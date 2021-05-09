«Ред Булл» даже не попробовал выиграть, «Астон Мартин» жалуется не на тех. Итоги Испании

«Мерседес» почти наверняка победил бы, даже если бы не ошибка со стратегией. Но у Макса хотя бы был шанс…

Уже много лет в Формуле-1 не было плотной и непредсказуемой борьбы двух равных по силе команд, но сезон-2021 вдохнул в чемпионат новую жизнь: «Ред Булл» существенно сократил отставание от действующих чемпионов из «Мерседеса». И тем удивительнее раз за разом наблюдать тактические просчёты австрийской команды, у которой раньше только за счёт стратегии были шансы вырваться вперёд. И Гран-при Испании не стал исключением.

Итоги четвёртого этапа сезона — в традиционном обзоре «Чемпионата».

Макс выиграл старт, но провалился по тактике! Когда стало нужно, Хэмилтон был безжалостен Лучшим позади грандов стал Шарль Леклер на «Феррари», а Никита Мазепин, увы, уверенно последний.

«Ред Булл» не оставил себе ни шанса

То, как легко Хэмилтон держался в грязном воздухе позади Ферстаппена и его круги после первого пит-стопа, демонстрируют истинный потенциал «Мерседеса» — W12 была сильнее машины «Ред Булл», и временами Льюис отыгрывал у голландца по две секунды с круга. Впрочем, учитывая разницу в состоянии резины и задачи гонщиков, из этого нельзя делать выводы о подавляющем преимуществе действующих чемпионов. Преимущество было, но не подавляющее, и у «Ред Булл» была возможность хотя бы побороться в концовке за победу, но в Милтон-Кинсе её упустили.

«С самого начала уик-энда мы делали всё, чтобы убедиться, что на гонку останутся два комплекта „медиума“, — сказал после финиша Хэмилтон. — Считается, что тактика одного пит-стопа быстрее, но я знал, что с одной остановкой проехать гонку будет тяжело, так что мы сразу готовились к двум». В «Ред Булл» же готовились к гонке с одним пит-стопом — и явным образом прогадали.

Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон на подиуме Гран-при Испании Фото: Bryn Lennon/Getty Images

Однако ещё больше печалит то, что в «Ред Булл» никак не отреагировали на ход соперников. После второго пит-стопа Льюиса стало почти очевидно, что у британца достаточно времени, чтобы нагнать лидера и пройти его, бездействовать было нельзя. Мгновенный ответный пит-стоп тоже едва ли был бы достойным ответом — учитывая шедшего не так далеко Валттери Боттаса

А вот после второго пит-стопа самого финна у «Ред Булл» был шанс быстро сменить Максу изношенный «медиум» на свежий «софт» и попытаться атаковать Хэмилтона на последних кругах. За десять кругов до финиша Макс оказался бы в 20 секундах позади Льюиса — и если бы отыгрывал хотя бы по паре секунд с круга (вполне реальная разница, учитывая состояние резины), был бы шанс побороться. А так — без вариантов.

Положение в чемпионате (топ-10):

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 94 очка

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 80

3.

4. Ландо Норрис («Макларен») — 41

5. Шарль Леклер («Феррари») — 40

6. Серхио Перес («Ред Булл») — 32

7. Даниэль Риккардо («Макларен») — 24

8. Карлос Сайнс («Феррари») — 20

9. Эстебан Окон («Альпин») — 10

10. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 8…

20. Никита Мазепин («Хаас») — 0. 1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 94 очка2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 803. Валттери Боттас («Мерседес») — 474. Ландо Норрис («Макларен») — 415. Шарль Леклер («Феррари») — 406. Серхио Перес («Ред Булл») — 327. Даниэль Риккардо («Макларен») — 248. Карлос Сайнс («Феррари») — 209. Эстебан Окон («Альпин») — 1010. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 8…20. Никита Мазепин («Хаас») — 0.

Фанатам «Мерседеса» рано праздновать

После четырёх этапов сезона счёт между «Мерседесом» и «Ред Булл» 3-1, при этом в двух последних гонках действующие чемпионы были объективно сильнее. Хотя турнирная таблица не отражает этого в полной мере — разрыв между Хэмилтоном и Ферстаппеном 14 очков, не так уж и много на фоне многочисленных ошибок австрийцев. К тому же, RB16B по чистой скорости не так и много уступает «Мерседесу»: дважды в трёх последних квалификациях пилоты «Ред Булл» были всего в 0,03 секунды позади.

Валттери Боттас Фото: XPB/Getty Images

И парадоксальным образом одним из самых слабых звеньев команды оказалось её прежнее оружие: второй пилот. Валттери Боттас, который все эти годы лояльно отрабатывал «ведомым» при Хэмилтоне, в этом сезоне для напарника совершенно бесполезен. И если на первых этапах Валттери просто не мог отобрать очки у Ферстаппена (Макс в этом году не финиширует ниже второго места!), так ещё и помешал в Испании Льюису: почти круг финн, несмотря на команды по радио, не уступал траекторию напарнику, хотя шёл на куда более изношенной резине. Это стоило Хэмилтону полутора секунд в погоне за Ферстаппеном.

