Впервые в сезоне в гонке команд-середняков новый победитель, а компанию Мазепину составили сразу два пилота.

Леклер даже круче Хэмилтона с Ферстаппеном! А вот Гасли глупо ошибся. Оценки за Испанию

Четвёртый этап Формулы-1 — в традиционно субъективных оценках автора.

Шарль Леклер — 10

Безупречный уик-энд в исполнении монегаска: лучший после топ-команд в квалификации, отличный старт, борьба с Валттери Боттасом и финиш на четвёртом месте впереди всех соперников по общему зачёту. Лучшая гонка Леклера в этом году — таким и должен быть лидер «Феррари».

Льюис Хэмилтон — 9,5

В субботу британец завоевал сотый поул в карьере, а в воскресенье разгромил Ферстаппена, не оставив сопернику ни шанса. В каком-то смысле в «Ред Булл» облегчили Льюису задачу, но без мощного второго отрезка в исполнении действующего чемпиона победа могла уйти и к Максу.

Макс Ферстаппен — 9,5

Ферстаппен со своей стороны сделал всё, что мог, но пал жертвой чересчур оптимистичного расчёта команды проехать гонку с одним пит-стопом. Голландец блестяще стартовал, ехал достаточно быстро, чтобы не допускать атак Хэмилтона, но проехать в высоком темпе 42 круга на «медиуме» было попросту невозможно.

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Даниэль Риккардо — 8

Лучший уик-энд Даниэля в цветах новой команды. «Макларен» немного потеряла в темпе относительно «Феррари», однако Риккардо неплохо квалифицировался и отыграл ещё две позиции на старте. Сдержать Переса, учитывая расстановку сил, изначально было невыполнимой задачей, но и шестая позиция — достойный результат.

Эстебан Окон — 7,5

В «Альпин» поставили на стратегию одного пит-стопа, и прогадали: «медиум» с трудом выдержал отрезок в 40 кругов, и это по меньшей мере стоило позиции относительно Ландо Норриса. Можно было бы отметить сильную квалификацию в исполнении Окона, но её перечеркнул средний старт и потеря двух позиций на первом круге.

Лэнс Стролл — 7

Проблемы «Астон Мартин» продолжаются: впервые в сезоне ни одна из машин не прошла в третий сегмент квалификации. По ходу гонки Стролл прошёл Алонсо (дважды), но под финиш всё равно выпал из топ-10, уступив Пьеру Гасли на более свежей резине.

Кими Райкконен — 7

Финн вновь неудачно квалифицировался (трафик в последней попытке), но сумел отчасти отыграться в гонке. Кими был единственным, кто рискнул стартовать на «медиуме», и в итоге всю дистанцию финн прошёл с одной остановкой: темпа «Альфа Ромео» не хватило, чтобы набрать очки, но при старте с 17-го места Райкконен финишировал 12-м.

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Антонио Джовинацци — 7

Итальянец уже в третий раз в сезоне опередил напарника в квалификации, но всё было испорчено на раннем пит-стопе, когда выяснилось, что одна из подготовленных шин пропускает воздух. Джови пришлось прорываться с последних позиций, и даже 15-е место после такого — успех.

Мик Шумахер — 7

Немецкий дебютант раз за разом смотрится на трассе чётко и уверенно. На старте Мику в какой-то момент даже удалось вырваться на 16-е место, но темпа машины не хватило, чтобы позицию удержать. По итогам первых четырёх гонок Шумахер — однозначно самый сильный дебютант сезона. Хотя без помарки при заезде на пит-стоп не обошлось.

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Ландо Норрис — 6,5

Невнятный этап в исполнении британца, блиставшего в каждом предыдущем Гран-при. Норрис неудачно выступил в третьем сегменте и стартовал только девятым и на дистанции смог пройти лишь Эстебана Окона (за это Ландо стоит поблагодарить стратегов француза за оптимизм). Итог — восьмое место и худший результат сезона.

Джордж Расселл — 6,5

Британец вновь прошёл во второй сегмент, но из-за плохого старта сразу же откатился на 18-е место. В итоге британец финишировал 14-м и опередил лишь тех, у кого возникли проблемы с машиной или тактикой — Джовинацци и Алонсо.

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Валттери Боттас — 6

Этап в Барселоне для Боттаса стал словно повторением гонки в Портимане: вновь проиграл напарнику в квалификации, вновь уступил позицию на трассе и потерял время относительно лидеров, пока отыгрывался. И вновь не участвовал в борьбе за победу. В четырёх первых гонках сезона Валттери ни разу не финишировал выше Ферстаппена и не отобрал у него ни одного очка.

Карлос Сайнс — 6

В квалификации Карлос уступил Леклеру менее десятой доли секунды, но это стоило двух позиций, а на старте испанец потерял ещё две. Под финиш кое-как удалось отыграть одну из них, но седьмое место на фоне успеха Леклера выглядит слабовато. Сайнсу переход в «Феррари» даётся непросто.

Себастьян Феттель — 6

Немец в этот уик-энд не допускал крупных ошибок, но постоянно уступал напарнику и всю гонку провёл позади него. При этом, выше 13-го места на финише Феттель в этом году ещё не поднимался, так что даже это выступление — одно из лучших в сезоне…

Фернандо Алонсо — 6

Уже в третий раз подряд двукратный чемпион мира смотрится слабее Эстебана Окона, причём дело не только в темпе на длинной дистанции, но и на быстрых кругах: Фернандо потратил больше резины на выход в Q3 и в итоге оказался на пять позиций ниже.

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Серхио Перес — 5,5

Чеко провалился в квалификации, запоров первую попытку, и хотя на старте смог что-то отыграть, финишировал позади Шарля Леклера, «Феррари» которого в обычных условиях «Ред Булл» должен легко опережать. Как и Боттас, Перес вновь оказался не в состоянии вмешаться в борьбу лидеров и каким-то образом поддержать напарника. Позади четыре гонки, и Серхио проигрывает Ферстаппену уже 48 очков — в полтора раза больше, чем набрал сам.

Юки Цунода — 5

Провал в квалификации и быстрый сход в гонке — очередной этап не принёс японскому дебютанту ничего хорошего. Можно отметить красивый обгон Расселла на втором круге, однако его не пришлось бы совершать, не потеряй Юки позиции на старте.

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Пьер Гасли — 4,5

Во второй раз в сезоне француз портит себе гонку уже в начале: в Бахрейне он сломал о «Макларен» переднее антикрыло, а теперь — криво встал на решётке, из-за чего схлопотал 5-секундный штраф (очень странная ошибка для столь опытного пилота). В конце концов Пьер взял один балл за десятое место, а мог бы быть по меньшей мере девятым.

Николас Латифи — 4,5

Латифи в очередной раз уступил Расселлу в квалификации — причём целую пропасть, а гонку попытался проехать с одним пит-стопом. Не удалось. По ходу этого сезона Латифи ни разу не опережал напарника в квалификации и не финишировал впереди него в гонках.

Никита Мазепин — 4,5

Россиянин вновь был последним и в квалификации, и в гонке — и снова с довольно большим отставанием от Мика Шумахера. Отметим, что в тренировках перед квалификацией Никита показывал результаты на одном уровне с напарником — будем надеяться, что это знак скорого прогресса.