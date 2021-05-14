А потом Роуэн Аткинсон перепродал его в несколько раз дороже!

Знали, что мистер Бин — фанат гонок и сам пилот? Он даже разбил редкий «Макларен»

Актёр Роуэн Аткинсон в первую очередь известен по роли мистера Бина из одноимённого комедийного сериала. Но также он большой энтузиаст автоспорта и коллекционер автомобилей. Не можете себе представить неловкого недотёпу мистера Бина на трассе? И правильно: Аткинсон совсем не такой!

История легендарного McLaren F1. Рекорд культового суперкара не побили до сих пор Гениальный суперкар Гордона Марри даже в Ле-Мане выиграл с первой попытки.

Автомобилями молодой британский актёр увлёкся даже раньше, чем стал известен, причём первые права Роуэна были для категории грузовых автомобилей, однако постепенно — с развитием карьеры — любовь к технике стала стремительно развиваться. К тому же Аткинсон и на экране любил сесть за руль, а в 1995 году (уже к концу выхода ситкома «Мистер Бин») в телевизионном фильме «Газ в пол» (Full Throttle) сыграл Тима Биркина — знаменитого британского гонщика 1920-х годов, одного из «Парней Бентли».

Роуэн Аткинсон на своём McLaren F1 Фото: skoda-motorsport.com

Примерно в это же время Аткинсон начал выступать в гонках и провёл два сезона в монокубке Renault 5 GT Turbo, а затем приобрёл легендарный McLaren F1. Правда, спустя два с небольшим года актёр разбил его, столкнувшись с Austin Metro на дорогах Ланкашира. Автомобилю, который и без того стоил полмиллиона фунтов стерлингов, потребовался ремонт на сто тысяч.

А в 2011-м Аткинсон разбил его снова — он потерял управление, врезался в дерево, а машина загорелась. И Роуэн вновь её починил! На этот раз сумма ремонта составила £ 910 тыс — это была рекордная страховая выплата по ДТП в Великобритании. Специалисты в Уокинге восстанавливали машину целый год.

Фото: Paul Franks/Getty Images

В общей сложности Аткинсон вложил в этот McLaren порядка полутора миллионов фунтов стерлингов, но в накладе не остался: позже он продал автомобиль за £ 8 млн.

В том же 2011 году Аткинсон разбил Aston Martin V8 Zagato в любительской гонке в Крофте, а в 2014-м попал в аварию на Ford Falcon Sprint, когда гонялся на фестивале в Гудвуде. Falcon в итоге восстановили — и в прошлом году Аткинсон его продал. В Гудвуде, к слову, Роуэн бывает регулярно — и занял в прошлом году 17-е место в гонке St. Mary’s Trophy за рулём Plymouth Barracuda.

Ford Falcon, раньше принадлежавший Аткинсону Фото: goodwood.com

Если вам показалось, что Роуэн не слишком хорош за рулём, не торопитесь. Однажды Аткинсон пришёл на передачу «Топ Гир» и в рубрике «Звезда на относительно дешёвой машине» показал лучшее время (в сегменте Kia Cee’d). Чуть позже результат Аткинсона превзошёл Мэтт Леблан, но время Роуэна так и осталось вторым. Майкл Фассбендер, участвующий в гонках на выносливость, и тестировавший машину Формулы-1 Том Круз оказались медленнее.

Помимо спортивных машин Аткинсон питает слабость и к ретротехнике. Так, в его коллекции есть Jaguar Mark VII 1952 года выпуска и культовый Mercedes-Benz W100 60-х. Ещё Роуэн любит кататься вокруг дома на старинном Morris Traveller. Но, пожалуй, главной жемчужиной его коллекции является BMW 328, гонявшаяся в Ле-Мане в 1939-м и в «Милле Милья» в 1940-м.

Роуэн Аткинсон вместе с «Мерседесом» празднует победу Хэмилтона на Гран-при Великобритании, 2019 год Фото: Dan Mullan/Getty Images

Пусть и небольшой, но всё же след Аткинсон оставил и в Формуле-1. В 2011-м он был приглашённым гостем на Гран-при Индии, наблюдал за гонкой из боксов «Макларена». И реакция Роуэна на столкновение Массы и Хэмилтона стала одним из главных мемов того сезона.

Аткинсон по-прежнему время от времени посещает паддок, и выступает в гонках, и, как назвал его однажды на решётке Мартин Брандл, остаётся «другом автоспорта».