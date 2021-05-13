«Макларен» и 45-летний Монтойя снова вместе — теперь в «Инди-500». Есть ли у легенды шанс?

После трёх лет перерыва Хуан Пабло Монтойя возвращается на 105-ю «Инди-500», объединив усилия с «Маклареном», где специально для него выставили третью машину с историческим номером.

Колумбийский гонщик за свою карьеру попробовал практически всё, что только мог. В 1999-м Монтойю, который со второй попытки выиграл титул в Ф-3000 и участвовал в тестах «Уильямса», внезапно обменяли в Америку. Фрэнк Уильямс, пытаясь привлечь инвесторов, согласился обменять Монтойю на Алессандро Дзанарди. Оказавшись в Америке, молодой Хуан сразу покорил американский автоспорт, выиграв семь гонок в команде Чипа Ганасси и весь чемпионат CART. У Монтойи была возможность вернуться в Ф-1 благодаря контракту с «Уильямсом», но он остался ещё на год и принял участие в «Инди-500», выиграв и там.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно на YouTube-канале Формулы-1.

После этого Хуан провёл шесть ярких лет в Ф-1, из них два сезона в «Макларене», с которым смог трижды победить. Однако результаты пошли на спад, работать под началом жёсткого Рона Денниса Монтойе разонравилось, и он досрочно отправился обратно в Америку – даже не дожидаясь окончания сезона-2006. Гонщику так понравились американские гоночные лиги, что он перешёл прямиком в NASCAR, снова к Чипу Ганасси.

Права на видео принадлежат NASCAR. Посмотреть видео можно на YouTube-канале NASCAR.

Ганасси познакомил гонщика с ещё двумя автомобилями, а именно с машинами Кубка NASCAR и классом Daytona Prototype, в котором колумбиец выиграл «24 часа Дайтоны» трижды.

Однако успехи юного Монтойи на овалах, когда он выиграл 10 гонок из 40 за два года, остались в прошлом. Обе победы, одержанные в NASCAR, пришлись на Уоткинс-Глен — дорожную трассу. Наследие Монтойи на овалах не столь радужно. В частности, он запомнился своей аварией в Дайтоне под жёлтыми флагами. Хуан догонял пелотон, ехавший за машиной безопасности, как вдруг у него сломалась подвеска и машину унесло прямо на технический автомобиль, который сушил асфальт. От контакта топливо мгновенно загорелось, но, к счастью, никто не пострадал, пусть гонку и пришлось остановить на полчаса.

Права на видео принадлежат IndyCar Series. Посмотреть видео можно на YouTube-канале IndyCar.

С Чипом Монтойя проработал до 2013 года, оставшись единственным, кто смог выиграть чемпионат CART, «Инди-500» и «24 часа Дайтоны» с первой попытки. Далее Хуан Пабло перебрался в команду Роджера Пенске, который вернул Хуана в «Индикар».

За три сезона Монтойя выиграл четыре гонки, включая свою вторую «Инди-500», и чуть не стал чемпионом в сезоне-2015, когда проиграл Скотту Диксону по дополнительным показателям. Потом результаты пошли на спад, после чего пилот перешёл на полное расписание в чемпионат IMSA. Там Хуан делил прототип с Симоном Пажно и Дэйном Кэмероном вплоть до конца 2020 года. Однако победить это трио смогло только трижды, в 2019 году.

В этом сезоне Монтойя решил снова найти себе место в «Инди-500», но впервые ему пришлось это делать отдельно от своего основного расписания. Специально для «пятисотки» в «Макларене» выставили третью машину, как до этого делали для Фернандо Алонсо. Команда решила отметить юбилей поула «Макларена» в «Инди-500» — 50 лет назад Питер Ревсон стартовал с поула и финишировал вторым. После этого номер 86 стал особым для команды, и вот теперь к нему решили вновь обратиться. По словам Зака Брауна, эта машина символизирует треугольник отношений «Макларен-Индианаполис-Монтойя».

Сам 45-летний гонщик уверен в своих шансах, хотя не появлялся на трассе в Индианаполисе уже четыре года: «Я всегда хорошо выступаю здесь и отлично работаю с трафиком. Я не отстаю на длинных гонках и грамотно принимаю решения. Здесь нужно оказаться рядом в концовке и выжидать».

Инженером пилота станет Крэйг Хэмпсон, который в 2004-2007 годах помог Себастьену Бурде выиграть четыре чемпионата подряд, а в прошлом году был инженером Фернандо Алонсо в его попытке выиграть «Инди-500». Та попытка откровенно не удалась: «Шевроле» подготовились к гонке гораздо хуже конкурентов из «Хонды» — в первой десятке оказалось всего два представителя «Шеви». Алонсо же после плохой квалификации застрял в средней группе и так и не смог оттуда выбраться. В результате испанец отстал на круг и финишировал только 21-м, а единственным плюсом стало только то, что он впервые проехал под финишный флаг «Инди-500».

Что примечательно, в той гонке победил ветеран. 43-летний японец Такума Сато выиграл свою вторую «Инди-500», при этом первая ему покорилась только в 40 лет. В этом сезоне на главную гонку всего сезона «Индикара» подобрался достаточно возрастной состав, даже учитывая то, что американские гоночные чемпионаты обычно «старше» европейских: клуб ветеранов 40+ будут представлять Скотт Диксон (40 лет), Уилл Пауэр (40), Себастьен Бурде (42), Элио Кастроневес (45), Эд Карпентер (40) и, конечно же, передумавший уходить на пенсию Тони Канаан (46).

Если Монтойя сможет выиграть у настолько опытных и расчётливых соперников, то станет пятым в списке самых возрастных победителей гонки — позади братьев Ансеров (им было по 47 лет) и Эмерсона Фиттипальди (ему было 46 лет). Это станет уникальным достижением, учитывая, что он уже оставил своё имя в списке самых молодых победителей.

8-9 апреля на трассе прошли первые тренировочные заезды, и Хуан Пабло совершенно не выглядел лишним гостем. Пропустив первую сессию, во второй гонщик показал шестое время, а в последней — третье, подобрав нужные настройки, с которыми гонщику комфортно на разных траекториях и которые позволяют обгонять машины, не полагаясь на кого-то перед ним.

В целом колумбийский ветеран уже успел по достоинству оценить навыки и автомобиль своей команды и готов навязать борьбу за свой третий трофей «Инди-500» и традиционную бутылку молока на финише. Однако в Индианаполисе можно быть насколько угодно готовым, но всё решит умение оказаться в нужном месте в нужное время, с которым у Монтойи обычно всё в порядке. Так что, даже если он не сможет выиграть, то без аварий вполне способен финишировать на высокой позиции.