машина не понравится? Но для этого сначала нужно победить нынешний автомобиль.