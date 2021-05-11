Ради эксклюзивной «Феррари» Роналду пропустил тренировку. У Ибры такая уже есть

Если для вас «Монца» — это исключительно итальянский автодром, то есть две новости. Хорошая заключается в том, что вы следите за автоспортом. Плохая — вы не следите за итальянским же автопромом. Потому что с 2018 года Monza — это ещё эксклюзивный спорткар от Ferrari. Точнее, даже два — одноместный SP1 и двухместный SP2. Владельцем последнего совсем скоро станет Криштиану Роналду.

Португальский футболист, будучи одним из самых высокооплачиваемых спортсменов планеты, имеет обширную коллекцию эксклюзивных спорткаров, одним из которых и стала новая Ferrari Monza SP2. Причём ради договорённости о приобретении своего нового автомобиля игрок «Ювентуса» и сборной Португалии даже пропустил тренировку своего клуба, но вряд ли его за это наказали: пока его сокомандники топтали газон «Альянц Стадиум» в Турине, Роналду в компании президента «Ювентуса» Андреа Аньелли и главы Ferrari Джона Элканна отправился в Маранелло.

Очевидно, что и экскурсия по сборочному конвейеру итальянского автопроизводителя в сопровождении первых лиц Ferrari, и встреча с главой Scuderia Ferrari Mission Winnow Маттиа Бинотто и его подопечными Шарлем Леклером и Карлосом Сайнсом-младшим (причём футболист презентовал монегаску и испанцу свои футболки с автографом) стали лишь дополнением для главного события, которым оказалось то ли получение, то ли пока ещё заказ на заводе нового суперкара Monza SP2.

Автомобили Ferrari в принципе не назовёшь массовыми, но модель Monza занимает в линейке бренда особое положение. В 2018 году итальянский автопроизводитель все свои спорт- и суперкары разделил на четыре категории: в Sport вошли спортивные модели вроде F8 Tributo, SF90 Stradale и 812 Superfast, в GT — 4-местные машины вроде Portofino и Roma, к Special Series отнесли лимитированные версии автомобилей из двух первых линеек, а на вершину гаммы возвели Icona — эксклюзивные спорткары, выпускающиеся ограниченными тиражами. И единственными представителями Ferrari Icona с 2018 года по сей день остаются баркетты Monza SP1 и Monza SP2.

Фото: Ferrari

В основу этих моделей легло купе Ferrari 812 Superfast, которое облачили в особые кузова и снабдили доработанным двигателем. Мощность 6,5-литрового атмосферного V12 для суперкаров Icona увеличили с 800 до 810 л.с., а 7-ступенчатую роботизированную коробку передач, всю электронику и ходовую часть в целом оставили стандартной, хотя и внесли определённые коррективы в настройки с учётом изменившихся кузовов.

Фото: Ferrari

Источником вдохновения для новинок стали открытые спорткары Ferrari 50-х годов. Победоносная Ferrari 166 MM Barchetta Touring, которая в 1949 году покорила «Милле Милья» и «24 часа Ле-Мана», последовавшие за ней Ferrari 375 MM 1953 года, Ferrari 750 Monza 1954 года и Ferrari 860 Monza 1956 года и стали источником вдохновения для создателей современных суперкаров и дали им имя. И заодно тип кузова. Баркеттой в честь небольшой скоростной лодки назвал спорткар Ferrari 166 MM Джованни Аньелли, увидевший машину на автосалоне в Турине в 1948 году — по его мнению, автомобиль с открытым верхом и отсутствующим лобовым стеклом (вместо него использовался небольшой стационарный ветровик со стороны водителя и аналогичный, но съёмный элемент со стороны пассажира) больше напоминал именно лодку, а не машину.

Фото: Ferrari

В середине прошлого века баркетты Ferrari блистали в гонках не только под управлением заводских пилотов марки, но и добивались успеха в руках пилотов-частников, так что именно духовным преемникам подобных моделей выпала честь стать первыми «иконами» итальянской компании в XXI веке. На шасси 812 Superfast водрузили два элегантных углепластиковых кузова, отличающихся лаконичным дизайном (крылья сделаны воедино с капотом, а доступ в салон открывают миниатюрные поднимающиеся вперёд-вверх дверки) и своей компоновкой.

Фото: Ferrari

Как можно понять из индекса, новые Monza имеют либо одноместный, либо двухместный салон. У модели SP1 есть только водительское место, пространство справа от которого закрыто углепластиковым кожухом, а в SP2 счастливый обладатель суперкара может разделить удовольствие от вождения с одним спутником — кокпит разделён на две зоны мощным углепластиковым усилителем, а у пассажира из всех удобств разве только миниатюрный ветровичок, кожаная сумка, играющая роль бардачка, да собственный подголовник-обтекатель.

Фото: Ferrari

Салон предельно аскетичен. Не считая обшитых кожей кресел, всё остальное сделано из углепластика. Нет даже передней панели как таковой — от Ferrari 812 Superfast заимствованы руль, приборная доска и переключатели, размещённые на центральной консоли. Да у водителя есть ещё Virtual Wind Shield — аэродинамический элемент, призванный отводить поток набегающего воздуха от головы водителя. Формально за рулём Ferrari Monza SP можно находиться и без шлема, но на деле это вряд ли очень комфортно.

Фото: Ferrari

Monza SP1 и Monza SP2 стали чуть легче 812 Superfast (одноместная модель весит 1500 кг, двухместная — 1520 кг, а базовое купе имеет массу 1525 кг), но сохранили динамические характеристики «исходника»: разгон 0-100 км/ч занимает 2,9 секунды, а отметку 200 км/ч стрелка спидометра разменивает через 7,0 секунды после старта. При этом если максимальная скорость 812 Superfast составляет 340 км/ч, то у дуэта Icona она заявлена на уровне «более 300 км/ч» — явно, что при отсутствии крыши и лобового стекла и этого хватит для полноты эмоций.

Фото: Ferrari

Совместно с модными брендами Loro Piana и Berluti была разработана фирменная коллекция экипировки и одежды — гоночные комбинезоны, шлем, перчатки, трикотаж, шарф и обувь — для обладателей Ferrari Monza SP, причём аксессуары можно персонализировать в стиле конкретной машины. Для создания вещей использовали классическую кожу и шерсть, дорогой текстиль, обработанные современными средствами для защиты от влаги и ветра, причём вся одежда выполнена в том же стиле, сочетающем ретро и современность, что и сами автомобили.

Фото: Ferrari

Тираж Monza SP1 и Monza SP2 составил по одним данным 100 экземпляров каждой модели, по другим — 499 машин всего. Стоимость эксклюзивных автомобилей в Ferrari традиционно не называют никому, кроме покупателей, но она явно немаленькая. Суперкар Криштиану Роналду оценивается минимум в € 1,6 млн.

И весь вопрос только в том, у кого дороже экземпляр, ведь ещё одним владельцем Ferrari Monza SP2 из мира большого футбола является игрок итальянского клуба «Милан» Златан Ибрагимович. У шведа чёрный суперкар с алым салоном, а у португальца, по слухам, будет ярко-красный автомобиль. Но если «Ибру» уже видели за рулём Monza SP2 в Стокгольме, то CR7 только предстоит вывести свою баркетту на дороги. Зато Роналду побывал на заводе Ferrari, а про Ибрагимовича такой информации нет. Так что пока в этом противостоянии Криштиану и Златана ничья, 1:1.