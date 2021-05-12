Как Мик Шумахер стал лучшим новичком Формулы-1. Цунода и Мазепин очень помогли немцу

Когда стало известно о дебюте Мика Шумахера в Формуле-1, эксперты призывали не ждать чудес и дать парню время освоиться. Вспоминали даже его выступления в молодёжных сериях, когда Мик и в Ф-2, и в европейской Ф-3 «вкатывался» медленнее других дебютантов, и предсказывали, что в «Больших призах» история повторится.



Сейчас, когда позади уже четыре гонки, и Никита Мазепин в одну калитку проигрывает немцу, а Цунода бьёт машины и вылетает с трассы, именно Шумахер выглядит лучшим дебютантом сезона. По крайней мере, после стартовых этапов.

Новая звезда паддока

Очень многие хотели вернуть фамилию Шумахер в Формулу-1, так что никаких сомнений в появлении Мика не было ещё в 2018-м, когда он за счёт невероятной концовки сезона с серией из пяти побед стал чемпионом европейской Формулы-3. За этим титулом последовал переход в Ф-2, где, как и на предыдущей ступени, в первый сезон Мик звёзд с неба не хватал — лишь один подиум (и то в реверсивном спринте в Венгрии) и 12-е место в чемпионате.

На второй год Шумахер выиграл чемпионский титул, однако того доминирования и бесконечных побед, что в Ф-3, не было. Даже больше того: по чистой скорости Мик не был очевидно быстрее дебютантов Роберта Шварцмана и Юки Цуноды, с которыми регулярно боролся за победы. Не избежал Мик и ошибок: были вылеты в квалификации, столкновение с напарником в Сильверстоуне. Но провести ровный сезон никому не удалось, и сильнейшим в итоге оказался Мик.

Юки Цунода и Мик Шумахер после гонки Формулы-2 в Спа, 2020 год Фото: Lars Baron/Getty Images

Такая победа выглядела не слишком убедительной: Шарль Леклер, Ландо Норрис и Джордж Расселл смотрелись в Ф-2 куда увереннее Мика, хотя провели в серии лишь по одному сезону.

Тем не менее 1 декабря 2020 года (то есть ещё до окончания сезона Ф-2 и победы Мика в чемпионате) о контракте с Шумахером объявил «Хаас». На фоне слабых выступлений команды в последние годы ожидания были невысоки: как не раз подчёркивал Гюнтер Штайнер, Мику вместе с Мазепиным нужно лишь набираться опыта.

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Помощь от Цуноды

Перед стартом сезона самым перспективным дебютантом считался Юки Цунода. Японец словно метеор ворвался на европейскую «формульную» сцену и в первый же сезон в Формуле-2 начал выигрывать гонки и бороться с лидерами. По итогам чемпионата японец завоевал третье место, уступив лишь опытным Шумахеру и Каллуму Айлотту. Чем не восходящая суперзвезда?

Но переход в Ф-1 оказался намного сложнее дебюта в Ф-2. Юки неплохо выступил в Бахрейне, но полностью провалился в Имоле, а затем весьма блекло провёл этапы в Португалии и Испании. Нехватка опыта вместе с минимальным количеством тестов и желанием проявить себя привели к тому, что Дэвид Култхард открыто посмеивается над гонщиком.

Юки Цунода Фото: Peter Fox/Getty Images

Точно такие же проблемы — только в большей степени — возникли и у Никиты Мазепина. Россиянин был быстр в Формуле-2 за рулём машины, которой мог доверять, но поведение «Хааса» может меняться в течение круга, и предсказать, что сделает машина в тот или иной момент, порой совершенно невозможно. И точно так же, как и Цунода, Мазепин стремится заявить о себе, атакует и оказывается за пределами трассы.

А вот планомерный и аккуратный подход Шумахера сработал блестяще. Да, Мик тоже допускает ошибки и даже разбил антикрыло под дождём, но он демонстрирует более высокие результаты, чем напарник, а потому сложно спорить с тем, что он в кокпите «Хааса» почти всегда добивается максимума, а обгон Николаса Латифи это и вовсе — сверхдостижение. Возможно, результаты Шумахера — это и не максимум, а «Хаас» способен на большее, но как это проверить?

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Любимец паддока

Было бы интересно взглянуть на результаты Мика, если бы он выступал в паре с Роменом Грожаном или Кевином Магнуссеном — не исключено, что против опытного напарника Шумахер смотрелся бы ничуть не лучше, чем Цунода против Гасли. Может быть, окажись Мик в «Альфа Ромео» или команде уровня «Альфа Таури», он, испытывая прессинг в борьбе за очки, тоже допускал бы ошибки и вылетал с трассы.

Но это уже не играет никакой роли: на данный момент именно к Мику наименьшее число вопросов среди всех дебютантов. Если он продолжит выступать хотя бы на том же уровне, то не за горами переход в команду посильнее — но об этом будет иметь смысл рассуждать в 2022 году, когда станет ясно, кто лучше справился с переходом на новый технический регламент. Шумахер пока лишь в начале своего пути в Формуле-1, и, пусть пока у него всё складывается весьма неплохо, главные испытания — впереди.