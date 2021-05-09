Макс выиграл старт, но провалился по тактике! Когда стало нужно, Хэмилтон был безжалостен

Старт за Максом

На трассе в Барселоне почти невозможно обгонять, а потому старт — единственная гарантированная возможность отыграть позиции. Хэмилтон и Ферстаппен синхронно среагировали на светофор, и «Мерседес», казалось, даже лучше набирает скорость, но «Ред Булл» каким-то чудом удержался рядом и сумел «нырнуть» внутрь в первом повороте. Макс мгновенно уехал в отрыв и уже «вёз» своему главному сопернику больше секунды.

Позади Валттери Боттас уступил третье место Шарлю Леклеру — финну пришлось отпустить газ, чтобы не врезаться в Хэмилтона, чем и воспользовался монегаск. А Эстебан Окон и Карлос Сайнс потеряли по две позиции — вперёд прорывались Даниэль Риккардо и Серхио Перес. Чеко после неудачной квалификации стартовал лишь восьмым и должен был быстро отыгрываться, чтобы побороться за подиум.

Никита Мазепин стартовал не слишком удачно и уже на стартовой прямой отстал от соперников на несколько корпусов, зато это позволило занять более выгодную траекторию в третьем повороте и обойти Николаса Латифи. Увы, ненадолго — через несколько поворотов канадец вернул позицию.

Тем временем впереди Ферстаппен и Хэмилтон оторвались от Леклера на восемь секунд, а вот разрыв между ними стабилизировался на уровне 1,3-1,5 секунд. И в этот момент — на восьмом круге — на выходе из одиннадцатого поворота остановилась «Альфа Таури» Юки Цуноды. Машина стояла одним колесом на гоночном полотне, и судьям пришлось выпустить автомобиль безопасности.

Два пит-стопа против одного

Несколько кругов под автомобилем безопасности не повлияли на расстановку сил среди лидеров — Ферстаппен и Хэмилтон продолжили позиционную борьбу. Максу вроде бы удалось создать себе прежний отрыв в полторы секунды, но к 25-му кругу Хэмилтон резко подтянулся к лидеру, чем спровоцировал последнего свернуть в боксы.

Льюис оставался на трассе на четыре круга дольше — и это сыграло против британца, который на трассу вернулся в шести секундах позади Ферстаппена. Валттери Боттас, побывавший в боксах даже раньше Макса, смог опередить Леклера и вырваться на третье место, а позади по-прежнему шли Риккардо и Перес — Чеко никак не мог пройти «Макларен», а Дэн постепенно отставал от «Феррари».

Оказавшись позади, Хэмилтон бросился атаковать, поставил рекорд гонки и за несколько кругов отыграл всё отставание от лидера. Правда, подтянуться ближе, чем на 0,7 секунды и провести атаку Льюису не удавалось. И за 24 круга британец неожиданно «ныряет» в боксы на второй пит-стоп — и получает комплект уже прикатанного «медиума».

Хэмилтон опять поехал в рекордном темпе и отыгрывал у Ферстаппена по секунде-полторы с круга. При этом, у самого Макса начались проблемы с резиной: «Не думаю, что мы доедем на этих шинах до финиша». Так и вышло: за шесть кругов до финиша Хэмилтон подтянулся к Ферстаппену на прямой с помощью DRS и вышел в лидеры по внешней траектории первого поворота.

3-1 в пользу Хэмилтона

Льюис в итоге благополучно финишировал первым и завоевал 98-ю в карьере победу. Ферстаппен, совершивший в итоге второй пит-стоп, приехал вторым, а третье место занял Валттери Боттас. На четвёртой позиции финишировал Шарль Леклер, а в борьбе за пятое место Серхио Перес всё же додавил Риккардо. Карлос Сайнс занял только седьмое место, опередив Ландо Норриса, а замкнули топ-10 Эстебан Окон и Пьер Гасли.

Никита Мазепин финишировал на последнем 19-м месте, отстав от лидера на два круга. Партнёру по команде — Мику Шумахеру — россиянин уступил почти 50 секунд.

В общем зачёте отрыв Хэмилтона от Ферстаппена вырос до 14 очков — 94 балла против 80. На третью позицию поднялся Валттери Боттас, опередивший Ландо Норриса. Далее по-прежнему идут Леклер, Перес и Риккардо.



В Кубке конструкторов «Мерседес» опережает «Ред Булл» на 29 баллов, а идущий третьим «Макларен» проигрывает уже 76.

Следующий этап — Гран-при Монако — пройдёт 24 мая в Монте-Карло.