Боттас явно испытывает прессинг по поводу вероятной замены на Джорджа Расселла в следующем году, и под таким давлением лояльность пилота может дать слабину. Если в какой-то момент Валттери проигнорирует приказ командного мостика ради личной победы и лишит тем самым Хэмилтона семи очков, именно их в условиях плотной борьбы с Ферстаппеном может и не хватить в концовке сезона.

Перес — тоже не вариант для «Ред Булл»? Или в проблемах напарников Макса виновата машина? В квалификации в Барселоне Серхио вновь ошибся и будет стартовать только восьмым — времени освоиться в «Ред Булл» у Чеко всё меньше.

Лучший этап в сезоне — «Феррари», похоже, возрождается

В гонке команд-середняков в Испании доминировал Шарль Леклер — на старте монегаску даже удалось запереть позади себя Валттери Боттаса, а на втором отрезке «Феррари» ехала достаточно быстро, чтобы остаться впереди «Ред Булл» и «Макларена». Да и в квалификации Леклер уступил лишь «Мерседесам» да Максу Ферстаппену. А, как говорят в паддоке, если машина быстра в Барселоне, то она, скорее всего, быстра везде.

Шарль Леклер впереди группы пилотов на Гран-при Испании Фото: Bryn Lennon/Getty Images

Относительно неплохо в этот уик-энд смотрелся и «Макларен» — главный соперник «Скудерии» в борьбе за третью строчку Кубка конструкторов. Притом в тренировках у «Макларена» возникли проблемы с новинками, но в гонке они были, судя по всему, в большинстве своём решены.

А вот «Альпин» гонка получилась разочаровывающей: Окон и Алонсо решили пройти дистанцию с одним пит-стопом, что оказалось ошибкой. После четырёх этапов на счету французской команды лишь 15 очков — на 50 меньше, чем у «Макларена».

Положение в Кубке конструкторов:

1. «Мерседес» — 141 очко

2. «Ред Булл» — 112

3. «Макларен» — 65

4. «Феррари» — 60

5. «Альпин» — 15

6. «Альфа Таури» — 10

7. «Астон Мартин» — 5

8. «Альфа Ромео» — 0

9. «Уильямс» — 0

10. «Хаас» — 0.

«Альфа Таури» выпала из топ-5

Кажется, что всё хуже и хуже обстоят дела у «Альфа Таури». Если на первых этапах Пьеру Гасли удавалось затаскивать в топ-5, то в Барселоне француз впервые в этом сезоне не вышел в финальный сегмент. В конце концов Пьер пробился в топ-10 (несмотря на нелепую ошибку на стартовой решётке), но во многом благодаря своевременному переходу на «софт» во второй половине дистанции.

Пьер Гасли Фото: Lars Baron/Getty Image

На фоне неудач Юки Цуноды и постепенно падающего темпа Гасли складывается ощущение, что наилучшие шансы на хороший результат у «Альфа Таури» были в первых гонках. Но пилоты допустили в них слишком много ошибок и набрали всего десять очков. Команду из Фаэнцы можно было бы назвать главным разочарованием сезона, если бы не…

Формуле-1 надоел постоянный мат от новичка, заменившего Квята. Уже пришлось извиняться Поначалу было забавно, но после регулярных провалов жалобы японца стали звучать как минимум неуместно.

«Астон Мартин», которым пора перестать жаловаться

Руководитель команды «Астон Мартин» Отмар Зафнауэр (от имени Лоуренса Стролла, надо полагать) вновь заявил о том, что перемены в регламенте в меньшей степени ударили по машинам с высоким рейком. «Мы много лет занимались разработкой такой машины и можем судить», — отметил он, имея в виду опыт «Рейсинг Пойнт».

Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл на Гран-при Испании Фото: Bryn Lennon/Getty Images

Напомним, что у команды долгое время была отличная машина — в 2010-х «Форс Индия» держалась лучшей среди команд-середняков. Затем «Форс Индия» перешла под контроль Стролла, превратилась в «Рейсинг Пойнт» и неожиданно полностью сменила концепцию, скажем так, вдохновившись идеями «Мерседеса».

И когда в прошлом году лазейка в правилах и снисходительное отношение судей позволили использовать де-факто клиентское шасси, у Отмара Зафнауэра не было возражений. Сейчас, когда возникли сложности и инженерам нужно понимать логику работы машины, Зафнауэр протестует. Но никто не вынуждал «Рейсинг Пойнт» переходить на философию «Мерседеса» — «Макларен» отлично справляется и со своим шасси. Да и сам «Мерседес» сейчас лидирует в чемпионате, и Тото Вольф не призывает срочно пересмотреть регламент. Ну а для «Астон Мартин/Рейсинг Пойнт/Форс Индия» это худший старт сезона с 2011 года.